Nam tài xế 52 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày, bác sĩ chỉ đích danh 5 "sát thủ" trong tủ lạnh

Ở độ tuổi 52, ông Lý (Sơn Đông, Trung Quốc) làm nghề tài xế đường dài với giờ giấc sinh hoạt vô cùng thất thường. Vì tính chất công việc rong ruổi trên những chuyến xe đêm, ông hiếm khi có được một bữa ăn tử tế đúng giờ cùng gia đình. Vợ ông vừa đi làm vừa nội trợ nhưng vẫn luôn nấu đủ món chồng thích rồi cất vào tủ lạnh với lượng lớn, để khi nào chồng tiện thì tranh thủ ăn. Bà không bao giờ ngờ rằng, những món ăn đầy tình yêu của mình lại góp phần lớn vào bi kịch ung thư dạ dày của chồng.

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị. Cho rằng đó chỉ là đau dạ dày mạn tính do ăn uống thất thường, ông Lý tự mua thuốc uống qua loa rồi lại tiếp tục ôm vô lăng, chiến đấu với "cơm áo gạo tiền".

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Cho đến một lần vừa đi làm về, cơn đau dữ dội bộc phát như có dao dội vào bụng khiến ông gục ngã ngay trên sàn nhà, gia đình mới hoảng loạn đưa ông đi cấp cứu. Dù đau đến mức tái mét mặt mũi, khó thở và phát âm không rõ câu, ông vẫn cố trấn an vợ và con gái: "Chỉ là đau dạ dày thôi". Nào ngờ, kết quả trả về lại là ung thư dạ dày giai đoạn 3, đã có dấu hiệu di căn.

Cả gia đình ông Lý đều sửng sốt, cho rằng căn bệnh đến quá bất ngờ. Thế nhưng, phân tích bệnh lý và hỏi han lối sống hàng ngày xong, bác sĩ liền khẳng định bệnh đến từ chính thói quen ăn uống nhiều năm tích cóp lại, là "bản án" khó tránh khỏi.

Hóa ra, giờ giấc ăn uống thất thường lại lười bếp núc, chủ quan nên ông Lý thường bỏ đồ trong tủ lạnh ra là ăn ngay. Ông không hâm lại cũng chẳng bao giờ kiếm tra món đó đã để mấy ngày dù vợ nhiều lần dặn kỹ. Vợ hỏi thì ông giả vờ như đã cẩn thận hâm lại, không ăn bất cứ món gì có dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ điều trị của ông chỉ rõ, các món ăn thừa lưu trữ lâu ngày trong tủ lạnh vốn đã trở thành ổ sinh sôi của vô số vi khuẩn và độc tố hóa học. Việc dung nạp liên tục thức ăn biến chất mà không qua đun sôi ở nhiệt độ cao để diệt khuẩn khiến độc tố tấn công trực tiếp vào niêm mạc dạ dày. Quá trình bào mòn diễn ra âm thầm từ ngày này sang tháng khác, gây viêm loét mạn tính, biến đổi cấu trúc tế bào thành dị sản ruột và bùng phát thành ung thư.

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Tình trạng này càng trở nên tồi tệ hơn khi kết hợp với đặc thù công việc tài xế phải ngồi nhiều giờ sau vô lăng, hay thức khuya khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm nghiêm trọng. Trong phòng bệnh, ông nói với bệnh nhân giường bên cũng mắc ung thư dạ dày, nhưng vì uống rượu và hút thuốc nhiều năm bằng giọng nghẹn ngào: "Tôi cứ tưởng đồ ăn để tủ lạnh, lại còn bọc kín, thậm chí đã nấu chín rồi thì an toàn tuyệt đối. Ai mà ngờ...".

5 "sát thủ" ung thư dạ dày dễ trốn trong tủ lạnh

Bác sĩ Ge Jian, Phó Trưởng khoa Tiêu hóa tại Bệnh viện tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), phân tích: "Tủ lạnh tiện nhưng không phải vạn năng. Nó chỉ có tác dụng làm chậm quá trình vi khuẩn sinh sôi chứ không phải môi trường tiệt trùng. Việc bảo quản thực phẩm sai cách sẽ biến chiếc tủ lạnh thành ổ vi khuẩn và độc tố gây ung thư".

Để hạn chế các trường hợp rơi vào "bi kịch" ung thư dạ dày giống như ông Lý, bác sĩ Ge chỉ đích danh 5 loại thực phẩm nguy hiểm trong tủ lạnh mà nhiều người vẫn vô tư tiêu thụ:

1. Rau lá xanh đã nấu chín để qua đêm

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải thảo hay rau diếp vốn chứa nitrat tự nhiên. Khi đã nấu chín và lưu trữ lâu trong tủ lạnh, nitrat sẽ bị vi khuẩn phân hủy thành nitrit, một chất tiền gây ung thư nguy hiểm. Đặc biệt đối với các món rau xào nhiều dầu mỡ, hàm lượng nitrit có thể tăng vọt đến mức báo động sau 16 giờ. Nếu tiếp tục ăn lạnh hoặc không đun sôi lại ở nhiệt độ cao, độc tố này sẽ đi thẳng vào tàn phá niêm mạc dạ dày.

2. Thịt rã đông và cấp đông lại nhiều lần

Nhiều gia đình có thói quen rã đông cả khối thịt lớn rồi lại tống phần thừa vào ngăn đá. Quá trình đông lạnh và rã đông lặp đi lặp lại khiến tế bào thịt bị phá hủy, tạo điều kiện cho vi khuẩn bùng phát và sản sinh chất gây ung thư P ammonium dinitrate. Nồng độ chất độc này tỉ lệ thuận với số lần rã đông. Bác sĩ khuyến cáo nên chia nhỏ thịt thành từng phần vừa đủ ăn trước khi cấp đông.

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3. Thức ăn thừa không được hâm nóng lại

Thức ăn đã qua chế biến để lâu trong tủ lạnh vẫn sinh sôi nấm mốc và vi khuẩn. Đặc biệt các món ăn giàu protein như thịt kho hay đồ chế biến từ đậu nành rất dễ bị biến chất. Thói quen ăn trực tiếp đồ thừa lạnh mà không đun sôi lại trên 100 độ C để diệt khuẩn khiến các độc tố này xâm nhập trực tiếp, làm gia tăng nguy cơ đột biến tế bào dạ dày.

4. Sữa và sản phẩm từ sữa đã mở nắp

Sữa tươi, sữa chua hay phô mai rất giàu đạm và chất béo. Sau khi đã mở bao bì mà tiếp tục lưu trữ lâu trong tủ lạnh, chúng sẽ nhanh chóng bị vi sinh vật tấn công. Tiêu thụ các sản phẩm từ sữa bị biến chất không chỉ tàn phá đường ruột mà các độc tố vi khuẩn sinh ra còn gây gánh nặng tổn thương trực tiếp lên gan.

5. Đồ ăn muối bảo quản lạnh kéo dài

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Các món muối chua như cá muối, thịt xông khói hay kim chi chứa hàm lượng muối và chất bảo quản rất cao. Khi được lưu trữ thời gian dài trong tủ lạnh, vi khuẩn vẫn phát triển và đẩy nhanh quá trình tạo thành nitrit. Khi đi vào dạ dày, nitrit kết hợp với các axit amin tạo thành nitrosamine, chất gây ung thư hàng đầu tàn phá hệ tiêu hóa.

Nguồn và ảnh: Sohu, Baidu Health