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Messi từ giã đội tuyển Argentina

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Messi chính thức thông báo từ giã đội tuyển Argentina.

Siêu sao Lionel Messi vừa chính thức đăng tải tâm thư xúc động thông báo quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo Đội tuyển quốc gia Argentina. Sau thời gian suy ngẫm kỹ lưỡng kể từ trận chung kết, thủ quân của Argentina khẳng định đây là thời điểm thích hợp nhất để khép lại chặng đường cống hiến lịch sử.

Messi từ giã đội tuyển Argentina- Ảnh 1.

Messi xác nhận từ giã ĐTQG Argentina (Ảnh: Getty)

Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, Messi chia sẻ đây là quyết định vô cùng đau đớn và dằn xé tâm hồn, nhưng anh hiểu rằng bước ngoặt này là điều tất yếu. Siêu sao sinh năm 1987 khẳng định đã luôn vắt kiệt sức lực và xả thân vì màu áo quê hương, không chỉ trong những năm tháng thăng hoa giành trọn danh hiệu gần đây, mà cả suốt hành trình gian khó trước đó với mong muốn duy nhất là mang lại niềm vui và giúp người dân Argentina cảm thấy tự hào thông qua bóng đá.

Bên cạnh lý do thể trạng khi đã "không còn gì để cho đi nữa", Messi nhấn mạnh việc rút lui là để nhường không gian phát triển cho thế hệ trẻ đầy tài năng phía sau. Nhìn lại hành trình 20 năm qua, anh gửi lời tri ân sâu sắc đến tình cảm của người hâm mộ, đồng thời khẳng định từ nay sẽ trở thành một CĐV bình thường, luôn âm thầm cổ vũ và sát cánh cùng đội bóng từ trên khán đài trong mọi khoảnh khắc thăng trầm.

Đoạn kết bức thư là những lời tri ân chân thành Messi dành cho gia đình, những người đã đồng hành qua chuyến đi "tuyệt đẹp nhưng đầy gian nan", cùng toàn thể các huấn luyện viên, đồng đội và ban lãnh đạo. Anh chọn dừng lại trong sự thanh thản vì đã cùng tập thể mang lại những khoảnh khắc đẹp như mơ.

Đáng chú ý, Messi hé lộ những dòng chữ này vốn đã được anh soạn thảo từ ngày 21/7, tức hai ngày sau trận chung kết. Những sự việc xảy ra gần đây liên quan đến cha anh càng củng cố thêm sự quyết đoán của tiền đạo này trong việc khép lại chặng đường huyền thoại cùng đội tuyển quốc gia.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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