Tóc Tiên đáp trả khi bị nói "làm màu"

Tóc Tiên vốn được biết đến là một trong những sao nữ theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm của showbiz Việt. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ một đoạn clip mới trên trang cá nhân. Trong video, cô diện trang phục khá táo bạo và chủ động dùng tay che chắn một phần cơ thể trong những góc quay cận, nhằm tránh để lộ những vị trí nhạy cảm trước ống kính.

Hành động này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó xuất hiện một số bình luận trái chiều. Một tài khoản mạng xã hội mỉa mai Tóc Tiên với lời nhận xét: "Bày đặt che tay, makecolor (tạm dịch: làm màu)".

Trước những bình luận trái chiều về việc che chắn cơ thể, Tóc Tiên đã lên tiếng nêu rõ quan điểm của bản thân. Nữ ca sĩ cho biết việc cô mặc áo hở là vì sở thích cá nhân, còn việc dùng tay che chắn trong những khung hình cận hay nhạy cảm là vì được giáo dục tốt và ý thức bảo vệ cơ thể. Tóc Tiên cũng đặt câu hỏi về việc tại sao đến năm 2026, phụ nữ vẫn bị phán xét chỉ vì cách họ lựa chọn thể hiện và bảo vệ cơ thể của mình. Nữ ca sĩ viết: "Tôi mặc áo hở... vì tôi thích. Còn tôi lấy tay che trong những khung hình cận hay tế nhị là vì tôi được giáo dục tốt. 2026 rồi, khi nào ngta mới ngừng phán xét việc 1 người phụ nữ bảo vệ chính cơ thể của mình vậy?".

Tóc Tiên đăng tải clip mặc trang phục nóng bỏng trên mạng xã hội. Nguồn: FBNV

Trong video, cô diện trang phục hở vòng 1 và chủ động dùng tay che chắn một phần cơ thể trong những góc quay cận, nhằm tránh để lộ những vị trí nhạy cảm trước ống kính. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ thẳng thắn đáp trả khi bị một netizen nói rằng đang làm màu. Ảnh: Chụp màn hình

Tóc Tiên có bài đăng lên tiếng bày tỏ quan điểm về chuyện mặc hở và hành động che chắn cơ thể. Ảnh: Chụp màn hình

Khoảng 4 tháng trước, phong cách thời trang của Tóc Tiên từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh diện trang phục cúp ngực, khoe vóc dáng gợi cảm cùng vẻ ngoài trẻ trung.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc và phong cách của nữ ca sĩ, một cư dân mạng lại để lại bình luận thiếu thiện cảm, gọi Tóc Tiên là "con" và cho rằng việc cô liên tục diện trang phục gợi cảm là động thái nhằm "tạo nét kiếm người mới". Trước ý kiến này, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực Tóc Tiên, cho rằng cô vốn theo đuổi phong cách phóng khoáng, cá tính và thoải mái trong cách ăn mặc từ nhiều năm nay, kể cả thời điểm còn chung sống với Touliver.

Không lựa chọn im lặng trước lời mỉa mai, Tóc Tiên đáp trả bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy hài hước: "Con nào, bé mà". Nữ ca sĩ sau đó chia sẻ thêm: "Người hung tính gặp người dễ tính".

Màn đáp trả vừa thẳng thắn vừa dí dỏm của Tóc Tiên nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ lựa chọn cách phản hồi nhẹ nhàng nhưng đủ sắc sảo, không giải thích dài dòng nhưng vẫn thể hiện rõ quan điểm trước những bình luận về phong cách và hình ảnh cá nhân.

Khoảng 4 tháng trước, phong cách thời trang của Tóc Tiên từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với Hoàng Touliver, Tóc Tiên nhanh chóng trở lại với nhịp sống riêng và tập trung cho công việc. Cô và chồng cũ thống nhất dừng lại ở vai trò vợ chồng, trở thành bạn bè, anh em và đồng nghiệp, đồng thời giữ cách ứng xử văn minh sau chia tay.

Hậu ly hôn, Tóc Tiên được nhận xét có nhiều thay đổi về hình ảnh. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang gợi cảm, trẻ trung, khoe vóc dáng săn chắc. Cô cũng dành thời gian đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống độc thân. Những chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nữ ca sĩ chủ động bước vào một giai đoạn mới với tâm thế tích cực và nhiều năng lượng hơn.

Về công việc, Tóc Tiên vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong nhiều dự án mới. Đầu tháng 6/2026, cô phát hành MV có sự tham gia của Trần Ngọc Vàng. Những phân cảnh tình cảm trong sản phẩm sau đó cũng khiến nữ ca sĩ vướng nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm.