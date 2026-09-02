Mua 14 tờ vé số ế sát giờ quay thưởng, người đàn ông 40 tuổi nhận tin ngỡ ngàng

Thông tin một người đàn ông trúng 14 tờ vé số đã khiến mạng xã hội xôn xao. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, đại lý vé số Bửu 79 ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng thưởng cho khách.

Vị khách là người đàn ông ngoài 40 tuổi, bình thường cũng hay ghé mua vài tờ vé số cầu may. Hôm ấy, sát giờ quay thưởng, người đàn ông mua nốt 14 tờ vé số ế. Không ngờ, quyết định đó đã khiến ông đổi đời.

Cả 14 tờ vé số đều trúng thưởng, trong đó có 2 tờ mang dãy số 139092 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27/8 trúng độc đắc trị giá 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế TNCN). 12 tờ còn lại trúng giải an ủi, cũng thuộc đài An Giang, trị giá 600 triệu đồng (chưa trừ thuế TNCN). Người đàn ông may mắn nhận một nửa tiền trúng thưởng qua chuyển khoản, phần còn lại nhận tiền mặt và tạm thời gửi tiền vào ngân hàng do chưa có dự định sử dụng.

14 tờ vé số đem lại may mắn cho người đàn ông. (Ảnh: Đại lý vé số)

Ngày 1/9, dân mạng cũng xôn xao thông tin một nam tài xế xe công nghệ ở TP.HCM và một nữ công nhân may khoảng 50 tuổi (quê ở miền Trung, hiện thuê trọ tại Hóc Môn) đã bất ngờ ăn lễ lớn nhờ trúng độc đắc tiền tỷ.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh (xã Bà Điểm, TP.HCM) cho biết, 3 tờ vé số mang lại may mắn cho 2 vị khách trên mang dãy số 682016 của đài Vĩnh Long, mở thưởng ngày 28/8.

Trong đó, nam tài xế trúng 2 tờ độc đắc, trị giá 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế TNCN) còn nữ công nhân trúng 1 tờ, trị giá 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế TNCN). Cả 2 đều mua vé số để ủng hộ người bán dạo và được thần may mắn gõ cửa.