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Từ 10h hôm nay, công an thông báo tới những người dân trở lại Hà Nội

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Từ 10h hôm nay, công an thông báo tới những người dân trở lại Hà Nội

Hà Nội sẽ triển khai phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ ngày 2/9 nên các tài xế cần lưu ý để chủ động hành trình.

Trước dự báo lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức và phân luồng giao thông từ sớm, từ xa nhằm giảm áp lực tại hai khu vực cửa ngõ là nút giao gần Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

Thời gian thực hiện phương án từ 10h đến 22h ngày 2/9/2026.

Trong khoảng thời gian này, căn cứ tình hình giao thông thực tế, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng từ xa và hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao trên. Đồng thời, lực lượng làm nhiệm vụ được tăng cường tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài hoặc ùn tắc dây chuyền.

Lực lượng CSGT trên các tuyến cũng phối hợp với Công an địa phương chủ động theo dõi lưu lượng phương tiện, tổ chức điều tiết ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực cửa ngõ. Khi lưu lượng giao thông tăng cao, phương án sẽ được kịp thời điều chỉnh nhằm bảo đảm việc di chuyển an toàn, liên tục và thông suốt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là các tài xế xe tải trọng lớn, cần chủ động cập nhật thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/9 cũng cần chủ động sắp xếp thời gian, hành trình; đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không tự ý chuyển làn và không đi vào làn dừng khẩn cấp khi mật độ phương tiện đông.

(Theo Facebook Cục Cảnh Sát Giao Thông)

Từ chiều nay 1/9, các xe đi cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân lưu ý ngay để chủ động hành trình


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Thùy Linh

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