Không thể tin đây là mẹ ruột Tóc Tiên

Mới đây, Tóc Tiên thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh đời thường bên mẹ. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng diện đồ tắm, cùng chụp ảnh bên hồ bơi nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Tóc Tiên xuất hiện với vóc dáng thon gọn, săn chắc quen thuộc. Nữ ca sĩ diện bikini họa tiết hoa, búi tóc cao và thoải mái tạo dáng bên mẹ. Đáng chú ý nhất lại là nhân vật đứng cạnh cô.

Mẹ ruột Tóc Tiên diện đồ tắm đen - trắng, phối cùng kính râm và giày cao gót. Dù đã ở tuổi trung niên, bà vẫn sở hữu vóc dáng khiến nhiều người phải bất ngờ với đôi chân và thân hình thon gọn, thần thái vô cùng trẻ trung. Khi đứng cạnh con gái, khoảng cách tuổi tác giữa hai người dường như càng khó nhận ra.

Tóc Tiên đăng tải khoảnh khắc đi bơi cùng mẹ

Đặc biệt, ở một số khung hình, mẹ Tóc Tiên còn tự tin tạo dáng chẳng kém gì một fashionista. Từ cách lựa chọn trang phục đến thần thái trước ống kính đều rất hiện đại, khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Khoảnh khắc hai mẹ con đứng cạnh nhau cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhiều người nhận xét nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất dễ tưởng đây là hai chị em thay vì mẹ và con gái. Sự trẻ trung của mẹ Tóc Tiên thậm chí còn khiến không ít khán giả phải thốt lên rằng khó tin bà đã bước vào độ tuổi trung niên.

Qua loạt ảnh, có thể thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và mẹ trở nên gần gũi hơn sau quãng thời gian dài xảy ra xích mích.

Khung hình đọ dáng gây ngỡ ngàng của Tóc Tiên và mẹ

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng từng là lý do khiến mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và mẹ càng thêm xa cách.

Trước khi kết hôn với Touliver, Tóc Tiên từng chia sẻ: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Thời điểm hôn lễ của Tóc Tiên ở Việt Nam chỉ có bố nữ ca sĩ tham dự

Cho đến thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ đã được hàn gắn. Tháng 8 năm ngoái, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh một hộp chocolate cùng túi trái cây được mẹ gửi tặng lên mạng xã hội. Đi kèm bức ảnh là dòng chú thích ngắn gọn: My mom's love language (tạm dịch: Cách mẹ thể hiện tình yêu thương).

Hồi tháng 7 vừa rồi, Tóc Tiên có chuyến trở về Mỹ để thăm gia đình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ tại Mỹ. Nữ ca sĩ còn thích thú khi khoe bữa ăn do chính mẹ chuẩn bị. Trong nhóm chat với người hâm mộ, cô hào hứng viết: "Mì Quảng mẹ nấu siêu chất lượng ạ", kèm hình ảnh tô mì đầy ắp topping như tôm, thịt, trứng...

Hay cách đây không lâu, trên kênh broadcast cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ đoạn tin nhắn sau khi trò chuyện cùng em trai. Theo lời em trai kể lại, mẹ của nữ ca sĩ đã tâm sự rằng bà mong con gái có người để quen, bởi càng lớn tuổi sẽ càng khó tìm được người phù hợp. Trước lời "hối" chuyện yêu đương từ mẹ, Tóc Tiên chỉ biết bật cười và hài hước thốt lên: "Không nghĩ mẹ mình quan ngại sâu sắc cho mình dữ vậy luôn á".

Tóc Tiên tận hưởng thời gian vui vẻ, yên bình bên người thân

Ảnh: FBNV