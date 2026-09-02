Tình trạng người thất nghiệp lúc này: Tìm việc lương trung bình 68,9 triệu/tháng mới hài lòng?

Làn sóng sa thải trong nửa đầu năm 2026 kéo theo thực trạng thất nghiệp dai dẳng của không ít dân văn phòng trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, đa số mọi người thường khuyên nhau nên giảm kỳ vọng về lương thưởng 1 chút, không phải là chấp nhận mức lương quá thấp nhưng cũng không nên quá cố chấp với việc phải có công việc lương cao như khi thị trường tuyển dụng còn sôi động.

Tuy nhiên tại Hàn Quốc, tình hình có phần trái ngược. Nửa cuối năm 2026 tiếp tục đặt người thất nghiệp vào tình thế thách thức khi số lượng vị trí tuyển dụng hạn chế, yêu cầu của doanh nghiệp cao, trong khi mức lương kỳ vọng vẫn là một trong những tiêu chí được ứng viên ưu tiên hàng đầu.

Khó tìm việc nhưng không giảm kỳ vọng lương, thưởng

Theo khảo sát do nền tảng tuyển dụng Catch thực hiện với 1.013 người tìm việc, mức lương trung bình mà nhóm này mong muốn khi tìm việc trong nửa cuối năm nay là 44,7 triệu won/năm (khoảng 827 triệu đồng) - tương đương 3,7 triệu won/tháng (khoảng 68,9 triệu đồng). Trong khi đó, mặt bằng lương thực tế mà họ có thể nhận được là 41,5 triệu won/năm (khoảng 768 triệu đồng). Như vậy, khoảng cách giữa mức lương kỳ vọng và mức lương thực tế là 3,2 triệu won/năm (khoảng 59 triệu đồng).

Đáng chú ý, mức lương kỳ vọng của người tìm việc thậm chí còn tăng so với trước. Cụ thể, con số 44,7 triệu won cao hơn 1,7 triệu won (khoảng 31 triệu đồng) so với mức 43 triệu won (khoảng 796 triệu đồng) được ghi nhận trong khảo sát thực hiện hồi đầu năm.

Ảnh minh họa Pinterest

Khi được hỏi về điều kiện quan trọng nhất lúc lựa chọn doanh nghiệp để ứng tuyển, 42% người tham gia cho biết họ quan tâm đến mức lương và mức thưởng hàng năm. Đây là tiêu chí đứng đầu, vượt khá xa các yếu tố khác. Tiếp theo là cân bằng giữa công việc và cuộc sống cùng môi trường làm việc, chiếm 18%; tiềm năng và cơ hội phát triển nghề nghiệp chiếm 12%.

Trong bối cảnh tìm việc ngày càng khó khăn, nhiều người cũng bắt đầu nới rộng tiêu chí ứng tuyển để tăng cơ hội tìm được việc. Khi được phép lựa chọn nhiều đáp án về cách thay đổi tiêu chí tìm việc trong nửa cuối năm, 29% người tham gia cho biết họ sẽ mở rộng quy mô doanh nghiệp mà mình sẵn sàng ứng tuyển. 24% sẽ mở rộng phạm vi công việc, trong khi đó chỉ có 21% chấp nhận hạ mức lương kỳ vọng.

Ngoài ra, 15% cho biết sẽ mở rộng ngành nghề ứng tuyển và một tỷ lệ tương đương sẽ cân nhắc cả các vị trí thực tập hoặc hợp đồng. Những con số này cho thấy người tìm việc đang phải điều chỉnh kỳ vọng để thích nghi với một thị trường có ít lựa chọn hơn.

Thị trường việc làm nửa cuối năm 2026 vẫn chưa đa dạng trở lại

Dù đã chủ động mở rộng phạm vi tìm kiếm, các doanh nghiệp lớn vẫn là lựa chọn được hàng đầu được ứng viên ưu tiên. Trong số những doanh nghiệp mà người tham gia dự định ứng tuyển trong nửa cuối năm, 52% là các tập đoàn lớn. Doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tư nhân chiếm 30%, doanh nghiệp quy mô vừa chiếm 29%, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 13%, còn doanh nghiệp nước ngoài chiếm 11%.

Đánh giá về thị trường việc làm trong nửa cuối năm, 32% người được khảo sát dự đoán tình hình sẽ không có nhiều thay đổi với nửa đầu năm. Trong khi đó, 29% nhìn nhận triển vọng theo hướng tích cực và 24% có đánh giá tiêu cực. 15% còn lại cho biết họ không tìm việc trong nửa đầu năm nên không đưa ra đánh giá.

Ảnh minh họa Pinterest

Nhìn lại quá trình tìm việc trong nửa đầu năm, khó khăn lớn nhất mà người tham gia gặp phải là thiếu vị trí tuyển dụng để ứng tuyển. Đây cũng là vấn đề nổi bật nhất, cho thấy khó khăn của người thất nghiệp không chỉ nằm ở năng lực cá nhân hay kỳ vọng về lương, mà còn đến từ việc số lượng cơ hội việc làm phù hợp không đủ nhiều.

Ông Kim Jung-hyun, người đứng đầu cuộc khảo sát của Catch, nhận định: Người tìm việc hiện tại vừa ưu tiên các doanh nghiệp lớn có mức đãi ngộ cao, vừa phải mở rộng phạm vi công ty và vị trí để tăng khả năng tìm được việc. Theo ông, khoảng cách giữa công việc mà người tìm việc mong muốn, và cơ hội việc làm thực tế nhiều khả năng sẽ tiếp tục tồn tại trong nửa cuối năm.

Các kết quả khảo sát cho thấy bài toán của người thất nghiệp hiện không đơn thuần là tìm được một công việc, mà là tìm được công việc đáp ứng tương đối sát với kỳ vọng về thu nhập, môi trường và cơ hội phát triển. Khi số lượng vị trí tuyển dụng còn hạn chế, nhiều người buộc phải đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục chờ một công việc phù hợp hoặc hạ thấp tiêu chí để nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

(Nguồn: Maeil Business)