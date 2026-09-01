Lê Công Vinh quyết định tiếp tục sang Nhật

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đăng tải khoảnh khắc học tập cả trong phòng lý thuyết lẫn trên sân thực hành, kèm dòng chia sẻ: “Hôm nay tại phòng học lý thuyết và thực hành tại sân bóng của JFA. Cảm thấy thật may mắn”.

Dù chỉ là vài dòng ngắn gọn, chia sẻ phần nào thể hiện sự hào hứng của Công Vinh khi tiếp tục hành trình chinh phục một mục tiêu mới sau những năm tháng thi đấu đỉnh cao.

Đây cũng không phải lần đầu tiên trong năm nay cựu tiền đạo sinh năm 1985 sang Nhật Bản tham gia khóa học. Trước đó, Công Vinh đã hoàn thành giai đoạn đầu của chương trình đào tạo HLV bằng A. Lần trở lại này nằm trong lộ trình học kéo dài nhiều tháng, trước khi anh tiếp tục hoàn tất những nội dung còn lại và bước vào chặng cuối của khóa đào tạo. Quyết định lựa chọn Nhật Bản, nơi sở hữu nền bóng đá phát triển cùng hệ thống đào tạo HLV được đánh giá cao tại châu Á, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của anh cho định hướng tương lai, cũng như mong muốn được tiếp cận một môi trường học tập chuyên nghiệp.

Sau khi giải nghệ, Lê Công Vinh vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tại trận chung kết ASEAN Cup 2026 mới diễn ra gần đây, trước thời khắc đội tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất, sự xuất hiện của anh trong nghi thức rước cúp đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý.

Diện bộ vest lịch lãm, cựu danh thủ mang chiếc cúp vô địch ra khu vực bục vinh quang trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng nhiều quan chức cấp cao của bóng đá thế giới và khu vực.

Hình ảnh số 9 huyền thoại một thời xuất hiện trong nghi thức trang trọng ngay trước trận đấu quyết định cũng được xem như sự ghi nhận dành cho những đóng góp của Công Vinh đối với bóng đá Việt Nam. Mọi người không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc lịch sử gắn liền với cái tên của cựu danh thủ đình đám này.

Tháng 12/2008, cũng trên sân Mỹ Đình, Công Vinh đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá nước nhà. Trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, cú đánh đầu ở phút 90+4 từ tình huống đá phạt của Nguyễn Minh Phương đã giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1, qua đó giành chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử.

Bàn thắng ấy không chỉ định đoạt một trận chung kết mà còn khép lại quãng thời gian dài chờ đợi danh hiệu của bóng đá Việt Nam. Vì vậy, việc người từng góp công lớn vào chức vô địch năm 2008 trở lại Mỹ Đình để rước chiếc cúp trước một trận chung kết khác giữa Việt Nam và Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong những thành tích quốc tế, Lê Công Vinh ghi 51 bàn sau 83 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam và sở hữu 3 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam. Những con số này giúp anh trở thành một trong các tiền đạo có vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Tầm ảnh hưởng của Công Vinh cũng được ghi nhận ở cấp độ khu vực. Năm 2020, AFC từng đưa cựu tiền đạo Việt Nam vào danh sách những gương mặt huyền thoại tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á, bên cạnh các tên tuổi như Kiatisuk Senamuang và Bambang Pamungkas.

Bởi vậy, khoảnh khắc Công Vinh mang chiếc cúp vàng ra sân Mỹ Đình không đơn thuần là một nghi thức trước trận đấu. Đó còn có thể được xem là hình ảnh kết nối giữa quá khứ và hiện tại của bóng đá Việt Nam. Từ cú đánh đầu lịch sử năm 2008 đến thời điểm thế hệ Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son tiếp tục bước vào trận đấu quyết định với Thái Lan, chiếc cúp được đưa ra sân bởi một nhân chứng của ngày đăng quang đầu tiên.

Khi tuyển Việt Nam sau đó giành chức vô địch, nghi thức ấy càng trở nên trọn vẹn hơn. Sự trở lại của Công Vinh tại Mỹ Đình vì thế mang ý nghĩa như một lời tri ân dành cho một trong những cầu thủ đã góp phần tạo nên những trang sử đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, đồng thời gợi nhắc về sự tiếp nối giữa các thế hệ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)