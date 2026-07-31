Bocalex tiếp năng lượng cho cuộc sống từ những giá trị cốt lõi nhất của DHG Pharma

Từ nền tảng vững chắc đó, dòng sản phẩm Bocalex tự hào mang đến giải pháp tăng cường đề kháng toàn diện, giúp người Việt duy trì lối sống năng động dựa trên những giá trị nhân văn và bền vững nhất.

Với DHG Pharma, hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng là hành trình của sự thấu hiểu và sẻ chia. Thay vì chỉ tập trung vào những khái niệm kinh doanh khô khan, doanh nghiệp đã chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: coi việc chăm sóc sức khỏe là một cam kết tử tế, nơi mỗi sản phẩm ra đời đều chứa đựng sự trăn trở về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính người thân, hàng xóm và cộng đồng xung quanh mình. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên một nền tảng văn hóa doanh nghiệp khác biệt, nơi sự phát triển bền vững không còn là một mục tiêu xa vời mà đã trở thành hơi thở trong từng hoạt động thường nhật.

Tầm nhìn chiến lược: Gắn kết sứ mệnh doanh nghiệp với mục tiêu toàn cầu

Sự tiên phong của DHG Pharma được giới chuyên môn ghi nhận thông qua việc sớm nhận thức và liên kết chặt chẽ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs) vào chiến lược phát triển dài hạn. Ngay từ năm 2021, thay vì chỉ tập trung vào các báo cáo thành tích thông thường, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng Báo cáo Phát triển Bền vững dựa theo bộ tiêu chuẩn GRI mới nhất của Tổ chức Sáng kiến toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI).

Việc tự nguyện áp dụng các chuẩn mực quốc tế khắt khe này cho thấy một tư duy quản trị minh bạch và tầm vóc của một doanh nghiệp đầu ngành. Đây chính là yếu tố then chốt giúp công ty không chỉ duy trì vị thế vững chắc trong "Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam" suốt nhiều năm liên tiếp, tiêu biểu là năm 2024 và 2025, mà còn tạo ra một bộ lọc nghiêm ngặt cho mọi hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, chiến lược này cũng có thể được coi là một "tấm hộ chiếu quyền năng" để DHG Pharma tự tin vươn tầm ra thế giới, khẳng định vị thế của dược phẩm Việt trên bản đồ quốc tế. Quan trọng hơn, sự hiện diện của các tiêu chuẩn này chính là minh chứng đanh thép nhất cho chất lượng vượt trội của các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà công ty đang cung ứng, điển hình là Bocalex.

Hiện thực hóa ESG từ những hành động cốt lõi và thiết thực nhất

Để những giá trị bền vững không chỉ nằm trên giấy, DHG Pharma đã chọn con đường dấn thân vào những thay đổi từ bên trong, thay vì chỉ đầu tư vào các chiến dịch truyền thông hào nhoáng bên ngoài. Chiến lược ESG của công ty được hiện thực hóa thông qua việc "xanh hóa" toàn bộ hệ thống nhà máy vận hành. Một trong những dấu ấn tiêu biểu là sự đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống tái sử dụng nước thải và xử lý nước tiên tiến, giúp bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách tối đa. Việc tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm năng lượng và giảm tiêu thụ điện không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu dấu chân carbon lên môi trường mà còn trực tiếp tối ưu hóa chi phí vận hành.

Hiệu quả từ những hành động này đã được chứng minh qua những con số biết nói, đưa DHG Pharma trở thành đơn vị hiếm hoi đạt danh hiệu "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" trong suốt 14 năm liên tiếp từ 2011 đến 2025. Đặc biệt, hệ thống nhà máy đạt chuẩn Japan-GMP và EU-GMP chính là những cột mốc vàng khẳng định năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Đây không chỉ là những chứng nhận chuyên môn mà còn là "cỗ máy" hiện thực hóa các cam kết ESG bằng những sản phẩm vật lý cụ thể. Khi quy trình sản xuất đạt đến độ tinh xảo của quốc tế, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm rằng mỗi sản phẩm họ cầm trên tay là kết quả của một chuỗi cung ứng minh bạch, hiện đại và thân thiện với môi trường.

DHG Pharma hướng đến các giá trị bền vững từ những hành động thiết thực

Bocalex – Thành quả của sự tận tâm vì sức khỏe cộng đồng

Với nền tảng chất lượng được xây dựng, vun đắp qua nhiều năm cùng tâm huyết của đội ngũ DHG Pharma đã kết tinh rõ nét nhất trong dòng sản phẩm Bocalex. Không đơn thuần là một giải pháp bổ sung vitamin giúp tăng cường đề kháng, Bocalex đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong hành trình nâng cao thể trạng của người Việt. Mỗi sản phẩm khi đến tay người dùng không chỉ mang theo cam kết về chất lượng của DHG Pharma mà còn là minh chứng cho uy tín của doanh nghiệp với 9 năm liên tiếp giữ vững vị trí trong Top 10 Công ty Dược uy tín Việt Nam.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Bocalex hỗ trợ cung cấp vitamin cho cơ thể và nâng cao sức đề kháng, góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng.

30 năm liền DHG Pharma giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao là một minh chứng đanh thép cho sự tin yêu của cộng đồng. Điều này cũng một lần nữa khẳng định chân lý rằng khi một doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường, họ sẽ tạo ra những sản phẩm có chất lượng và độ an toàn cao nhất. Bocalex không chỉ cung cấp các vi chất thiết yếu để bảo vệ sức khỏe trong điều kiện môi trường thay đổi, mà còn là biểu tượng cho sự giao thoa giữa khoa học dược phẩm hiện đại và trách nhiệm nhân văn sâu sắc. Sự tận tâm của doanh nghiệp đã biến mỗi viên sủi trở thành một lời hứa về sức khỏe bền bỉ cho mọi thế hệ.

DHG Pharma giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 30 năm liên tiếp.

Sau cùng, sức mạnh nội tại của một doanh nghiệp đầu ngành như DHG Pharma không chỉ được đong đếm bằng những biểu đồ tăng trưởng hay các giải thưởng danh giá, mà nằm ở khả năng thực thi các cam kết bền vững một cách xuyên suốt. Hành trình nửa thế kỷ của doanh nghiệp, với những giá trị cốt lõi được chuyển hóa vào từng sản phẩm Bocalex, đã khẳng định một chân lý kinh doanh hiện đại: Chỉ có những thương hiệu được xây dựng trên nền tảng quản trị tử tế và trách nhiệm cộng đồng mới có thể dẫn dắt tương lai và đứng vững trước mọi biến động của nền kinh tế toàn cầu.

Để nạp thêm năng lượng và cập nhật các bí quyết sống khỏe mỗi ngày, mời độc giả ghé thăm Website chính thức của Bocalex tại: https://bocalex.vn/

Viên sủi Bocalex Multi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty Dược Hậu Giang (DHG Pharma). Sản phẩm giúp bổ sung vitamin C và các vitamin nhóm B (B1, B2, B5, B6, B9, B7), giúp tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Bocalex Multi được bào chế dạng viên sủi dễ uống, phù hợp cho người suy nhược, mới ốm dậy, người làm việc nặng nhọc.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trải qua 52 năm, DHG Pharma đã là một trong những đơn vị tiên phong mang đến cho người tiêu dùng nhiều dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm của công ty là kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, nguyên liệu sản phẩm được nhập khẩu từ các quốc gia có tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới, kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại từ nhà máy đạt tiêu chuẩn Japan / EU-GMP. Tầm nhìn và sứ mệnh của DHG Pharma là nghiên cứu, phát triển, mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, nâng tầm chất lượng cuộc sống, nâng cao uy tín ngành dược, "vì một cuộc sống khoẻ đẹp hơn".