Hà Nội có công trình hình “rùa thần” khổng lồ, kết cấu từ 24.000 tấn thép, mái vòm rộng bằng 14 sân bóng FIFA

“Mai rùa” khổng lồ giữa Đông Anh

Ở phía Đông Bắc Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nổi bật với một công trình có hình dáng khác biệt so với những nhà triển lãm thông thường. Đó là Nhà triển lãm Kim Quy - công trình trung tâm của toàn bộ tổ hợp, được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Thần Kim Quy, nhân vật gắn với truyền thuyết Cổ Loa, Đông Anh.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam nổi bật với mái vòm Kim Quy. Ảnh: Vingroup

Theo công bố của Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng quy mô hơn 900.000 m², tương đương khoảng 90 ha và được định vị trong nhóm 10 tổ hợp triển lãm lớn trên thế giới. Riêng Nhà triển lãm Kim Quy có diện tích khoảng 130.000 m², với khu vực trung tâm cao tới 56m.

Điểm gây ấn tượng mạnh nhất của công trình là mái vòm thép khổng lồ mô phỏng hình ảnh “mai rùa”.

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề: "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" năm 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Ảnh: VEC

Theo đơn vị thi công Đại Dũng, mái vòm có đường kính khoảng 360m, khối lượng thép lên tới 24.000 tấn, diện tích hơn 10 ha, tương đương khoảng 14 sân bóng FIFA (kích thước sân bóng đá tiêu chuẩn 105 × 68m). Đỉnh mái cao khoảng 57m theo các nguồn kỹ thuật, trong khi Vingroup công bố khu vực trung tâm của nhà triển lãm cao 56m.

24.000 tấn thép và thời gian thi công thần tốc

Mái vòm Kim Quy được tạo thành từ hệ thống dầm thép dạng dome với khẩu độ rất lớn. Khối lượng thép 24.000 tấn khiến riêng việc sản xuất, vận chuyển và lắp dựng đã trở thành một dự án kỹ thuật quy mô lớn.

Theo Vingroup, phần mái được cấu thành từ những thanh thép siêu trường, siêu trọng, liên kết bằng các bu lông cường độ cao. Hệ thống này còn sử dụng phương pháp siết cắt để kiểm soát chất lượng và được thiết kế với hệ số an toàn gấp đôi so với thông thường. Phía trên hệ kết cấu thép là lớp vật liệu vải sợi thủy tinh nhẹ, bền và có khả năng xuyên sáng, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng.

Với một kết cấu có đường kính lên tới 360m, bài toán lớn không chỉ là làm sao để hàng chục nghìn tấn thép đứng vững, mà còn là làm sao để các cấu kiện ghép nối chính xác.

Hơn 1.000 kỹ sư, công nhân đã tham gia vào quá trình thi công trong những giai đoạn cao điểm. Dự án Trung tâm Triển lãm Việt Nam được khởi công ngày 30/8/2024 và bàn giao mặt bằng vào ngày 27/6/2025, tức sau chưa đầy 10 tháng thi công. Vingroup cho biết tiến độ này vượt kế hoạch ban đầu tới 15 tháng.

Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam trải rộng hơn 900.000 m², gồm khu triển lãm trong nhà, các khu triển lãm ngoài trời, không gian hội nghị, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng phục vụ sự kiện quy mô lớn.

Ngay từ khi khởi công, Vingroup đã định hướng dự án như một “thành phố triển lãm”, thay vì chỉ đơn thuần là một khu hội chợ. Riêng 4 khu triển lãm ngoài trời có tổng diện tích khoảng 20,6 ha; khu triển lãm trong nhà được thiết kế với nhiều phân khu có thể vận hành linh hoạt.

Nhà triển lãm Kim Quy vì thế được đặt ở vị trí trung tâm cả về công năng lẫn hình ảnh. Theo phương án kiến trúc, không gian triển lãm nằm dưới “khối mai” của Thần Kim Quy, chia thành 9 phân khu với diện tích hơn 10.000 m² mỗi khu và sảnh chính rộng hơn 7.000 m².

Hình tượng này cũng mang một ý nghĩa đặc biệt với địa điểm xây dựng. Cổ Loa nằm tại Đông Anh, nơi truyền thuyết về Thần Kim Quy gắn với câu chuyện xây thành, giữ nước và bảo hộ vùng đất. Theo chủ đầu tư, việc lựa chọn hình tượng Kim Quy nhằm đưa yếu tố văn hóa bản địa vào một công trình hướng tới các sự kiện có quy mô quốc tế.

Không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn - Ảnh: VEC

Theo công bố của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Trung tâm Triển lãm Việt Nam - thành viên Vingroup - là đơn vị chủ đầu tư. Tập đoàn đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư kiêm tổng thầu thi công, trực tiếp điều phối thiết kế, nhân lực, máy móc, vật tư và chuỗi cung ứng cho dự án.

Đây cũng là một trong những dự án lớn được Vingroup hoàn thành trong năm 2025, thời điểm tập đoàn đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình trọng điểm trên cả nước. Tại lễ khánh thành VEC, Vingroup được trao Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong tổ chức triển khai dự án.

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