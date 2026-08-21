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Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế

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Mỹ nhân nào mà lại có sức hút khổng lồ như vậy?

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc vừa trở thành nữ nghệ sĩ có lượng view hashtag TikTok cao nhất Việt Nam khi chính thức chạm mốc 13,7 tỷ lượt xem. Đáng chú ý, cô đạt được con số cực kỳ ấn tượng này với 238,7 nghìn bài đăng. Lượng view hashtag cùng số lượng bài đăng khổng lồ phần nào cho thấy sức hút mạnh mẽ của Ninh Dương Lan Ngọc trên mạng xã hội, cũng như mức độ quan tâm mà công chúng dành cho nữ diễn viên.

Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế- Ảnh 1.

Ninh Dương Lan Ngọc là nữ hoàng TikTok và Threads của showbiz Việt (ảnh: FBNV)

Không chỉ gây bão TikTok, Ninh Dương Lan Ngọc đồng thời còn được xem là nữ hoàng Threads của showbiz Việt. Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1990 là nghệ sĩ nữ đầu tiên và duy nhất cán mốc 1 triệu người theo dõi trên nền tảng này. Việc sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên nhiều nền tảng cho thấy độ nhận diện và lượng người hâm mộ đông đảo của cô ở thời điểm hiện tại.

Dĩ nhiên, không phải tự nhiên mà Ninh Dương Lan Ngọc lại nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Trước hết, cô sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp với đường nét gương mặt hài hòa, ngũ quan sắc nét đến mức nhiều khoảnh khắc được ví như vẽ bằng AI. Trong mắt không ít khán giả, Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất showbiz Việt từ trước đến nay, thậm chí có người còn dành lời khen rằng thiên thần cũng chỉ đến vậy là cùng.

Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế- Ảnh 2.

Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc chưa từng gây thất vọng (ảnh: FBNV)

Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế- Ảnh 3.

Không chỉ xinh đẹp, cô còn gây ấn tượng với sự hài hước, tinh tế và thân thiện (ảnh: FBNV)

Không chỉ sở hữu lợi thế ngoại hình, Ninh Dương Lan Ngọc còn ghi điểm nhờ tính cách thân thiện, gần gũi và EQ cao. Điều này được thể hiện qua những lần cô tương tác với người hâm mộ cũng như cách ứng xử duyên dáng khi tham gia các chương trình giải trí. Chính sự tự nhiên, hài hước nhưng vẫn tinh tế giúp nữ diễn viên duy trì thiện cảm lớn trong mắt công chúng suốt nhiều năm.

Quan trọng hơn cả, đằng sau nhan sắc và sức hút trên mạng xã hội, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là một diễn viên thực lực. Cô từng chứng minh khả năng diễn xuất qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, để lại dấu ấn ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế- Ảnh 4.

Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Vừa Đi Vừa Khóc (ảnh: VFC)

Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế- Ảnh 5.

Cô góp phần tạo nên thành công cho nhiều phim điện ảnh (ảnh: NSX)

Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế- Ảnh 6.

(ảnh: NSX)

Lần đầu tiên Việt Nam có mỹ nhân đẹp đến mức hút 13,7 tỷ view: Ngũ quan vẽ bằng AI, thiên thần chỉ đến thế- Ảnh 7.

(ảnh: NSX)

Trên màn ảnh nhỏ, Ninh Dương Lan Ngọc từng đảm nhận vai Phương trong Gia Đình Phép Thuật, Bích Thủy trong Mệnh Lệnh Hoa Hồng, Lụa trong Vừa Đi Vừa Khóc, Mai trong Nhân Tình Lạc Lối hay An Chi trong Mối Tình Đầu Của Tôi.

Ở màn ảnh rộng, sự nghiệp của cô càng thêm rực rỡ khi góp phần tạo nên thành công của hàng loạt tác phẩm đình đám như Cánh Đồng Bất Tận, Tèo Em, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu 2, Cua Lại Vợ Bầu và Gái Già Lắm Chiêu 3. Những thành tích kể trên một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Ninh Dương Lan Ngọc, một trong những mỹ nhân nổi bật hàng đầu của showbiz Việt.

Thu Phong

nguồn: FBNV, TikTok

Theo Thu Phong

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