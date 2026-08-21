Quang Lê: "Qua đám tang của mẹ, tôi mới đo được lòng dạ của một số người tưởng là thân lắm"

Trên trang cá nhân, Quang Lê đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người chú ý: “Giây phút này mới nhận ra ai mới là người thương mình chân thành”. Nam ca sĩ đồng thời chia sẻ một đoạn video trò chuyện cùng người bạn diễn thân thiết Mai Thiên Vân, trong đó anh bộc bạch những suy ngẫm sau ba ngày tất bật lo hậu sự cho mẹ.

Tâm sự với Mai Thiên Vân, Quang Lê nói: “Lúc này mới biết rằng ai là người thực sự thương mình Vân ạ. Có những người mình tưởng là thân lắm, nếu bận lắm thì chỉ cần một vòng hoa, một lời phân ưu thôi cũng được”.

Quang Lê trải lòng sau khi lo liệu xong đám tang cho mẹ

Quang Lê cho biết gia đình anh quyết định không nhận tiền phúng điếu trong tang lễ của mẹ, bởi đây là nguyện vọng bà đã căn dặn từ trước. Theo nam ca sĩ, mẹ anh từng bày tỏ rằng nếu nhận tiền phúng điếu, bà sẽ cảm thấy "mình nợ mọi người, nợ cuộc đời này". Vì thế, gia đình chỉ nhận vòng hoa để đón nhận tình cảm, sự sẻ chia của mọi người dành cho người đã khuất.

Điều khiến Quang Lê buồn không nằm ở chuyện vật chất mà ở sự vắng mặt của những người anh từng coi là bạn bè thân thiết. "Có những người mà Quang Lê nghĩ là thân với mình lắm, nhưng đến một lời chia buồn cũng không có. Quang Lê không trách được ai, nhưng chỉ cảm thấy đã chọn sai bạn", anh tâm sự.

Nam ca sĩ đặc biệt nhắc tới Mai Thiên Vân, cho rằng chỉ cần những người bạn chân thành như cô cũng đã đủ. Anh nói: "Người ta nói đúng, mình chỉ cần bạn chứ không cần bè".

Nam ca sĩchạnh lòng vì có một số người anh tưởng là thân thiết không gửi lời chia buồn

Những ngày lo tang sự cho mẹ dường như cũng giúp Quang Lê nhìn rõ hơn về các mối quan hệ xung quanh mình. Từ những gì trải qua, nam ca sĩ thừa nhận anh đã có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về một số người từng được xem là thân thiết.

Quang Lê thẳng thắn chia sẻ: "Qua đám tang của mẹ, Lê mới đo được lòng dạ của một số người mà Lê tưởng là thân lắm. Lê đã nhìn sai người. Nên là nếu có gặp nhau ở sân khấu thì cũng chỉ chào thoáng qua thôi, chẳng kết thân làm gì. Mời đi ăn phở, cũng chẳng thèm đi. Hôm nay coi như là dịp Quang Lê trải lòng".

Mẹ Quang Lê qua đời tại Mỹ ngày 3/8, hưởng thọ 73 tuổi. Tang lễ của bà được tổ chức ngày 15/8 trong không khí trang nghiêm, xúc động. Trong những ngày diễn ra tang lễ, Quang Lê livestream để gửi lời cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, người thân đã dành tình cảm cho gia đình. Anh cho biết nhận được hơn 10.000 lời chia buồn và hàng trăm vòng hoa được gửi đến từ nhiều nơi, trong đó có cả Việt Nam.

Tang lễ của mẹ Quang Lê được tổ chức tại Mỹ

Nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Hoài Tâm, Tố My, Quang Lâm ở Việt Nam đã gửi vòng hoa sang Mỹ. Quang Lê cũng đi quanh nhà quàn, đọc tên những người gửi hoa để trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn.