Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé trai 15 tuổi ở Hà Nội rời nhà từ tối 29/8, nhiều ngày chưa trở về: Gia đình khẩn thiết tìm kiếm

| | Sống

Bé trai 15 tuổi ở Hà Nội rời nhà từ tối 29/8, nhiều ngày chưa trở về: Gia đình khẩn thiết tìm kiếm

Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội phát thông báo tìm cháu Phạm Nguyên Bảo Nam (15 tuổi) rời nhà từ tối 29/8/2026 và đến nay chưa trở về.

Ngày 1/9, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đang phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu Phạm Nguyên Bảo Nam (SN 2011, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Sóc Sơn) sau khi cháu rời khỏi nhà từ tối 29/8 đến nay chưa trở về.

Cháu Phạm Nguyên Bảo Nam (SN 2011, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Sóc Sơn) sau khi cháu rời khỏi nhà từ tối 29/8 đến nay chưa trở về.

Theo thông tin từ Công an xã Sóc Sơn, tối 29/8/2026, cháu Phạm Nguyên Bảo Nam rời khỏi nhà. Gia đình sau đó không liên lạc được với cháu nên đã trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Thời điểm rời nhà, cháu Nam mặc áo phông màu đỏ và quần đùi màu đỏ.

Công an xã Sóc Sơn đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy cháu Nam ở đâu, có thông tin liên quan đến nơi ở hoặc hành trình của cháu, vui lòng thông báo cho gia đình qua số điện thoại 0977 744 351 để phối hợp tìm kiếm.

Cơ quan công an cũng mong người dân chia sẻ thông tin để hỗ trợ gia đình sớm tìm thấy cháu Nam và đưa cháu trở về an toàn.

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an phối hợp với ngân hàng xác minh giao dịch chuyển khoản 13.200.000 đồng của Hán Quang Dung SN 1980

Công an phối hợp với ngân hàng xác minh giao dịch chuyển khoản 13.200.000 đồng của Hán Quang Dung SN 1980 Nổi bật

Cảnh báo chiêu trò đôn giá, mua đi bán lại sách giáo khoa tại TPHCM

Cảnh báo chiêu trò đôn giá, mua đi bán lại sách giáo khoa tại TPHCM Nổi bật

Công an xác minh 14.860.000 đồng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hữu Rin vào ngày 25/8

Công an xác minh 14.860.000 đồng chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hữu Rin vào ngày 25/8

20:20 , 01/09/2026
Nữ chủ tịch 88 tuổi sở hữu mái tóc dày, xương và mạch máu như tuổi đôi mươi nhờ làm 4 việc

Nữ chủ tịch 88 tuổi sở hữu mái tóc dày, xương và mạch máu như tuổi đôi mươi nhờ làm 4 việc

20:09 , 01/09/2026
5 thiết bị không nên cắm điện qua đêm, nhiều gia đình dùng xong vẫn quên ngắt nguồn, rút phích cắm

5 thiết bị không nên cắm điện qua đêm, nhiều gia đình dùng xong vẫn quên ngắt nguồn, rút phích cắm

19:57 , 01/09/2026
5 hiểu lầm thường gặp về bệnh não mô cầu

5 hiểu lầm thường gặp về bệnh não mô cầu

19:22 , 01/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên