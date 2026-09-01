Biệt thự gần 300 tỷ của Việt Hương

Việt Hương sinh năm 1976, là một trong những nghệ sĩ hài được đông đảo khán giả yêu mến. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Gala Cười và liên tiếp cùng các nghệ sĩ giành giải thưởng Nhóm hài được yêu thích trong giai đoạn 2003-2005.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, Việt Hương cũng ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng qua nhiều bộ phim như Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Cưới chạy, Xóm trọ 3D... Về đời tư, Việt Hương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi nên duyên cùng nhạc sĩ Hoài Phương. Cặp đôi kết hôn vào năm 2006 và gắn bó với nhau đến nay.

Căn biệt thự của gia đình Việt Hương nằm ở Thành phố Thủ Đức (TP HCM). Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Việt Hương hiện có cuộc sống viên mãn bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái. Trong số những cơ ngơi của nữ nghệ sĩ, căn biệt thự tại TP.HCM từng gây chú ý khi được tiết lộ có giá trị khoảng 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện nội thất.

Tọa lạc tại vị trí có không gian thoáng đãng, hướng ra sông Sài Gòn, biệt thự của NS Việt Hương gây ấn tượng bởi quy mô bề thế và thiết kế hiện đại. Căn biệt thự có diện tích khoảng 1.500m², gồm 3 tầng cùng 1 tầng hầm để xe, sân thượng và nhiều không gian sinh hoạt, thư giãn.

Giá trị căn nhà này được cho là lên tới 240 tỉ đồng. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự có diện tích 1.500 m2, gồm 3 tầng và 1 hầm để xe. Ảnh: FBNV

Biệt thự sở hữu hồ bơi riêng cùng khoảng sân vườn rộng rãi. Ngay từ khu vực cổng vào, công trình đã thu hút sự chú ý với những chi tiết trang trí cầu kỳ, được chăm chút tỉ mỉ. Lối bậc thang dẫn lên nhà cũng được thiết kế chỉn chu, góp phần tạo nên vẻ sang trọng cho tổng thể không gian.

Bên trong biệt thự là phòng khách rộng cùng nhiều khu vực phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Đáng chú ý, nhạc sĩ Hoài Phương là người dành nhiều tâm huyết cho quá trình hoàn thiện tổ ấm.

Sau khi nhận bàn giao nhà thô, ông xã Việt Hương mất hơn một năm để hoàn thiện phần nội thất. Nhiều hạng mục, từ đèn pha lê, bàn ghế, giường ngủ đến bàn ăn, đều do anh trực tiếp lên ý tưởng và đặt thiết kế riêng.

Tổ ấm của Việt Hương còn có hồ bơi và sân thượng rộng rãi, view sông thoáng đãng. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn duy trì cuộc sống bận rộn giữa hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc gia đình. Dù không còn xuất hiện với mật độ dày đặc như giai đoạn trước, Việt Hương vẫn là gương mặt quen thuộc của khán giả.

Cô tham gia các chương trình giải trí, gameshow, diễn xuất và một số dự án điện ảnh. Với nhiều năm hoạt động trong nghề, Việt Hương hiện được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng và lượng khán giả riêng trong showbiz Việt.

Bên cạnh nghệ thuật, Việt Hương còn dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh. Nữ nghệ sĩ từng phát triển các hoạt động kinh doanh riêng và thường xuyên livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Đây cũng được xem là một trong những nguồn công việc giúp Việt Hương duy trì cuộc sống bận rộn ngoài sân khấu và màn ảnh.