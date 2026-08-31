Ở lại Hà Nội thay vì đi du lịch, người dân đổ về Hồ Gươm, Hỏa Lò dịp 2/9

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 8h30 cùng ngày, lượng người tập trung tại nhiều tuyến phố trung tâm như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Cửa Gỗ... đã rất lớn. Người đi bộ nối dài trên các tuyến phố, trong khi các cửa hàng, quán cà phê liên tục đón khách.