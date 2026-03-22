Gửi 100 CV chỉ để nhận ra “cơ hội không dành cho mình”: Ở lại thành phố nghĩa là tiếp tục tiêu tiền, đành về quê

“Ở thành phố mới có nhiều cơ hội việc làm” dường như không còn là một nhận định đúng. Bởi lẽ, không ít người trẻ đã vật lộn với tình trạng thất nghiệp suốt nhiều tháng trời. Cơ hội việc làm đương nhiên là có, nhưng cảm giác như chúng không dành cho mình.

“Tỷ lệ chọi” của thị trường lao động quá khắc nghiệt

Leo Wei - một sinh viên tốt nghiệp đại học vào mùa hè năm ngoái, là một trong số những người đang “bơ vơ” sau khi rời ghế giảng đường. Kể từ khi còn chưa chính thức cầm trong tay tấm bằng cử nhân, Leo Wei đã bắt đầu nộp hồ sơ xin việc. Tính đến nay, Leo Wei đã nộp không dưới 100 CV, nhưng kết quả nhận lại chủ yếu là im lặng hoặc từ chối.

“Tôi cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ có cơ hội, nhưng thực tế quá phũ phàng” - Leo Wei nói.

Không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì thị trường việc làm đang trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, đặc biệt với những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Sau Tết vốn là thời điểm tuyển dụng sôi động, nhiều doanh nghiệp vẫn tỏ ra thận trọng trong việc mở rộng quy mô nhân sự. Điều này khiến những người như Leo Wei rơi vào trạng thái “kẹt giữa hai thế giới”: không đủ kinh nghiệm để được tuyển dụng, nhưng cũng không còn là sinh viên để tiếp tục trì hoãn việc đi làm.

Áp lực ấy không chỉ dừng lại ở việc thất nghiệp, mà còn kéo theo một quyết định khó khăn hơn: Rời bỏ thành phố. Với chi phí sinh hoạt ngày càng cao, nhiều bạn trẻ nhận ra rằng việc bám trụ tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Thâm Quyến khi không có thu nhập ổn định là điều gần như không thể. Một số người buộc phải quay về quê nhà, chấp nhận làm những công việc tạm thời hoặc không đúng chuyên môn.

Leo Wei cũng từng cân nhắc lựa chọn này. Sau nhiều tháng không tìm được việc, anh bắt đầu nghĩ đến việc rời thành phố để giảm áp lực tài chính.

“Ở lại đồng nghĩa với việc tiếp tục tiêu tiền mà không biết khi nào mới có việc. Về quê ít nhất tôi còn có thể sống chậm lại và suy nghĩ lại hướng đi” - Leo nói.

Câu chuyện của Leo không phải là cá biệt. Nhiều sinh viên mới ra trường tại Trung Quốc đang đối mặt với thực tế tương tự: Giấc mơ lập nghiệp ở thành phố lớn ngày càng xa vời. Một số người chuyển sang làm các công việc tự do, bán thời gian, hoặc thậm chí là “nằm im” (tạm dừng tìm việc) để tránh áp lực tâm lý. Nhưng với không ít người, quay về quê trở thành lựa chọn cuối cùng, không phải vì muốn, mà vì không còn cách nào khác.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm không đồng nghĩa với chuyện tìm việc sẽ dễ hơn

Điều đáng nói, dù tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm 16-24 tuổi (không bao gồm sinh viên) đã giảm xuống còn khoảng 16,1%, mức cải thiện này gần như không mang lại cảm giác “dễ thở” cho người trong cuộc. Con số thống kê có thể đi xuống, nhưng trải nghiệm thực tế của người trẻ lại không thay đổi tương ứng.

Một phần nguyên nhân đến từ làn sóng sinh viên tốt nghiệp cao kỷ lục. Chỉ riêng năm ngoái, khoảng 12,2 triệu sinh viên bước vào thị trường lao động, tạo ra áp lực cạnh tranh cực lớn. Khi nguồn cung lao động tăng nhanh hơn nhu cầu tuyển dụng, những người mới ra trường gần như phải “xếp hàng” chờ cơ hội.

Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế chung cũng khiến các doanh nghiệp dè dặt hơn. Nhu cầu tiêu dùng yếu và những bất ổn từ kinh tế toàn cầu khiến nhiều công ty không dám mở rộng quy mô. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến số lượng vị trí tuyển dụng dành cho người trẻ - nhóm vốn đã không có nhiều lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động vì “non” kinh nghiệm.

Trong bối cảnh này, không ít người trẻ bắt đầu nhìn nhận lại khái niệm thành công: thay vì cố bám trụ ở thành phố với chi phí đắt đỏ và cơ hội mong manh, họ chọn quay về những nơi có chi phí sống thấp hơn, chấp nhận khởi đầu lại theo một cách khác.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng đi kèm với nhiều trăn trở. Về quê đồng nghĩa với việc từ bỏ phần nào những cơ hội nghề nghiệp, mạng lưới quan hệ và môi trường năng động mà thành phố mang lại. Với nhiều người, đó không chỉ là một quyết định kinh tế, mà còn là một bước ngoặt tâm lý.

Leo Wei vẫn đang đứng giữa ngã ba đường đó. Cậu bạn chưa hoàn toàn từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội ở thành phố, nhưng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng phải quay về.

“Tôi không nghĩ đây là thất bại, chỉ là mình cần đi một con đường khác” .

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của Leo phản ánh một thế hệ đang phải điều chỉnh kỳ vọng của mình trước những thay đổi của nền kinh tế. Thành phố không còn là “miền đất hứa” dễ chinh phục như trước, và hành trình lập nghiệp giờ đây có thể bắt đầu từ những rất xa trung tâm.

(Nguồn: SCMP)