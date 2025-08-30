Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập còn được ngân hàng tặng tiền, vàng

Cùng với quà tặng Quốc khánh 2/9 được Chính phủ gửi đến toàn dân, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trình khuyến mãi lớn để thu hút người dân mở mới và liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng ăn Tết Độc lập.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9.

Người dân nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập còn được ngân hàng tặng tiền, vàng- Ảnh 1.

Nhiều ngân hàng đã có chương trình khuyến mãi, tặng tiền cho khách hàng liên kết tài khoản An sinh xã hội trên VNeID

Một trong những phương thức chi trả chính là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đã liên kết an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Nhiều ngân hàng đã nhanh chóng tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút người dùng khi liên kết tài khoản ngân hàng trên ứng dụng. Cụ thể: 

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã triển khai chương trình tặng 100.000 đồng tiền mặt cho 2.980 khách hàng đầu tiên thực hiện liên kết tài khoản TPBank với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, con số mang ý nghĩa đặc biệt gắn liền với ngày Quốc khánh 2/9 và sự kiện kỷ niệm 80 năm. Điểm đặc biệt của chương trình này là áp dụng cho cả khách hàng hiện hữu, không chỉ giới hạn ở khách hàng mở mới.

Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển TP.HCM (HDBank) lại tập trung vào khách hàng mới. Theo đó, 10.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản HDBank và liên kết thành công trên VNeID sẽ được nhận ngay 50.000 đồng. Ngoài ra, những khách hàng có số thứ tự mở tài khoản rơi vào các mốc đặc biệt (99, 999, 1.999...) sẽ có cơ hội nhận thêm quà tặng là 1 chỉ vàng SJC.

Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi dành tặng combo quà trị giá 250.000 đồng cho khách hàng mở tài khoản mới qua hình thức eKYC và thực hiện liên kết VNeID. Ưu đãi này còn đi kèm quà tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng và áp dụng đến hết ngày 2/9/2025.

Tương tự, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng công bố chương trình quà tặng lên tới 630.000 đồng cho khách hàng mới mở tài khoản trực tuyến trên SmartBanking, bao gồm tiền mặt và các voucher giá trị khi đáp ứng đủ điều kiện giao dịch của ngân hàng.

Hiện tại, đã có 18 ngân hàng hoàn tất việc liên kết với ứng dụng VNeID để hỗ trợ người dân nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội và thanh toán dịch vụ công một cách thuận tiện, bao gồm các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Sacombank, và TPBank.

Người già, trẻ nhỏ, người dân chưa nâng cấp VNeID cấp độ 2 nếu không thuận tiện nhận quà của VNeID, phần quà này có thể được chuyển đến tay người dân theo hình thức trực tiếp.

Việc chuyển quà được yêu cầu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.

Như vậy, dù không có tài khoản ngân hàng, người dân vẫn nhận được phần quà 100.000 đồng nhân dịp 2/9.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Theo KV

Phụ nữ số

