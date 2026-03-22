22-03-2026 - 15:20 PM | Sống

Suy thận có thể tấn công bất ngờ không báo trước: Đây là 4 đối tượng cần đặc biệt cảnh giác

Các dược sĩ hàng đầu vừa lên tiếng cảnh báo về 4 đối tượng cần rất lưu ý đến nguy cơ suy thận của mình.

Bệnh thận gia tăng đáng lo ngại

Các ca bệnh thận mạn tính (hay còn gọi là suy thận mạn) đã tăng hơn gấp đôi trong ba thập kỷ qua, báo Anh Daily Mail đưa tin. Hiện có khoảng 7,2 triệu người tại Anh đang sống chung với bệnh thận ở các mức độ khác nhau.

Các chuyên gia từ lâu đã gọi bệnh thận là “kẻ giết người thầm lặng”, vì ở giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng.

Chỉ đến khi thận gần như suy hoàn toàn — khi đó thường đã quá muộn để điều trị — các dấu hiệu mới xuất hiện.

Triệu chứng có thể bao gồm: mệt mỏi, sưng mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay, khó thở và có máu trong nước tiểu.

Một khi tổn thương thận đã xảy ra, nó không thể hồi phục, vì vậy phòng ngừa hoặc phát hiện sớm là biện pháp bảo vệ duy nhất.

Các chuyên gia từ lâu đã gọi bệnh thận là “kẻ giết người thầm lặng”, vì ở giai đoạn đầu bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng. (Ảnh minh họa)

Bà Fiona Loud, Giám đốc chính sách của tổ chức Chăm sóc Thận Vương Quốc Anh (Kidney Care UK), cho biết: “Bệnh thận có thể xảy ra với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, các mối quan hệ, tài chính cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần.”

“Bạn có thể mất tới 90% chức năng thận mà không hề nhận ra, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu các dấu hiệu cảnh báo, biết mình có thuộc nhóm nguy cơ cao hay không, và cần làm gì nếu lo lắng.”

Nhóm nguy cơ cao cần cảnh giác

Mới đây, các dược sĩ hàng đầu cảnh báo rằng những loại thuốc chống viêm không kê đơn được sử dụng phổ biến như ibuprofen có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận nguy hiểm đến tính mạng.

Các chuyên gia từ tổ chức Kidney Care UK và Hiệp hội Dược phẩm Quốc gia (National Pharmacy Association) Anh đã kêu gọi tăng cường theo dõi việc người bệnh lạm dụng các loại thuốc giảm đau này do những rủi ro tiềm ẩn.

Ông Oliver Picard, Chủ tịch NPA, cảnh báo: “Thuốc có khả năng chữa bệnh nhưng cũng có thể gây hại.”

“Dù các thuốc chống viêm như ibuprofen là những loại thuốc hiệu quả và an toàn, bệnh nhân vẫn cần nhận thức được tác động của chúng — đặc biệt nếu họ có nguy cơ cao mắc bệnh thận.”

Ông cũng cho rằng người bệnh nên cân nhắc sử dụng các thuốc thay thế như paracetamol nếu phù hợp.

Ibuprofen, aspirin và naproxen thuộc nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs). Chúng hoạt động bằng cách ức chế sản sinh prostaglandin — một chất hóa học gây đau và viêm trong cơ thể, từ đó giúp giảm triệu chứng tạm thời.

Nguy cơ của NSAIDs là chúng có thể làm tăng huyết áp và trong một số trường hợp nghiêm trọng có thể gây chảy máu nội tạng. Điều này có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và dẫn đến tổn thương thận đe dọa tính mạng.

Đây cũng là lý do các chuyên gia y tế kêu gọi những nhóm nguy cơ cao mắc bệnh thận cần thận trọng khi sử dụng NSAIDs. Nhóm này bao gồm:

- người mắc tiểu đường

- người bị huyết áp cao

- người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận

- người thuộc cộng đồng da đen hoặc Nam Á.

Mặc dù không có cách chữa khỏi hoàn toàn, việc điều trị có thể giúp kiểm soát triệu chứng.

Các phương pháp bao gồm thay đổi lối sống và dùng thuốc để kiểm soát các vấn đề liên quan như huyết áp cao và cholesterol cao. Nhiều bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo nhiều lần mỗi tuần, và một số cần ghép thận.

Tổn thương thận cấp tính thường xảy ra trước khi bệnh thận mạn hình thành. Đây là tình trạng thận đột ngột ngừng hoạt động, từ mức giảm nhẹ đến suy thận hoàn toàn.

Nếu không được điều trị kịp thời, các chất muối và hóa chất bất thường sẽ tích tụ trong cơ thể. Nếu thận ngừng hoạt động hoàn toàn, tổn thương là không thể đảo ngược. Cuối cùng, suy thận có thể dẫn đến suy đa cơ quan, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

(Theo Daily Mail)

Theo Trà My

Đời sống pháp luật

Những trường đại học sở hữu vị trí đắc địa nhất TPHCM

Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng

Bắt ông trùm kinh doanh nổi tiếng, thu giữ hơn 22 nghìn tỷ đồng

14:55 , 22/03/2026
Nữ sinh Hà Nội mang 114 chỉ vàng đi bán vì một bài viết trên mạng xã hội: Cảnh báo nóng

14:36 , 22/03/2026
Đột quỵ cũng phải "sợ" loại quả này, vitamin C gấp 21 lần táo, từ rễ đến lá đều là bài thuốc: Người Việt ăn nhiều mà ít biết

14:32 , 22/03/2026
Cúi đầu lướt smartphone, cột sống cổ đang phải 'cõng' vật nặng 27kg

14:02 , 22/03/2026

