Thay đổi mới nhất về đăng ký xe, thu hồi giấy phép lái xe người dân cần biết

Ngày 23/7 vừa qua, Bộ Công an ban hành Quyết định số 4685 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, có 10 thủ tục hành chính được công bố mới, 05 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 33 thủ tục hành chính trước đây bị bãi bỏ.

Việc rà soát, sắp xếp lại các thủ tục theo hướng tinh gọn, thống nhất và tăng cường phân cấp nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: VTC News.

Trong số các thủ tục được công bố lần này, nhiều nội dung gắn trực tiếp với nhu cầu thường xuyên của người dân như:

Đăng ký, cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

Đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

Cấp giấy phép lái xe;

Đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài;

Thu hồi giấy phép lái xe;

Cấp giấy phép lái xe quốc tế;

Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đây là những nội dung người dân cần lưu ý để thực hiện đúng thủ tục, đúng cơ quan có thẩm quyền và hạn chế việc phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nhiều lần.

Ảnh: Công an Lạng Sơn.

10 thủ tục hành chính mới được công bố

Các thủ tục hành chính mới tập trung vào 03 nhóm lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý phương tiện và cấp phép liên quan đến phương tiện

- Đăng ký, cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

- Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

- Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh;

- Cấp, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Trong đó, thủ tục đăng ký, cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe được thực hiện theo phân cấp tại cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã.

Thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động đối với phương tiện giao thông thông minh được thực hiện tại cấp tỉnh - Phòng Cảnh sát giao thông.

Xe cơ giới nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam

Công bố thủ tục chấp thuận doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức cho người nước ngoài đưa xe cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch hoặc tổ chức, cá nhân đưa xe ô tô có tay lái ở bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam không nhằm mục đích du lịch; thay đổi nội dung, thông tin so với văn bản đã được chấp thuận.

Thủ tục này được thực hiện tại cấp trung ương.

Sát hạch, cấp giấy phép lái xe

- Cấp, cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe;

- Chấp thuận, chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô;

- Thu hồi giấy phép sát hạch; thu hồi chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô;

- Đổi, cấp lại giấy phép lái xe;

- Đổi giấy phép lái xe quân sự, Công an.

Các thủ tục trên được thực hiện tại cấp tỉnh - Phòng Cảnh sát giao thông theo quy định.

5 thủ tục về giấy phép lái xe được sửa đổi, bổ sung

Cùng với việc công bố các thủ tục mới, Quyết định số 4685 công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe, gồm:

- Cấp giấy phép lái xe;

- Đổi giấy phép lái xe của người nước ngoài;

- Thu hồi giấy phép lái xe;

- Cấp giấy phép lái xe quốc tế;

- Đăng ký kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Các nội dung này được cập nhật phù hợp với Thông tư số 108 ngày 29/6/2026 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 105 ngày 26/6/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Qua đó, góp phần giảm đầu mối thủ tục, bảo đảm thống nhất trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và phù hợp với chủ trương phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký xe, giấy phép lái xe và các lĩnh vực giao thông đường bộ có liên quan, người dân, tổ chức cần:

Chủ động tìm hiểu thủ tục và quy định mới trước khi nộp hồ sơ;

Chuẩn bị đầy đủ, chính xác các thành phần hồ sơ theo quy định;

Thực hiện tại đúng cơ quan có thẩm quyền hoặc trên môi trường điện tử đối với các thủ tục được cung cấp trực tuyến;

Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản định danh hoặc chuyển tiền cho các tài khoản, đường dẫn không rõ nguồn gốc khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Việc công khai, chuẩn hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Người dân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính cần thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thống của Bộ Công an, Công an tỉnh và cơ quan Cảnh sát giao thông để cập nhật đầy đủ các quy định, hướng dẫn mới.