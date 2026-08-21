Tòa tháp "cao thứ 2 Việt Nam" đang được xây tại thành phố miền Trung: 69 tầng cao 400m "vượt mặt" Bitexco, bên trong là siêu tổ hợp đa chức năng

Diện mạo thành phố Đà Nẵng trong tương lai có thể xuất hiện thêm một điểm nhấn hoàn toàn khác biệt. Cụ thể, tại khu vực Công viên Châu Á trước đây, bên bờ sông Hàn, một tòa tháp cao hơn 400 m đang được triển khai trong khuôn khổ đại dự án Da Nang Downtown.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp – Da Nang Downtown được khởi công ngày 19/8/2025. Toàn khu có quy mô 76,92 ha, tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng, với điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng, cao 408 m. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư triển khai công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Nếu hoàn thành theo thiết kế hiện được công bố, đây sẽ là tòa nhà cao nhất miền Trung và cao thứ 2 Việt Nam, chỉ đứng sau Landmark 81 tại TP.HCM.

Phối cảnh tòa tháp ngay bên sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, thuộc đại dự án Da Nang Downtown (Ảnh Diễn đàn doanh nghiệp)

Cao hơn Bitexco gần 150 m, vượt chiều cao kiến trúc Empire State Building

Con số 408 m trở nên dễ hình dung hơn khi đặt cạnh những công trình quen thuộc.

Theo dữ liệu của Council on Vertical Urbanism (CVU, trước đây là CTBUH), Landmark 81 tại TP.HCM hiện có chiều cao kiến trúc 461,2 m. Như vậy, tòa tháp Đà Nẵng dự kiến thấp hơn công trình cao nhất Việt Nam khoảng 53 m.

Tuy nhiên, công trình mới sẽ vượt khá xa những cao ốc từng giữ vị trí nổi bật trên đường chân trời các đô thị lớn. Keangnam Hanoi Landmark Tower cao 328,6 m, trong khi Lotte Center Hanoi cao 272 m.

Đáng chú ý hơn là Bitexco Financial Tower, một trong những công trình biểu tượng dễ nhận diện của TP.HCM. CVU ghi nhận tòa nhà này cao 262,5 m, gồm 68 tầng. Như vậy, tòa tháp mới tại Đà Nẵng sẽ cao hơn Bitexco khoảng 145,5 m, tương đương hơn 1,5 lần chiều cao công trình này.

Chiều cao của tòa tháp ở Đà Nẵng so với những tòa tháp đã hoàn thành khác ở Việt Nam

Đặt ra thế giới, quy mô 408 m cũng vượt một số tên tuổi nổi tiếng. Empire State Building tại New York có chiều cao kiến trúc 381 m, tức thấp hơn công trình dự kiến tại Đà Nẵng khoảng 27 m. Tuy nhiên, nếu tính tới đỉnh anten, Empire State Building đạt 443,2 m, do đó hai con số cần được phân biệt khi so sánh.

The Shard – tòa nhà cao nhất Vương quốc Anh – cao 306 m, thấp hơn khoảng 102 m so với thiết kế của tòa tháp Đà Nẵng.

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao, kiến trúc tòa tháp còn được chủ đầu tư giới thiệu là lấy cảm hứng từ ngũ hành và tà áo dài Việt Nam. Thân tháp tạo những đường cong mềm, trong khi phần đỉnh được tạo hình như ngọn lửa với khoảng rỗng đón ánh sáng, gợi hình ảnh một “ngọn hải đăng” bên sông Hàn.

Cận cảnh tòa tháp (Ảnh Chủ đầu tư)

Bên trong tòa tháp hơn 400 m sẽ có gì?

Theo chủ đầu tư, tòa tháp được phát triển theo mô hình đa chức năng, tích hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, sky bar, đài quan sát cùng khu hội nghị – triển lãm quốc tế.

Trong đó, đài quan sát và sky bar là những hạng mục đáng chú ý đối với du khách. Nếu được vận hành theo đúng công năng đã công bố, khách tham quan trong tương lai có thể lên cao ngắm sông Hàn và không gian đô thị Đà Nẵng, lựa chọn thời điểm cuối chiều để ngắm hoàng hôn rồi dùng bữa hoặc trải nghiệm không gian giải trí trên cao.

Tuy nhiên, hiện chủ đầu tư chưa công bố cụ thể tầng đặt đài quan sát, chiều cao sàn quan sát, giá vé hay thời gian mở cửa. Vì thế, đây vẫn là những trải nghiệm dự kiến khi công trình hoàn thành, chưa phải dịch vụ đã có thể đặt trước.

Bên trong tòa tháp 69 tầng được tích hợp đa chức năng (Ảnh Chủ đầu tư)

Phối cảnh khi nhìn toda tháp từ dưới lên (Ảnh Chủ đầu tư)

Tòa tháp cũng là một phần của tổ hợp Da Nang Downtown. Theo thông tin công bố khi khởi công, toàn dự án còn bao gồm công viên văn hóa – vui chơi giải trí, nhà hát, phố thương mại ven sông và hệ thống công viên xanh.

Từ tòa tháp, du khách có thể nối dài hành trình bên sông Hàn

Vị trí của dự án tạo điều kiện để sau này du khách kết hợp trải nghiệm tòa tháp với các hoạt động quen thuộc tại khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Sau một buổi chiều tham quan tổ hợp và ngắm thành phố từ trên cao, du khách có thể tiếp tục di chuyển dọc sông Hàn về phía cầu Rồng. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cầu hiện trình diễn phun lửa, phun nước từ 21h vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và những ngày lễ lớn. Lịch này cần được kiểm tra lại tại thời điểm chuyến đi.

Một lựa chọn khác là dành thời gian dạo đường Bạch Đằng ven sông Hàn, khu vực hiện cũng nằm trong nhiều hành trình khám phá trung tâm thành phố. Chương trình xích lô du lịch năm 2026 của Đà Nẵng, chẳng hạn, kết nối các điểm văn hóa với Công viên APEC và trục Bạch Đằng, cho thấy đây là một trong những tuyến phù hợp để khám phá thành phố theo cách chậm rãi.

Đại dự án Da Nang Downtown ngay bên bờ sông Hàn (Ảnh Chủ đầu tư)

Du khách có thể kết hợp với những điểm đến du lịch Đà Nẵng quanh sông Hàn (Ảnh Traveloka)

Như vậy, nếu được hoàn thiện đúng phương án hiện tại, tòa tháp 408 m sẽ không đơn thuần bổ sung thêm một cao ốc vào Đà Nẵng. Từ đài quan sát, không gian ăn uống trên cao đến hệ sinh thái vui chơi, thương mại và hoạt động về đêm bên sông Hàn, công trình có thể trở thành một điểm bắt đầu mới cho hành trình khám phá trung tâm thành phố.