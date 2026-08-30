Ngân hàng lý giải nguyên nhân khách hàng dù không vay tiền nhưng vẫn phát sinh khoản nợ tại các tổ chức tín dụng hoặc ứng dụng tài chính khác

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, tiếp cận khách hàng với lời mời hỗ trợ mở tài khoản, mở thẻ hoặc tham gia chương trình ưu đãi, sau đó tìm cách thu thập thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học.

Theo BVBank, các đối tượng thường tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng hoặc người có liên quan đến ngân hàng, chủ động gọi điện, nhắn tin hoặc gặp trực tiếp khách hàng. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu cung cấp CCCD, số điện thoại, thông tin cá nhân hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt (Face ID) với lý do hoàn tất hồ sơ, xác thực thông tin, nhận ưu đãi hoặc xử lý lỗi hệ thống.

Đáng chú ý, những thông tin và dữ liệu sinh trắc học này có nguy cơ bị lợi dụng để đăng ký khoản vay tại các tổ chức tín dụng hoặc ứng dụng tài chính khác. Điều này có thể khiến nạn nhân phát sinh các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính ngoài ý muốn.

BVBank khẳng định không cử nhân viên đến gặp khách hàng để thu thập CCCD hoặc dữ liệu Face ID nhằm đăng ký khoản vay tại tổ chức tín dụng khác. Ngân hàng cũng không yêu cầu khách hàng cung cấp OTP, mật khẩu hay thông tin bảo mật thông qua các kênh không chính thức.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện giao dịch tại các điểm giao dịch hoặc kênh chính thức của BVBank. Tuyệt đối không cung cấp CCCD, hình ảnh khuôn mặt, mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho người tự xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh rõ danh tính.

Bên cạnh đó, người dân không nên cho người khác sử dụng điện thoại cá nhân để đăng ký tài khoản, mở thẻ hoặc thực hiện các thủ tục vay vốn. Việc thường xuyên kiểm tra thông tin tín dụng và các khoản vay cũng là cách để sớm phát hiện những giao dịch bất thường.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin cho đối tượng khả nghi, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ Hotline BVBank 1900 555 596 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

BVBank cũng lưu ý khách hàng cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu cá nhân và dữ liệu sinh trắc học ngày càng có thể bị kẻ gian khai thác cho nhiều mục đích khác nhau. Không cung cấp thông tin, không xác thực khi chưa chắc chắn và luôn kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào là nguyên tắc quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo.