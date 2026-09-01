Nữ TikToker SN 1999 đóng vai chủ quán trong 'Hộ Linh Tráng Sĩ': “Tôi muốn gọi tên bằng những vai diễn”

Tiêu Thố, nữ Tiktoker sinh năm 1999, là gương mặt được chú ý trên mạng xã hội nhờ hình ảnh trẻ trung, khả năng tạo nội dung và phong cách gần gũi. Từ một cô gái quen thuộc với khán giả trên các nền tảng số, Tiêu Thố đang thử bước sang một lĩnh vực hoàn toàn khác: điện ảnh.

Mới đây, cô tiếp tục góp mặt trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, bộ phim do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Trong phim, Tiêu Thố đảm nhận vai nữ chủ quán – một nhân vật mang màu sắc đời thường nhưng có những nét tính cách riêng, đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện được sự tự nhiên trong từng tình huống.

Với một gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất điện ảnh, đây không phải thử thách dễ dàng. Thế nhưng vai diễn của Tiêu Thố lại là một điểm sáng Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, được khán giả yêu thích và tạo hiệu ứng khá tốt trên MXH.

Quá trình tham gia Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh để lại cho Tiêu Thố nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Đây là dự án điện ảnh lớn cùng với hàng loạt tên tuổi có tầm ảnh hưởng trong nghề khiến cho Tiêu Thố vừa tự hào, vừa áp lực khi được trở thành một mảnh ghép của ê kíp.

Với Tiêu Thố, đó cũng là lúc cô hiểu rằng vẻ đẹp của điện ảnh luôn đi cùng sự nhọc nhằn phía sau màn ảnh. Có những cảnh chỉ xuất hiện trong vài phút trên phim nhưng có thể mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Một biểu cảm chưa đúng, một chuyển động chưa đạt yêu cầu hay cảm xúc chưa đủ độ sâu đều có thể khiến cảnh quay phải thực hiện lại.

Thay vì coi đó là áp lực, Tiêu Thố xem đây là một phần tất yếu của nghề. Những trải nghiệm ấy giúp cô rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi. Quan trọng hơn, khi được làm việc với các nghệ sĩ lớn khiến Tiêu Thố ý thức rõ rằng nếu muốn đi đường dài với điện ảnh, cô phải nghiêm túc với từng cơ hội mình có.

Chính vì thế, một trong những điều Tiêu Thố đặt lên hàng đầu khi làm việc là sự chuẩn bị. Cô không muốn xuất hiện trước máy quay với tâm thế chỉ cần hoàn thành phần việc của mình, mà luôn cố gắng tìm hiểu nhân vật, suy nghĩ về tâm lý và cách thể hiện sao cho phù hợp với tinh thần của tác phẩm. Với cô, sự kỹ lưỡng không đồng nghĩa với việc đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo ngay từ đầu. Đó đơn giản là thái độ tôn trọng đối với vai diễn và những người đang cùng mình tạo nên bộ phim.

“Đã nhận một công việc thì tôi luôn muốn làm hết khả năng của mình. Có thể mình còn thiếu kinh nghiệm, còn phải học hỏi rất nhiều, nhưng tôi không muốn mình làm việc một cách qua loa”, Tiêu Thố chia sẻ.

Tinh thần đó cũng giúp cô dần thay đổi cách nhìn về nghề diễn. Nếu trước đây điện ảnh có thể được nhìn từ góc độ của một khán giả, thì khi trực tiếp tham gia sản xuất, Tiêu Thố mới cảm nhận rõ sức lao động của một tập thể phía sau mỗi thước phim. Chính vì vậy, Tiêu Thố càng trân trọng công việc mình đang theo đuổi.

Sau những dự án đã tham gia, Tiêu Thố không giấu mong muốn tiếp tục được làm việc với điện ảnh. Cô hiểu rằng một vài vai diễn chưa thể nói lên khả năng của một diễn viên, càng không thể giúp một người lập tức có được chỗ đứng trong nghề. Điều cô cần lúc này là thời gian và trải nghiệm.