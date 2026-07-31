Đại học Mỹ bất ngờ "gạch tên" hơn 500 tân sinh viên

Hơn 500 tân sinh viên của Đại học Howard chỉ biết mình bị hủy tư cách nhập học vài tuần trước ngày chuyển vào ký túc xá, sau khi nhà trường cho rằng họ đã bỏ lỡ thời hạn hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trong tháng này.

Quyết định được đưa ra khi chỉ còn khoảng một tháng trước khi học kỳ mùa thu bắt đầu, khiến nhiều sinh viên rơi vào thế bị động, phải gấp rút tìm trường khác hoặc tìm cách khôi phục tư cách nhập học.

Đại học Howard là một trong những trường dành cho sinh viên gốc Phi danh tiếng nhất Mỹ. Trường hiện đứng thứ 88 trên bảng xếp hạng đại học Mỹ năm 2026 của US News. Năm ngoái, trường có hơn 11.000 sinh viên. Học phí trung bình với sinh viên sống trong ký túc xá là khoảng 38.000 USD/năm (tương đương 1 tỷ đồng).

Đại học Howard xác nhận với tờ New York Times, đã hủy đăng ký nhập học của 502 tân sinh viên do hồ sơ tài chính cho thấy họ không đóng tiền đúng hạn. Được biết, hạn chót là ngày 10/7.

Howard là một trong những trường đại học danh tiếng nhất dành cho người Mỹ gốc Phi - Ảnh: NY Times

Theo quy định của trường, trước thời điểm này, sinh viên phải thanh toán ít nhất 50% số học phí còn lại hoặc đăng ký tham gia chương trình trả góp học phí.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau tất cả những nỗ lực và cố gắng của mình, mọi thứ lại bị tước đi chỉ trong một ngày bình thường như vậy." Đó là chia sẻ của Isabella Williams, một trong những sinh viên bị ảnh hưởng, trong đoạn video đăng trên TikTok tuần này. Theo chú thích của video, cô lẽ ra sẽ chuyển vào ký túc xá vào thứ Bảy.

"Tôi đã được nhiều người đảm bảo rằng những gì mình đang làm đều đúng quy trình, rằng mọi chuyện vẫn ổn và các khoản học bổng có thể được giải quyết sau. Thế rồi đột nhiên tôi nhận được thông báo mình không còn là sinh viên của ngôi trường mơ ước nữa."

Theo The New York Times, phóng viên chưa thể liên hệ với Isabella Williams để bình luận thêm về vụ việc.

Theo số liệu của Đại học Howard, khóa tân sinh viên nhập học lần đầu trong năm học mùa thu năm ngoái có 2.490 người.

Về phía nhà trường, Howard cho biết đã bắt đầu thông báo cho sinh viên từ tháng 3 thông qua email và các buổi định hướng về những yêu cầu nhập học, nghĩa vụ tài chính cũng như các mốc thời gian quan trọng.

Đại diện trường cũng khẳng định sinh viên tiếp tục nhận được email nhắc nhở hằng tháng cho đến hết tháng 7, khi thời hạn thanh toán đến gần.

Các sinh viên hoảng loạn khi nhận được email bị hủy tư cách nhập học - Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, một số sinh viên mới nhập học cho biết họ hoàn toàn không nhận được thông báo nào. Những người khác nói với ABC News rằng thông báo duy nhất họ nhận được về hạn chót thanh toán học phí là vào đúng ngày đến hạn, khiến những người như Nikiyah Clark, một sinh viên năm nhất 17 tuổi, phải vội vàng tìm cách huy động tiền vào phút cuối – dẫn đến việc cô ấy bỏ lỡ hạn chót.

Thông báo tiếp theo mà Clark nhận được là thông báo thôi học tại trường. Nữ sinh nói với ABC News rằng, cô đã bắt xe buýt Greyhound lúc 2:30 sáng thứ Hai để cố gắng lấy lại chỗ học của mình tại trường.

“Tôi đã rất hoảng loạn,” Clark nói khi nhận được thông báo từ trường cho biết cô đã bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên. “Tôi rất sợ vì Đại học Howard là trường mơ ước của tôi, bà tôi từng học ở đó,” cô nói.

Theo Erin Lynch, Chủ tịch Quality Education for Minorities (QEM) Network – một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – những gì xảy ra tại Đại học Howard thực tế không phải là trường hợp hiếm gặp trong hệ thống giáo dục đại học của Mỹ.

Trao đổi với ABC News, bà Lynch cho biết các trường đại học đều quy định rõ thời hạn cuối để hoàn tất học phí và các thủ tục tài chính, đồng thời có quyền hủy tư cách nhập học nếu sinh viên không đáp ứng đúng yêu cầu.

"Các trường đại học đều có những mốc thời hạn rất rõ ràng. Họ cần đảm bảo các khoản thanh toán đã được hoàn tất trước khi sinh viên chính thức có mặt tại trường. Vì vậy, những gì xảy ra ở Howard là quy trình khá phổ biến tại các trường cao đẳng và đại học trên khắp nước Mỹ", bà Erin Lynch nói.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đại học Howard cho biết, việc hủy tư cách nhập học đối với một số tân sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn vốn đã được nhà trường áp dụng từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, với việc bổ nhiệm đội ngũ phụ trách tuyển sinh mới, trường đang thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn trước, đặc biệt trong việc xử lý những trường hợp chậm thanh toán hoặc không hoàn tất nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn.