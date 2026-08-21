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Nữ diễn viên lấy chồng đại gia hơn 1 con giáp: Được tặng Mercedes, ở biệt thự 60 tỷ, sống như nữ hoàng giữa đời thực

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Bên cạnh BST xế sang, cơ ngơi của mỹ nhân này mới là thứ gây choáng ngợp hơn cả.

Sinh năm 1985, Lã Thanh Huyền từ lâu đã được khán giả biết đến với danh xưng “nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc” nhờ cuộc sống sung túc cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ, có được từ cả hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh. Nữ diễn viên cũng có tổ ấm viên mãn bên ông xã doanh nhân hơn cô 12 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực nội thất, xây dựng. Được chồng hết mực cưng chiều, khi mang bầu quý tử đầu lòng, Lã Thanh Huyền từng gây chú ý khi được ông xã tặng một chiếc Mercedes đắt đỏ. Đến năm 2021, cô tiếp tục tự thưởng cho bản thân một chiếc Peugeot, bổ sung thêm một món đồ giá trị vào bộ sưu tập xe sang.

Nhắc đến cuộc sống giàu sang của Lã Thanh Huyền, những chiếc xe sang có lẽ vẫn chưa phải điều gây choáng ngợp nhất. Đáng chú ý hơn cả phải kể đến căn biệt thự ven hồ trị giá khoảng 60 tỷ đồng của vợ chồng nữ diễn viên. Không gian sống được đầu tư kỹ lưỡng từ ngoài vào trong, từ sân vườn, nội thất đến những góc thư giãn riêng, khiến mỗi khu vực đều mang một vẻ đẹp riêng và sang xịn chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Toàn cảnh biệt thự 60 tỷ view hồ của vợ chồng Lã Thanh Huyền

Sở hữu tổng diện tích sàn khoảng 450m² cùng 150m² sân vườn, biệt thự của gia đình Lã Thanh Huyền được ước tính có giá trị khoảng 60 tỷ đồng. Trong đó, riêng phần bất động sản vào khoảng 50 tỷ đồng, còn 10 tỷ đồng được vợ chồng nữ diễn viên đầu tư cho hệ thống nội thất nhập khẩu từ châu Âu. Không gian bên ngoài được chăm chút kỹ lưỡng với lối đi lát đá, hồ cá koi cùng nhiều mảng cây xanh, hoa cỏ đan xen. Giữa khuôn viên xanh mát, căn biệt thự trắng nổi bật với vẻ bề thế, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Điểm “ăn tiền” trong cơ ngơi của vợ chồng Lã Thanh Huyền phải kể đến góc nhà sở hữu tầm nhìn hướng ra sông, mang đến cảm giác thư thái và cực chill. Không gian này được dành riêng cho việc nghỉ ngơi, có diện tích rộng rãi, bố trí nhiều bộ sofa cùng ghế nằm để gia chủ thoải mái tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư. Đây cũng là góc yêu thích của Lã Thanh Huyền khi cô muốn đọc sách, nhâm nhi tách trà hay đơn giản là ngồi yên ngắm cảnh sông nước.

Bên trong biệt thự

Nếu ngoại thất gây ấn tượng bởi sự bề thế và khuôn viên được đầu tư chỉn chu, không gian bên trong biệt thự cũng cho thấy mức độ chăm chút không hề kém cạnh. Nội thất chủ yếu mang phong cách châu Âu hiện đại, nổi bật với những đường nét tinh tế, sang trọng và được hoàn thiện kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Cách sắp đặt hài hòa, đồng điệu khiến tổng thể không gian mang dáng dấp của một khách sạn 5 sao, với nhiều món nội thất được nhập khẩu từ Đức, Ý, Bồ Đào Nha. Lã Thanh Huyền từng chia sẻ cô thuộc mệnh Kim nên ưu tiên lựa chọn tông vàng - trắng làm màu sắc chủ đạo cho tổ ấm. Sự kết hợp này vừa phù hợp với quan niệm phong thủy của gia chủ, vừa tạo nên vẻ thanh lịch, sáng thoáng và sang trọng cho từng khu vực trong nhà.

Không gian phòng khách rộng rãi trong cơ ngơi 60 tỷ của Lã Thanh Huyền

Nội thất được bài trí theo phong cách châu Âu hiện đại

Không gian được bài trí đẹp mắt, mang tông vàng - trắng chủ đạo

Từng không gian sinh hoạt trong nhà, từ phòng khách, phòng bếp, phòng thay đồ đến phòng tắm, đều được thiết kế chỉn chu và chăm chút đến từng chi tiết. Mỗi khu vực không chỉ đảm bảo công năng mà còn được tô điểm bằng những bình hoa, chậu cây xanh đặt ở vị trí phù hợp, giúp không gian thêm mềm mại và có sức sống. Cách kết hợp giữa nội thất sang trọng với những mảng xanh, hoa tươi cũng khiến căn biệt thự càng thêm phần sinh động, ấm cúng mà vẫn giữ được nét xa hoa.

Không gian bếp gây ấn tượng với chiếc đèn chùm cỡ lớn

Phòng thay đồ của Lã Thanh Huyền được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp với hệ tủ và kệ được bố trí khoa học, giúp quần áo, phụ kiện và các món đồ thời trang đều có vị trí riêng

Phòng tắm có diện tích rộng rãi, thiết kế sang trọng và tiện nghi, đẹp mắt chẳng thua kém không gian tại một khách sạn 5 sao.

Theo Phác Thái Anh

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