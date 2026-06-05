Gửi 3.200 CV vẫn thất nghiệp, luật sư 47 tuổi nay là triệu phú USD, sở hữu kênh YouTube hàng tỷ lượt xem nhờ một quyết định ít người làm được

3.200 lần nộp hồ sơ, 15 cuộc phỏng vấn và 0 lời mời nhận việc. Với nhiều người, đó có thể là dấu chấm hết cho hành trình tìm kiếm công việc. Nhưng với Luke Nichols, đây lại là khởi đầu của một câu chuyện hoàn toàn khác.

Từng rơi vào cảnh thất nghiệp giữa cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Nichols không chỉ trở thành luật sư thành công mà còn xây dựng được một kênh YouTube đạt hàng tỷ lượt xem. Hiện nay, anh được nhiều người biết đến như một triệu phú tự thân với bài học đáng suy ngẫm về sự kiên trì và quản lý tài chính cá nhân.

Đầu tháng 5 vừa qua, Luke Nichols, 47 tuổi, xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Trường Luật thuộc Đại học George Mason (Mỹ) để chia sẻ với các tân cử nhân về hành trình sự nghiệp của mình.

Mở đầu bài phát biểu, anh nói: "Sinh tồn không phải là điều chúng ta chỉ làm trong rừng. Mỗi người đều đang tìm cách sinh tồn mỗi ngày, dù là nhóm lửa, săn bắt hay soạn thảo một văn bản pháp lý".

Đó không chỉ là một câu nói truyền cảm hứng, mà còn là đúc kết từ chính quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh.

Luke Nichols

Gửi 3.200 hồ sơ xin việc, nhận 15 cuộc phỏng vấn nhưng trượt tất cả

Hiện nay, Luke Nichols được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sáng tạo nội dung đứng sau kênh YouTube Outdoor Boys, nơi sở hữu hơn 11 triệu người theo dõi. Những video về sinh tồn, cắm trại mùa đông và cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã Alaska đã giúp anh thu hút hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, trước khi trở thành YouTuber nổi tiếng, Nichols từng là một sinh viên luật tốt nghiệp đúng vào thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khiến nền kinh tế Mỹ lao đao.

Khi đó, thị trường bất động sản Mỹ sụp đổ, hàng triệu người mất nhà và tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Theo Nichols, cứ ba sinh viên luật tốt nghiệp cùng khóa thì có một người không thể tìm được công việc đúng chuyên môn.

Ba tháng trước khi ra trường, công ty luật nơi anh đang thực tập cùng khoảng 35 luật sư khác quyết định cắt giảm nhân sự và cho anh nghỉ việc.

"Tôi thực sự hoảng loạn", Nichols nhớ lại.

Trước khi trở thành YouTuber nổi tiếng, Nichols từng là một sinh viên luật

Từ đó, anh bắt đầu hành trình tìm việc đầy gian nan. Tổng cộng, Nichols đã gửi khoảng 3.200 bộ hồ sơ tới các công ty luật và luật sư trên khắp nước Mỹ. Kết quả là anh chỉ nhận được 15 cuộc phỏng vấn và không có bất kỳ lời mời làm việc nào.

Một trong những trải nghiệm khiến anh nhớ nhất diễn ra tại bang Florida. Trong buổi phỏng vấn, một đối tác của công ty luật chỉ vào một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang được hướng dẫn photocopy tài liệu.

Người phụ nữ ấy sở hữu giấy phép hành nghề luật sư và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Thế nhưng sau khi cạnh tranh với khoảng 300 ứng viên khác, bà chỉ được tuyển vào vị trí lễ tân.

Khoảnh khắc đó khiến Nichols hiểu rõ mức độ khắc nghiệt của thị trường lao động thời điểm ấy. Thậm chí khi được hỏi vì sao anh xứng đáng được tuyển hơn người phụ nữ kia, Nichols còn đùa rằng: "Vì tôi rất, rất đẹp trai".

Tất nhiên, câu trả lời hài hước ấy không giúp anh có được công việc.

Tự mở văn phòng luật sau hàng nghìn lần bị từ chối

Không tìm được việc làm, Nichols quyết định tự tạo cơ hội cho chính mình. Sau khi nhận giấy phép hành nghề luật sư vào tháng 10/2009, anh mở văn phòng luật riêng ngay ngày hôm sau.

Khoảng thời gian đầu không hề dễ dàng. Trong suốt 13 tháng liên tiếp, Nichols gần như làm việc không công. Anh chi khoảng 15.000 USD cho quảng cáo (tương đương khoảng 395 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay) nhưng không thu được kết quả đáng kể.

Mãi tới tháng thứ 14, một chiến dịch quảng bá mới bắt đầu mang lại lượng khách hàng lớn, giúp văn phòng luật dần phát triển ổn định.

Hiệu trưởng Ken Randall (bên trái), diễn giả chính Luke Nichols, vợ của Nichols là Rebecca và các con trai của họ chụp ảnh lưu niệm trước lễ tốt nghiệp Trường Luật Antonin Scalia tại Đại học George Mason ở Mỹ

Nhìn lại quãng thời gian ấy, Nichols cho rằng điều giúp anh trụ vững không phải là tài năng hay thành tích học tập, mà là khả năng quản lý tài chính.

Anh kể về một người bạn học cùng khóa có thành tích vượt trội hơn hẳn mình. Người này sở hữu điểm GPA cao, từng tham gia các tạp chí chuyên ngành, có nhiều kỳ thực tập và hồ sơ gần như hoàn hảo.

Trong khi đó, Nichols tự nhận mình là sinh viên "có phần lộn xộn", tốt nghiệp gần cuối lớp và thường xuyên đi câu cá thay vì ngồi học. Sau này, chính Nichols lại trở thành người tuyển dụng bạn học của mình. Theo anh, sự khác biệt không nằm ở năng lực.

"Tôi có tiền trong ngân hàng, còn anh ấy có nợ", Nichols nói.

Anh cho rằng những người có khoản dự phòng tài chính sẽ có nhiều thời gian và lựa chọn hơn khi biến cố xảy ra. Ngược lại, áp lực nợ nần khiến nhiều người buộc phải chấp nhận bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, dù không phù hợp.

"Tiền bạc mang lại sự tự do, sức mạnh và tính linh hoạt", anh chia sẻ với các tân cử nhân.

YouTuber nổi tiếng với hàng tỷ lượt xem

Nichols đã hành nghề luật trong hơn một thập kỷ trước khi doanh thu từ YouTube vượt xa nguồn thu từ văn phòng luật.

Kênh Outdoor Boys của anh ghi dấu ấn với những video ghi lại cuộc sống sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt ở Alaska. Nội dung chân thực cùng phong cách gần gũi giúp gia đình Nichols thu hút lượng người xem khổng lồ.

Theo chia sẻ của anh, nếu tính cả các video được đăng lại trên những nền tảng khác, nội dung của gia đình đã đạt khoảng 4 tỷ lượt xem, chưa kể hơn 2,5 tỷ lượt xem trên chính kênh YouTube.

Luke Nichols được biết đến rộng rãi với vai trò nhà sáng tạo nội dung đứng sau kênh YouTube Outdoor Boys

Dù không công khai tài sản cá nhân, nhiều nguồn ước tính Nichols hiện đã trở thành triệu phú nhờ kết hợp nguồn thu từ nghề luật và hoạt động sáng tạo nội dung.

Tháng 5/2025, anh bất ngờ thông báo ngừng phát triển kênh Outdoor Boys. Nichols cho biết áp lực công việc và việc thường xuyên bị nhận ra ở nơi công cộng khiến gia đình cảm thấy cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng.

Dẫu vậy, bài học lớn nhất mà anh muốn gửi tới các sinh viên mới ra trường không liên quan đến YouTube hay sự nổi tiếng.

"Nếu bạn may mắn có được một công việc và một khoản lương ổn định, hãy biết giữ tiền của mình", Nichols nhắn nhủ.

Bởi theo người đàn ông từng bị từ chối 3.200 lần này, chính khoản tiền tiết kiệm mới là thứ giúp con người có cơ hội đứng dậy khi cuộc sống bất ngờ rẽ sang hướng khác.