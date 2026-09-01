Bé trai 15 tuổi ở Hà Nội rời nhà từ tối 29/8, nhiều ngày chưa trở về: Gia đình khẩn thiết tìm kiếm

Ngày 1/9, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đang phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu Phạm Nguyên Bảo Nam (SN 2011, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Sóc Sơn) sau khi cháu rời khỏi nhà từ tối 29/8 đến nay chưa trở về.

Cháu Phạm Nguyên Bảo Nam (SN 2011, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Sóc Sơn) sau khi cháu rời khỏi nhà từ tối 29/8 đến nay chưa trở về.

Theo thông tin từ Công an xã Sóc Sơn, tối 29/8/2026, cháu Phạm Nguyên Bảo Nam rời khỏi nhà. Gia đình sau đó không liên lạc được với cháu nên đã trình báo cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Thời điểm rời nhà, cháu Nam mặc áo phông màu đỏ và quần đùi màu đỏ.

Công an xã Sóc Sơn đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy cháu Nam ở đâu, có thông tin liên quan đến nơi ở hoặc hành trình của cháu, vui lòng thông báo cho gia đình qua số điện thoại 0977 744 351 để phối hợp tìm kiếm.

Cơ quan công an cũng mong người dân chia sẻ thông tin để hỗ trợ gia đình sớm tìm thấy cháu Nam và đưa cháu trở về an toàn.