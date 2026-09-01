Phát hiện gói hàng chứa 503 triệu tiền mặt cùng 8 chiếc điện thoại chưa bóc seal, shipper báo công an

Ngày 31/5 vừa qua, Cục Công an huyện Diêm Trì, thành phố Ngân Xuyên, Trung Quốc cho biết, Đội Điều tra hình sự của đơn vị đã tiếp nhận trình báo từ một nhân viên giao hàng và thành công ngăn chặn một kiện hàng có liên quan đến vụ lừa đảo. Sự nhanh nhạy của shipper đã giúp nạn nhân tránh được khoản thiệt hại lên tới 130.000 NDT (khoảng 503 triệu đồng).

Cụ thể, khoảng 19h ngày 25/5, một shipper ôm kiện hàng đến trụ sở công an huyện để trình báo. Trước đó vào chiều cùng ngày, người này nhận một kiện hàng tại quận Kim Phượng, thành phố Ngân Xuyên, với điểm đến là thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Điều khiến shipper chú ý là ngay khi gửi hàng, người gửi liên tục dặn dò phải bảo quản kiện hàng thật cẩn thận và “tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì”. Nhận thấy thái độ này khá bất thường, shipper liên tưởng đến những nội dung cảnh báo lừa đảo mà cơ quan công an thường xuyên tuyên truyền. Anh nghi ngờ bên trong thùng hàng có thể chứa vàng, tiền mặt hoặc những tài sản có liên quan đến một vụ lừa đảo.

Khi đi qua huyện Diêm Trì (Trung Quốc), thay vì tiếp tục vận chuyển, shipper quyết định đưa thẳng kiện hàng đến Đội Điều tra hình sự và đề nghị cảnh sát hỗ trợ kiểm tra.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Đội Điều tra hình sự nhanh chóng kích hoạt cơ chế xác minh nhanh đối với các manh mối liên quan đến lừa đảo. Cảnh sát lập tức liên hệ với đồn công an phụ trách địa bàn nơi người gửi sinh sống để xác minh thông tin. Sau khi được người gửi đồng ý, cảnh sát tiến hành mở thùng hàng để kiểm tra theo quy định.

Kết quả khiến lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 8 chiếc điện thoại mới nguyên, thuộc cùng một thương hiệu, cùng khoản tiền mặt 130.000 NDT (khoảng 503 triệu đồng).

Shipper trong vụ việc

Qua xác minh, người gửi hàng được cho là đã rơi vào bẫy của một ứng dụng đầu tư giả mạo. Tin theo những lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo, người này đã làm theo yêu cầu của đối phương, trực tiếp đến cửa hàng chuyên bán điện thoại để mua 8 chiếc máy mới. Sau đó, người này tiếp tục gửi toàn bộ số điện thoại và tiền mặt qua dịch vụ chuyển phát đến địa điểm do nhóm lừa đảo chỉ định.

Vụ việc đã được bàn giao cho Phân cục Công an quận Kim Phượng, thành phố Ngân Xuyên (Trung Quốc) tiếp tục điều tra. Nhờ sự cảnh giác của shipper cùng phản ứng nhanh chóng của cảnh sát, khoản thiệt hại của nạn nhân đã được ngăn chặn kịp thời.

Theo cảnh sát phụ trách vụ việc, đây là một biến tướng điển hình của thủ đoạn lừa đảo viễn thông và trực tuyến theo kiểu “lừa đảo trên mạng, nhận hàng ngoài đời”. Hình thức yêu cầu nạn nhân mua điện thoại rồi gửi cho kẻ lừa đảo thực chất tương tự thủ đoạn dụ nạn nhân mua vàng và chuyển đi trước đó.

Các đối tượng thường lấy lý do như “đầu tư sinh lời”, “nhận hoàn tiền”, “làm nhiệm vụ kiếm tiền” hoặc “xác minh tài sản” để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân mua những món đồ có giá trị như vàng, điện thoại cao cấp. Thay vì trực tiếp nhận tiền từ nạn nhân, chúng lợi dụng mạng lưới giao hàng, xe công nghệ hoặc người được thuê đến nhận hàng để chuyển tài sản.

Cơ quan công an cảnh báo, nếu một người yêu cầu bạn mua vàng, điện thoại cao cấp hoặc những tài sản có giá trị khác rồi gửi qua dịch vụ giao hàng, xe công nghệ đến một địa điểm cụ thể, hoặc yêu cầu người khác đến tận nhà lấy hàng, người dân cần đặc biệt cảnh giác bởi đây có thể là dấu hiệu của một vụ lừa đảo.

Không chỉ người dân, shipper, tài xế xe công nghệ và các cửa hàng kinh doanh điện thoại cũng được khuyến cáo chú ý đến những giao dịch bất thường như khách hàng mua số lượng lớn hàng hóa, mua nhiều điện thoại cùng lúc, yêu cầu kiểm tra hoặc kích hoạt hàng loạt máy mới rồi chuyển cho một người khác. Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, cần thận trọng trong giao dịch và nhanh chóng báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ.

(Nguồn: The Paper)