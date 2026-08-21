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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi quanh năm lạnh -4 độ C giữa Nam Bộ: Rộng 5ha, đưa cây từ Nga về, làm núi tuyết 68m cao vượt biểu tượng ở Nhật Bản

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Đây được đánh giá là một trong những dự án trọng điểm đang được tập đoàn Vingroup gấp rút thực hiện.

Giữa vùng biển nhiệt đới Cần Giờ, một “xứ sở mùa đông” rộng khoảng 5 ha đang được phát triển với núi tuyết nhân tạo cao 68 m, 26 trò chơi và hàng loạt trải nghiệm từ trượt tuyết đến ngắm cực quang. Đáng chú ý, chủ đầu tư còn dự kiến đưa cây thông thật từ Nga về để hoàn thiện không gian Giáng sinh.

“Xứ sở mùa đông” 5 ha giữa vùng biển nhiệt đới Cần Giờ

Hạng mục đặc biệt này là Winter Wonderland, nằm trong VinWonders Cần Giờ, thuộc siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise tại TP.HCM. Theo Vinhomes Market, riêng VinWonders được quy hoạch trên diện tích khoảng 122 ha, với gần 200 trò chơi và nhiều mô hình giải trí khác nhau.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Toàn cảnh siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise (Ảnh Chủ đầu tư)

Trong số đó, khu tuyết nhân tạo là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất. Thông tin cập nhật từ Vinhomes Market cho biết khu vực này có diện tích khoảng 5 ha, tương đương 50.000 m², sở hữu 26 trò chơi và một ngọn núi tuyết nhân tạo dự kiến cao khoảng 68 m. Vinhomes hiện giới thiệu đây là “núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới”.

Nếu quy đổi tương đối, chiều cao 68 m tương đương một tòa nhà khoảng 20 tầng. Theo thông tin từ chủ đầu tư, công trình được kỳ vọng vượt mốc 51 m của một biểu tượng tại Tokyo DisneySea, Nhật Bản.

Quy mô hiện nay cũng lớn hơn đáng kể so với phương án từng được công bố khi Vinhomes Green Paradise khởi công tháng 4/2025. Khi đó, Vingroup giới thiệu Winter Wonderland rộng 30.000 m², có sân băng, khu trượt tuyết và zipline. Trong khi các cập nhật trong năm 2026 cho thấy khu tuyết đã được mở rộng lên khoảng 5 ha và núi tuyết cao 68 m.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Phối cảnh Winter Wonderland được thực hiện bởi AI

Có cực quang, trường học trượt tuyết và cây thông thật đưa từ Nga về

Thay vì đơn thuần là một “nhà tuyết” để tham quan, khu vực này được quy hoạch theo hướng hình thành cả một hệ sinh thái mùa đông.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hệ thống đường trượt sẽ có nhiều cấp độ, từ khu trượt máng dành cho gia đình đến các đường trượt ván và trượt tuyết đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Công nghệ tạo tuyết sinh học cũng dự kiến được sử dụng nhằm tạo lớp tuyết mềm, xốp gần với tuyết tự nhiên và hạn chế bề mặt đóng băng cứng.

Không gian còn được phát triển theo chủ đề Giáng sinh. Tại Làng Ông già Noel, du khách trong tương lai có thể trải nghiệm hiệu ứng cực quang 3D, phiên chợ Giáng sinh, xưởng chế tác quà tặng cùng các trò giải trí chủ đề. Một khu vực khác mang tên “Vương quốc Bà chúa Tuyết” được thiết kế với rừng thông, lâu đài băng và các tác phẩm điêu khắc bằng băng. Với người chưa từng chơi các môn thể thao mùa đông, dự án còn dự kiến bố trí Trường học Snow Queen để làm quen kỹ thuật trước khi thử những đường trượt khó hơn.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Ảnh Chủ đầu

Chi tiết đặc biệt nằm ở Quảng trường Giáng sinh. Tại đây dự kiến đặt cây thông thật cao khoảng 15 m đưa từ Nga về, duy trì trong điều kiện nhiệt độ thấp nhằm tăng cảm giác tự nhiên cho toàn bộ không gian.

Như vậy, nếu hoàn thiện theo phương án đang được công bố, du khách đến Cần Giờ trong tương lai không chỉ có thể “ngắm tuyết”, mà còn có thể trượt tuyết, tham gia các trò chơi mùa đông, khám phá không gian Giáng sinh và trải nghiệm cảm giác lạnh ngay giữa vùng khí hậu nhiệt đới phía Nam.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 5.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 6.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 7.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 8.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi lạnh quanh năm rộng 5ha giữa Nam Bộ: Đưa cây trực tiếp từ Nga về, làm núi tuyết nhân tạo cao 68m vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 9.

Loạt tiện ích nổi bật bên trong Winter Wonderland được chủ đầu tư giới thiệu

Những “xứ sở tuyết” nhân tạo nổi tiếng trên thế giới du khách có thể tham khảo

Việc tạo ra mùa đông giữa những vùng khí hậu nóng không phải ý tưởng hoàn toàn mới. Một trong những mô hình nổi tiếng nhất hiện nay là Ski Dubai tại UAE. Theo đơn vị vận hành Majid Al Futtaim, khu trượt tuyết này rộng khoảng 22.500 m², sử dụng tuyết thật và có 5 đường trượt với nhiều cấp độ, cùng khu freestyle, zipline, toboggan và trải nghiệm với chim cánh cụt.

Tại Trung Quốc, Shanghai L+SNOW hiện được Guinness World Records công nhận là cơ sở trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới, với diện tích 98.828,7 m². Đây là kỷ lục về diện tích cơ sở trượt tuyết trong nhà, khác với cách Vinhomes giới thiệu núi tuyết 68 m ở Cần Giờ theo tiêu chí chiều cao.

Một ví dụ khác nằm giữa vùng khí hậu nóng là Snow Oman. Công viên tuyết trong Mall of Oman rộng 14.830 m², có hơn 20 trò chơi dành cho gia đình, sân băng và khu chim cánh cụt. Không gian được xây dựng theo chủ đề “Desert Blizzard”, tái hiện cảnh thành phố và những đụn cát Oman được phủ tuyết thật.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi quanh năm lạnh -4 độ C giữa Nam Bộ: Rộng 5ha, đưa cây từ Nga về, làm núi tuyết 68m cao vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 10.

Ski Dubai tại UAE (Ảnh UAE Story)

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây 1 nơi quanh năm lạnh -4 độ C giữa Nam Bộ: Rộng 5ha, đưa cây từ Nga về, làm núi tuyết 68m cao vượt biểu tượng ở Nhật Bản - Ảnh 11.

Shanghai L+SNOW (Ảnh Trip)

Các mô hình tại Dubai, Oman hay Thượng Hải cho thấy công viên tuyết trong nhà đã phát triển thành một loại hình du lịch riêng, nơi khách có thể dành hàng giờ cho thể thao, vui chơi và trải nghiệm mùa đông bất kể nhiệt độ bên ngoài.

Cùng lúc với sân vận động VinFast - Trống Đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đổ tiền xây 1 công viên thể thao đa môn rộng 9,4ha, có quảng trường cho hàng nghìn người


Thu Phương

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