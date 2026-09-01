Bức tâm thư xúc động của vợ Messi ngày chồng chia tay ĐTQG Argentina: "Thật tự hào khi thấy anh khép lại chặng đường này"

Quyết định giã từ đội tuyển quốc gia Argentina của Lionel Messi đã khép lại một trong những chương vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới, để lại niềm tiếc nuối cùng sự ngưỡng mộ sâu sắc trong lòng người hâm mộ tuyển Argentina. Ngay sau thông báo chính thức từ siêu sao số 10, bà xã Antonela Roccuzzo đã chia sẻ bức tâm thư đầy xúc động trên trang cá nhân, gửi gắm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào đối với người chồng đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cho màu áo đội tuyển quốc gia.

Mở đầu thông điệp, Antonela trải lòng với sự xúc động nghẹn ngào: "Thật tự hào biết bao khi được thấy anh khép lại chặng đường này như vậy, @leomessi. Đó là biết bao nhiêu năm tháng, biết bao khoảnh khắc, biết bao niềm vui và cũng không ít những cay đắng, vấp ngã".

Là người bạn đời gắn bó từ những ngày đầu, cô thấu hiểu hơn ai hết những áp lực vô hình và vô vàn tổn thương mà Messi từng trải qua trước khi chạm tay vào vinh quang.

"Em đã chứng kiến anh chịu đựng, ngã xuống rồi lại đứng dậy. Em đã thấy anh kiên trì bước tiếp ngay cả khi mọi chuyện chẳng đi đến đâu và luôn sẵn sàng thử lại lần nữa. Rồi sau chừng ấy năm, em thật may mắn khi được nhìn thấy anh thực hiện trọn vẹn những giấc mơ của mình và cùng trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời chúng ta," Antonela viết.

Antonela xúc động khi chồng khép lại sự nghiệp quốc tế (Ảnh: IGNV

Bên cạnh những chiếc cúp vô địch hay các kỷ lục cá nhân, điều khiến Antonela trân trọng nhất chính là di sản tinh thần mà Messi để lại cho các con. Việc ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro được trực tiếp chứng kiến hành trình vươn lên của cha mình là giá trị không gì đánh đổi được:

"Có một điều trong toàn bộ câu chuyện này khiến em đặc biệt xúc động: các con của chúng ta đã được lớn lên và chứng kiến tất cả ở ngay bên cạnh. Chúng đã thấy bố chiến đấu vì những gì mình khao khát, không bao giờ bỏ cuộc và giữ vững niềm tin cho đến phút cuối cùng. Để rồi sau đó, chúng được có mặt ở đó để nhìn anh chinh phục tất cả và nâng cao chiếc Cúp Vàng Thế giới. Có thể một ngày nào đó các con mới thực sự hiểu hết sự vĩ đại trong hành trình của anh. Còn hôm nay, chúng chỉ đơn giản là rất tự hào về bố của mình".

Antonela tin rằng khi các con lớn sẽ thấy hết được sự vĩ đại của bố (Ảnh: IGNV)

Khép lại bức thư, Antonela khẳng định niềm tự hào lớn nhất của cô không nằm ở hào quang sân cỏ, mà ở chính nhân cách kiên định và khiêm nhường của Messi sau mỗi chiến thắng:

"Và em cũng vô cùng tự hào về anh. Tự hào về con đường anh đã đi, về tất cả những gì anh đã vượt qua, và trên hết, là về con người tuyệt vời đằng sau mỗi khoảnh khắc ấy. Thật là một đặc quyền lớn lao khi được sống qua tất cả những điều này bên cạnh anh. Cả nhà yêu anh vô bờ bến".

Lời chia tay ngọt ngào của Antonela cũng chính là lời đúc kết trọn vẹn cho hành trình quốc tế vĩ đại của Messi. Chân sút số 10 rời màu áo đội tuyển quê hương với tư cách là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Argentina (125 bàn thắng) cùng bộ sưu tập danh hiệu hoàn hảo gồm 1 World Cup, 2 Copa América và 1 Finalissima, Messi chính là huyền thoại của bóng đá Argentina và thế giới.