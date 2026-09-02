Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ Hà Nội

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa nhằm giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ, trong đó tập trung tại nút giao khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

Dự báo lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa nhằm giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ, trong đó tập trung tại nút giao khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

Khu vực nút giao Bến xe Nước Ngầm.

Phương án được triển khai từ 10h đến 22h ngày 2/9.

Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao trên tùy theo tình hình giao thông thực tế.

Lực lượng chức năng cũng được tăng cường tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế nguy cơ ùn tắc kéo dài và ùn tắc dây chuyền.

Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến phối hợp với Công an địa phương chủ động nắm tình hình, theo dõi lưu lượng phương tiện và tổ chức điều tiết ngay từ các tuyến đường dẫn vào khu vực cửa ngõ.

Khi lưu lượng phương tiện tăng cao, phương án tổ chức giao thông sẽ được điều chỉnh kịp thời, nhằm bảo đảm giao thông an toàn, liên tục và thông suốt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là tài xế xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/9, cơ quan chức năng khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian, hành trình; tuân thủ quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không chuyển làn tùy tiện.

Khi xảy ra tình trạng phương tiện đông, người điều khiển phương tiện không đi vào làn dừng khẩn cấp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa hết nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ Hà Nội đã tắc cứng, ô tô xếp hàng dài trên cao tốc

Chưa hết nghỉ lễ 2/9, cửa ngõ Hà Nội đã tắc cứng, ô tô xếp hàng dài trên cao tốc Nổi bật

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9 Nổi bật

Đêm đầu tiên làm nhiệm vụ canh giấc ngủ cho Người

Đêm đầu tiên làm nhiệm vụ canh giấc ngủ cho Người

12:36 , 02/09/2026
Cứu 3 người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hà Nội

Cứu 3 người bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân ở Hà Nội

12:14 , 02/09/2026
Những địa điểm gửi xe miễn phí khi đi xem pháo hoa 2/9 ở Hà Nội

Những địa điểm gửi xe miễn phí khi đi xem pháo hoa 2/9 ở Hà Nội

11:49 , 02/09/2026
Dự án ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 5: Dài 349km, qua 7 tỉnh thành; tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng

Dự án ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 5: Dài 349km, qua 7 tỉnh thành; tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng

11:16 , 02/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên