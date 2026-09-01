3 vật vào nhà báo hiệu phong thuỷ xấu

Trong quan niệm dân gian, việc một số con vật bất ngờ xuất hiện hoặc thường xuyên lui tới nhà đôi khi được gắn với những điềm báo nhất định. Có loài tượng trưng cho may mắn, tài lộc, nhưng cũng có những con vật bị xem là mang năng lượng không tốt, đặc biệt khi xuất hiện với tần suất dày đặc hoặc vào những thời điểm nhạy cảm. Dưới đây là 3 con vật thường được dân gian cho là không mấy may mắn khi xuất hiện trong không gian sống.

Cú mèo

Cú mèo là một trong những loài vật thường gắn với nhiều quan niệm tâm linh trong văn hóa dân gian. Đặc biệt, tiếng kêu của cú vào ban đêm từ lâu được một số người xem là dấu hiệu không may, thậm chí liên tưởng đến những chuyện buồn có thể xảy ra trong gia đình. Quan niệm này xuất phát một phần từ đặc điểm sinh hoạt của cú mèo. Đây là loài hoạt động chủ yếu về đêm, thường phát ra tiếng kêu trong không gian yên tĩnh, khiến âm thanh trở nên rõ ràng và dễ tạo cảm giác bất an. Vì thế, khi cú mèo bay vào nhà hoặc thường xuyên đậu quanh khu vực sinh sống, nhiều gia đình có tâm lý lo ngại.

Chuột

Chuột cũng là con vật thường không được chào đón trong nhà. Không chỉ gây ảnh hưởng đến vệ sinh, phá hoại đồ đạc và thực phẩm, sự xuất hiện của chuột còn mang ý nghĩa không tích cực trong một số quan niệm phong thủy dân gian. Chuột thường sống ở những nơi tối tăm, ẩm thấp, tìm kiếm thức ăn và sinh sản nhanh. Bởi vậy, một ngôi nhà xuất hiện nhiều chuột thường được nhìn nhận là dấu hiệu cho thấy không gian sống chưa được giữ gìn sạch sẽ, thông thoáng. Trong quan niệm dân gian, điều này đôi khi còn được liên tưởng đến sự thất thoát, hao tài hoặc những vấn đề khó kiểm soát trong gia đình.

Dù vậy, không phải mọi trường hợp chuột xuất hiện đều nên được xem là điềm báo. Trên phương diện thực tế, chuột tìm đến nhà chủ yếu vì có nguồn thức ăn, nước uống hoặc nơi trú ẩn thuận lợi. Gia chủ nên ưu tiên vệ sinh nhà cửa, bảo quản thực phẩm cẩn thận và bịt kín những khe hở để hạn chế chúng xâm nhập.

Quạ

Quạ là loài chim có hình dáng và tiếng kêu đặc trưng, nhưng trong văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh của chúng thường gắn với những câu chuyện mang màu sắc u buồn. Tiếng quạ kêu, đặc biệt khi xuất hiện gần khu dân cư, đôi khi bị xem là một dấu hiệu chẳng lành. Một phần nguyên nhân đến từ màu lông đen cùng tập tính kiếm ăn của loài chim này. Trong nhiều nền văn hóa, màu đen và tiếng kêu của quạ từng được liên hệ với sự mất mát hoặc những điều không may. Vì vậy, nếu quạ thường xuyên bay quanh nhà, đậu trên mái hoặc tìm cách vào khu vực sinh hoạt, một số gia đình có thể cảm thấy bất an.

Nhìn chung, những quan niệm về con vật mang điềm lành hay điềm dữ đã tồn tại từ lâu trong đời sống văn hóa. Gia chủ có thể tham khảo dưới góc nhìn phong thủy, nhưng không nên quá lo lắng hay suy diễn. Quan trọng hơn cả vẫn là giữ nhà cửa sạch sẽ, thoáng đãng và tạo một không gian sống khiến các thành viên cảm thấy thoải mái, an tâm.