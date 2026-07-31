Tiến sĩ đại học top 1 rải 60 CV vẫn thất nghiệp

Trong thị trường tuyển dụng học thuật đầy cạnh tranh hiện nay, có một nghịch lý không hiếm gặp, đó là sở hữu tấm bằng từ những ngôi trường danh giá bậc nhất chưa chắc đã đảm bảo một công việc ổn định như nhiều người vẫn nghĩ. Câu chuyện của một tiến sĩ triết học tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) có tên Bành Huy đang được nhiều netizen nước này bàn luận chính là một ví dụ điển hình cho thực tế này.

Được biết, Bành Huy vốn có con đường học vấn khá ấn tượng khi hoàn thành cả bậc cử nhân lẫn thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, một trong những ngôi trường sư phạm hàng đầu Trung Quốc. Sau đó, anh tiếp tục thi đỗ vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh, ngôi trường danh giá bậc nhất nước này, theo đuổi chuyên ngành triết học.

Bành Huy đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh - đại học top 1 Trung Quốc

Năm 2023, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ với mục tiêu rõ ràng là được giảng dạy tại một trường thuộc nhóm 985 hoặc 211, hệ thống các đại học trọng điểm quốc gia của Trung Quốc. Trong suy nghĩ của anh, sau nhiều năm miệt mài đèn sách, hy sinh không ít thời gian nghỉ ngơi, giải trí để tập trung cho nghiên cứu, anh xứng đáng có được một công việc ổn định, ý nghĩa tương xứng với những nỗ lực đã bỏ ra.

Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Suốt một năm trời sau khi tốt nghiệp, anh Bành Huy tỉ mỉ chuẩn bị từng bộ hồ sơ, cẩn thận trau chuốt từng câu chữ, liệt kê đầy đủ thành tích học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu, giải thưởng đã đạt được. Anh gửi đi gần 60 bộ hồ sơ đến các trường đại học trọng điểm trên khắp cả nước. Kết quả, ngoại trừ một lần được Đại học Trịnh Châu phản hồi, tất cả các trường còn lại đều im lặng.

Điều này khiến anh vô cùng hoang mang và thất vọng. Sau khi tìm hiểu kỹ, anh nhận ra nguyên nhân cốt lõi rất thực tế, đó là bản thân thiếu những công trình nghiên cứu đủ nổi bật. Trong thị trường tuyển dụng giảng viên đại học hiện nay tại Trung Quốc, việc phải có ít nhất ba bài báo đăng trên các tạp chí thuộc nhóm hàng đầu đã trở thành một tiêu chuẩn bất thành văn.

Bên cạnh đó, các trường cũng đặc biệt ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp cả ba bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đều từ những trường danh tiếng. Dù anh Bành Huy sở hữu tấm bằng từ hai ngôi trường lớn, nhưng về thành tích nghiên cứu khoa học thì vẫn còn khiêm tốn hơn so với mặt bằng chung của các ứng viên cạnh tranh.

Bằng cấp cao không lúc nào cũng đồng nghĩa với một con đường sự nghiệp thuận lợi (Ảnh minh họa)

Sau một thời gian dài hoang mang và tự nghi ngờ bản thân, cuộc sống bất ngờ mở ra cho nam tiến sĩ này một hướng đi khác. Trường Đại học Thương mại Ôn Châu, một trường đại học dân lập tại tỉnh Chiết Giang, đã ngỏ lời mời anh về giảng dạy, với mức lương sau thuế khoảng 350.000 tệ mỗi năm (tương đương gần 1,3 tỷ đồng), kèm theo khoản hỗ trợ ổn định chỗ ở lên đến 800.000 tệ (khoảng 2,9 tỷ đồng).

Quyết định nhận lời của anh vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Có người cho rằng anh đang lùi bước khi từ bỏ cơ hội vào các trường trọng điểm để chọn một trường dân lập, cũng có người hoài nghi liệu anh có gặp khó khăn gì trong nghiên cứu học thuật hay không.

Trước những nghi ngại đó, anh Bành Huy lại tỏ ra rất tỉnh táo. Sau khi phân tích, cân nhắc kỹ lưỡng, anh khẳng định bản thân không hề hối hận với lựa chọn này. Theo tính toán của anh, thu nhập trong 10 năm làm việc tại đây có thể tương đương với hơn 20 năm thu nhập của nhiều giảng viên tại các trường đại học công lập bình thường khác. Hơn nữa, tại ngôi trường dân lập này, anh có được môi trường học thuật thoải mái hơn, không gian phát triển tự chủ hơn, được nghiên cứu theo nhịp độ của riêng mình mà không phải chạy theo những yêu cầu quá khắt khe.

Câu chuyện của Bành Huy phần nào phản ánh một thực tế đang diễn ra tại không ít quốc gia, đó là tấm bằng từ những ngôi trường danh giá không còn là "tấm vé thông hành" chắc chắn như trước, khi thị trường tuyển dụng học thuật ngày càng khắt khe với những tiêu chuẩn cụ thể về công trình nghiên cứu, thành tích công bố khoa học.

Đồng thời, lựa chọn của anh cũng cho thấy một góc nhìn khác về thành công, rằng đôi khi việc dám bước ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc, chấp nhận một hướng đi không được số đông đánh giá cao, lại có thể mở ra cơ hội phù hợp hơn với hoàn cảnh và mục tiêu thực tế của mỗi người.

Theo Sohu