Một năm sau ngày Tết Độc lập chẳng thể quên!

Hà Nội những ngày thu này vẫn trong guồng quay của nhịp sống hối hả thường nhật. Dòng người vẫn nườm nượp ngược xuôi trên những con phố đông đúc, tiếng còi xe hòa vào cái nắng mưa thất thường của tiết trời tháng Chín.

Thế nhưng, khi lơ đãng chậm bước ở góc phố nhỏ, ta vẫn khắc khoải nhớ về hình ảnh nơi đây một năm trước - 2/9/2025 - ngày mà Thủ đô có một Tết Độc lập thật đáng nhớ.

Thành phố vốn quen với nhịp sống vội vã bỗng trở nên đặc biệt trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, khi dòng người đã kiên nhẫn ngồi bên vỉa hè từ đêm hôm trước để chờ một buổi sáng đặc biệt.

Người ta trải chiếu, dựng ghế, chuyền tay nhau chai nước. Có những gia đình đưa con đi từ nửa đêm, những nhóm bạn trẻ cùng hát vang những giai điệu quen thuộc, những mái đầu bạc lặng lẽ hướng về Quảng trường Ba Đình, nơi chỉ vài giờ sau sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội đã có một đêm thức trắng chẳng thể quên

Hà Nội gần như thức trọn đêm ấy. Một đêm trắng của niềm đợi mong, để được hòa mình vào khoảnh khắc mà ai cũng tin rằng chỉ đến một lần trong đời.

Sáng 2/9/2025, khi bình minh chạm trên từng tuyến phố, màu cờ đỏ sao vàng dần hiện lên rõ ràng hơn, khuấy lên sự háo hức vốn đang lắng sâu trong lòng mỗi người sau một đêm trắng.

Hơn 16.000 chiến sĩ, cán bộ thuộc nhiều lực lượng tham gia sự kiện trọng đại ấy. Những bước chân đều như kẻ, những khẩu lệnh đội hình đội ngũ được hô vang, lưng thẳng vai ngang trong một đội hình thẳng tắp.

Không khí trang nghiêm của đại lễ hòa vào sự hân hoan của biển người. Mỗi khi một đoàn quân đi qua, những tiếng vỗ tay lại dâng lên, những cánh tay đồng loạt vẫy chào, những chiếc điện thoại được giơ cao để lưu lại khoảnh khắc.

Trên bầu trời Hà Nội, các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam lần lượt tiến vào trình diễn, nối tiếp những đội hình dưới mặt đất, tạo nên một buổi sáng vừa hùng tráng vừa rực rỡ trong sắc thu.

Nhưng một năm sau nhìn lại, có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất về 2/9/2025 lại không chỉ nằm ở quy mô của đại lễ, mà còn ở những khoảnh khắc rất nhỏ đã len vào giữa những đội hình nghiêm trang ấy.

Là lời chào “Xin chúc sức khỏe bà con nha!” khi một đoàn xe của các chiến sĩ đi qua khi trời Hà Nội còn chưa hửng nắng.

Là khi những đội hình diễu binh, diễu hành đã hoàn thành nhiệm vụ và tỏa ra khắp các tuyến phố Hà Nội, hoà cùng quần chúng nhân dân.

Là những cái vẫy tay từ hai phía, những nụ cười trao nhau trên phố.

Là những chiếc ghế được bố trí để các cựu chiến binh; những nhà bạt dã chiến được dựng lên để người dân có chỗ nghỉ ngơi, che nắng, trú mưa; những không gian của Nhà Quốc hội được mở cửa để người dân có thể bước vào, tham quan và ở lại giữa hành trình chờ đợi.

80 năm trước, độc lập là khát vọng cả dân tộc nhất định phải giành lấy dù có đánh đổi bằng xương máu.

80 năm sau, độc lập hiện diện ngay trong những điều bình dị: một đêm Hà Nội thức trắng, một buổi sớm hàng vạn người cùng hướng về Ba Đình, những bước chân quân nhân đi giữa lòng dân và bóng cờ kiêu hãnh tung bay trong nắng thu.

Và có lẽ, đó cũng là lý do mà người Việt Nam vẫn sẽ lưu luyến ngày thu Hà Nội hôm ấy, không chỉ sau một năm mà còn sau đó rất lâu.

Một ngày trọng đại không chỉ được nhớ bằng năm tháng mà lưu lại bằng cảm xúc.

Một ngày mà hòa bình hiện ra, rất gần, rất thật.

Một ngày mà khi ấy, Tết Độc lập đẹp đến mức chỉ vô tình bước trên phố, ta vẫn thấy tim mình rung lên.

2/9/2025 là một ngày như thế!