Ở lại Hà Nội thay vì đi du lịch, người dân đổ về Hồ Gươm, Hỏa Lò dịp 2/9
Theo Minh Vũ - Minh Đức/VTC News |
31-08-2026 - 17:08 PM |
Lifestyle
Thay vì về quê hoặc đi du lịch xa, nhiều người chọn ở lại Hà Nội dịp 2/9, xuống phố vui chơi, check-in...; Hồ Gươm, Hỏa Lò và các điểm tham quan đông nghịt.
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Nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình tranh thủ dịp nghỉ lễ để xuống phố, chụp ảnh và tận hưởng không khí Quốc khánh.
Đây là một trong những kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm 2026, chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày.
Theo Minh Vũ - Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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