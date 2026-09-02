Tất cả người dân có Căn cước công dân chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 3115/KH-BHXH về việc chính thức dùng số định danh cá nhân (số Căn cước/CCCD 12 số) thay thế hoàn toàn cho mã số BHXH và các bộ mã quản lý cũ trên toàn bộ hệ thống nghiệp vụ từ ngày 01/9/2026.

Từ ngày 01/9/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam bắt đầu triển khai chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân (ĐDCN)/Căn cước công dân (CCCD) và chuyển đổi bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình)

Đồng bộ định danh - nền tảng quan trọng trong quản lý dữ liệu BHXH

Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, mục tiêu trọng tâm là triển khai thống nhất việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay cho mã số BHXH và bộ mã quản lý, phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

BHXH Việt Nam yêu cầu quá trình chuyển đổi phải an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, tính toàn vẹn của dữ liệu phải được bảo đảm, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và các hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh và không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người tham gia, người thụ hưởng. Trong thời gian chuyển tiếp, các phần mềm vẫn hỗ trợ tra cứu theo cả mã số BHXH cũ và số ĐDCN/CCCD mới, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi và khai thác thông tin.

Chuyển đổi trên toàn bộ hệ thống nghiệp vụ BHXH

Việc chuyển đổi được thực hiện trên toàn bộ các hệ thống thông tin nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, gồm: Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST); Phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS); Phần mềm Giao dịch BHXH điện tử; ứng dụng BHXH số - VssID; Phần mềm Kế toán tập trung; Hệ thống thông tin Giám định BHYT; Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các phần mềm nghiệp vụ khác có sử dụng mã số BHXH, bộ mã quản lý.

Theo nguyên tắc triển khai, Phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST) là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD và chuyển đổi mã đơn vị tham gia BHXH, BHYT sang bộ mã quản lý mới. Các phần mềm nghiệp vụ khác sẽ đồng bộ dữ liệu từ TST và không thực hiện chuyển đổi độc lập, bảo đảm dữ liệu được thống nhất trên toàn hệ thống.

Các bước cập nhật số Căn cước trực tuyến tại nhà

Người tham gia hoàn toàn có thể cập nhật thông tin cá nhân thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính như sau:

Trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, nhấn vào mục Đăng nhập. Nhập thông tin tài khoản VssID và mã xác nhận để đăng nhập để tiến hành thay đổi từ CMND sang CCCD trên BHXH (VssID).

(Ảnh chụp màn hình)

Bước 2: Bấm vào biểu tượng hình người, chọn mục Thông tin tài khoản, kéo xuống phía dưới tìm đến mục Thông tin số CCCD, nhập số CCCD cá nhân, hoàn tất việc cập nhật.

(Ảnh chụp màn hình)

Trên máy tính

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công BHXH, đăng nhập bằng tài khoản VssID.

(Ảnh chụp màn hình)

Bước 2: Xác nhận đăng nhập thành công và tiến hành thay đổi thông tin số CCCD.

(Ảnh chụp màn hình)

Bước 3: Nhập số CCCD mới vào mục thông tin cá nhân, hoàn tất việc cập nhật.

(Ảnh chụp màn hình)

Việc chuyển đổi từ mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD không đơn thuần là thay đổi một mã số quản lý, mà là bước quan trọng trong chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu BHXH trên nền tảng định danh cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Với nguyên tắc không làm mất dữ liệu, không thay đổi lịch sử hồ sơ, không ảnh hưởng quyền lợi và không phát sinh thủ tục hành chính mới, Kế hoạch chuyển đổi được kỳ vọng tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, thuận tiện hơn cho cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.