Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ sinh Hà Nội mang 114 chỉ vàng đi bán vì một bài viết trên mạng xã hội: Cảnh báo nóng

22-03-2026 - 14:36 PM | Sống

Một chủ cửa hàng vàng trên phố Trung Kính (Hà Nội) phát hiện những điểm bất thường của nữ sinh khi mang vàng đi bán nên đã lập tức báo công an.

Câu chuyện về nữ sinh mang 114 chỉ vàng ở nhà đi bán hiện đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận trên các diễn đàn. Được biết, vụ việc xảy ra tại một tiệm vàng nằm trên phố Trung Kính (Yên Hoà, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu thì tối ngày 11/3, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng về việc nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường. Ngay lập tức, Thiếu tá Quang đã có mặt, xác định nữ sinh đang bị các đối tượng xấu thao túng tâm lý và yêu cầu dừng giao dịch, đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý.

Nữ sinh cho biết bị các đối tượng trên mạng dụ dỗ bằng chiêu trò “hỗ trợ làm thủ tục đi du học”, sau đó yêu cầu mang vàng của gia đình đi bán để chuyển tiền. Số tài sản nữ sinh mang đi bán lên tới 114 chỉ vàng, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Kịch bản lừa đảo này không mới, mạo danh hỗ trợ du học, việc nhẹ lương cao, thủ tục “ưu tiên”. Nhưng cách thức ngày càng nguy hiểm hơn, thao túng tâm lý, tạo áp lực thời gian, cô lập nạn nhân khỏi gia đình, buộc phải hành động nhanh và bí mật. Khi đó, nạn nhân không còn tỉnh táo để phân biệt đúng sai.

Số tài sản nữ sinh mang đi bán.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Tài khoản nữ sinh SN 2010 có giao dịch 499.900.000 đồng: Công an mời người đàn ông SN 1982 lên làm việc

Theo Hương Trà (T/H)

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những trường đại học sở hữu vị trí đắc địa nhất TPHCM

Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng

Đột quỵ cũng phải "sợ" loại quả này, vitamin C gấp 21 lần táo, từ rễ đến lá đều là bài thuốc: Người Việt ăn nhiều mà ít biết

14:19 , 22/03/2026
Cúi đầu lướt smartphone, cột sống cổ đang phải 'cõng' vật nặng 27kg

14:02 , 22/03/2026
Ung thư di căn phát ra 1 dấu hiệu duy nhất ở người phụ nữ 36 tuổi: Bác sĩ chỉ ra xu hướng đáng báo động

13:36 , 22/03/2026
Cựu tổ trưởng quay lại công ty trộm cắp tài sản sau hơn 1 tháng nghỉ việc

13:01 , 22/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên