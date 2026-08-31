Đến chồng tài tử cũng không chịu nổi sắc vóc của "ma nữ" Mai Davika tại resort đắt nhất Việt Nam

"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika và ông xã tài tử Ter Chantavit đang có chuyến du lịch biển tại Việt Nam. Cả hai hiện nghỉ dưỡng tại resort đắt nhất Việt Nam tại Khánh Hòa. Trên trang cá nhân, cặp sao hàng đầu xứ chùa Vàng liên tục chia sẻ những hình ảnh đẹp trong kỳ nghỉ của mình. Trong đó, Mai Davika có màn khoe dáng sexy nghẹt thở giữa khung cảnh thiên nhiên cuốn hút.

Mỹ nhân sinh năm 1992 bừng sáng nhờ thần thái ngời ngời cùng visual sắc sảo hút mắt. Khoác lên mình những bộ bikini cắt xẻ táo bạo, Mai Davika khoe trọn lợi thế hình thể với tỷ lệ body chuẩn chỉnh, không chút mỡ thừa, đường cong nóng bỏng vạn người mê và vòng eo con kiến trứ danh. Nét quyến rũ tự nhiên của nữ diễn viên hàng đầu xứ chùa Vàng nhanh chóng "gây bão" mạng, nhận về vô số lời khen ngợi.

Không chỉ dân tình chẳng thể rời mắt khỏi loạt ảnh bikini của Mai Davika mà tài tử Ter Chantavit cũng chẳng thể ngó. Bên dưới bài đăng của bà xã, nam diễn viên không chịu nổi mà bình luận cảm thán: "Wowwwww", kèm hàng loạt biểu tượng trái tim. Màn tương tác ngọt ngào này lập tức khiến người hâm mộ thích thú, bởi dù đã gắn bó nhiều năm Ter dường như vẫn không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của vợ minh tinh. Trên mạng xã hội, nhiều fan khen ngợi Mai Davika diện bikini còn "nóng hơn cả cái nóng mùa hè".

Mai Davika và ông xã tài tử Ter Chantavit đang có chuyến du lịch tại Việt Nam. Trên trang cá nhân, cả hai liên tục cập nhật những khoảnh khắc thư giãn bên biển, khu nghỉ dưỡng hạng sang và du thuyền. Ảnh: Instagram.

Đáng chú ý nhất phải kể đến loạt ảnh khoe sắc vóc của Mai Davika trong kỳ nghỉ ở Việt Nam. Ảnh: Instagram.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 khiến dân tình khó rời mắt khi tự tin diện những bộ bikini hai mảnh, khoe vóc dáng cân đối cùng vòng eo thon gọn và đường cong nổi bật. Giữa khung cảnh biển xanh, nắng vàng, mỹ nhân Tình Người Duyên Ma càng tỏa sáng nhờ thần thái sang chảnh và visual sắc sảo đặc trưng. Ảnh: Instagram.

Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, Mai Davika vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight. Trong những khoảnh khắc thả dáng giữa thiên nhiên, nữ diễn viên đều toát lên vẻ quyến rũ và tràn đầy sức sống. Ảnh: Instagram.

Qua loạt ảnh trong chuyến đi, Mai Davika một lần nữa chứng minh sức hút khó cưỡng của mỹ nhân từng được mệnh danh là "ma nữ đẹp nhất Thái Lan". Ảnh: Instagram.

Đáng nói, ngay cả Ter Chantavit cũng không thể làm ngơ trước màn khoe dáng của bà xã. Bên dưới bài đăng, nam tài tử để lại bình luận “Wowwwww” kèm hàng loạt biểu tượng trái tim. Ảnh: Instagram.

Mai Davika và chồng tài tử đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân lãng mạn. Sau 1 năm về chung nhà, cặp đôi chưa có kế hoạch sinh con. Trước truyền thông Thái Lan, Mai Davika thẳng thắn chia sẻ cô không có kế hoạch làm mẹ trong vòng 1-2 năm tới. Nguyên nhân nữ diễn viên trì hoãn việc có con là do cô chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với 1 đứa trẻ, sợ vóc dáng thay đổi và muốn tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh, hoàn thành những tham vọng cá nhân. Mai Davika cho biết cô chia sẻ điều này với ông xã và được Ter Chantavit chấp thuận.

Mai Davika không muốn sinh con. Ảnh: Instagram.

Mai Davika và Ter Chantavit được cho là nảy sinh tình cảm với nhau sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Chai Mai Jing Ying Tae vào 2017. Họ vướng tin đồn "phim giả tình thật" khi liên tục xuất hiện bên nhau vào khoảng thời gian sau đó, nhưng không lên tiếng xác nhận. Đến tháng 1/2018, Ter Chantavit mới chính thức công khai việc hẹn hò Mai Davika.

Mối quan hệ của cặp sao ban đầu không được khán giả ủng hộ, đặc biệt là fan của đôi bên. Người hâm mộ sao nam cho rằng 1 mỹ nhân Mai Davika vướng nhiều tai tiếng không xứng đáng với đạo diễn, diễn viên, biên kịch quyền lực và tài năng như Ter Chantavi. Trong khi fan Madika lại có ý kiến dù là "ông hoàng phòng vé" nhưng xét về cả nhan sắc và tầm ảnh hưởng, Ter đều không hề xứng đôi với "ma nữ đẹp nhất Thái Lan".

Bỏ ngoài tai những ý kiến trái chiều của netizen, Mai Davika và Ter Chantavit vẫn quyết gắn bó, không ngại tay trong tay trong các sự kiện giải trí cũng như cuộc sống đời thường. Dần dần, mối tình của cặp đôi hơn nhau 9 tuổi cũng được công chúng ủng hộ và chúc phúc.

Mai Davika và Ter Chantavit là cặp sao "phim giả tình thật" đình đám Tbiz. Ảnh: Instagram.

Giữa tháng 6/2025, Mai Davika khiến mạng xã hội Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc "nổ tung" khi thông báo đã đính hôn với Ter Chantavit. Sau 7 năm hẹn hò, tài tử đình đám Thái Lan thành công cầu hôn "ma nữ" bằng chiếc nhẫn kim cương cực khủng 15 carat, thậm chí đến mức "chọi trâu còn được". Đồng nghiệp ở Tbiz và người hâm mộ trên khắp châu Á đã gửi lời chúc hạnh phúc viên mãn đến Mai Davika và Tea Chantavit.

Đến đầu tháng 9/2025, Mai Davika và Ter Chantavit đã bí mật tổ chức hôn lễ thế kỷ ở sân vườn thuộc dinh thự của cặp đôi. Sau khi cưới, tài tử Ter Chantavit chấp nhận ở rể, chuyển đến biệt thự riêng có diện tích lên đến 8.000m2, gần 140 tỷ đồng của Mai Davika để sống cùng cha mẹ vợ.

Cặp đôi bí mật làm đám cưới vào tháng 9/2025. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Thairath, Today Line