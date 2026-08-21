Ly cà phê 'khó uống nhất Hàn Quốc' gây sốt 12 triệu lượt xem: Chất tháp đá cao hơn cả chiếc ly, mỗi ngày chỉ bán đúng 5 suất

Một ly Americano đá thông thường có lẽ chẳng còn đủ sức khiến người Hàn Quốc bất ngờ. Nhưng nếu lượng đá nhiều đến mức cao hơn cả chiếc ly, thậm chí khách phải tìm cách “xử lý” phần băng trước khi có thể uống cà phê thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

4.000 won một ly nhưng muốn mua cũng không dễ

Đây được giới thiệu là món “đại vương cà phê đá” (대왕 얼음커피), hay thường được cộng đồng mạng gọi là Extra Ice Americano, của Dokgo Coffee tại Hàn Quốc. Thời gian gần đây, hình ảnh món đồ uống kỳ lạ này liên tục xuất hiện trên Instagram, TikTok và các nền tảng video ngắn, khiến không ít người đặt câu hỏi: Rốt cuộc đây là một ly cà phê hay một phần đá có thêm cà phê?

Theo KBS, video về món cà phê này đã đạt 12 triệu lượt xem trên mạng xã hội, đủ sức đưa Dokgo Coffee xuất hiện trong chuyên mục “SNS 화제 영상” (Video gây chú ý trên mạng xã hội) của chương trình 2TV 생생정보 phát sóng ngày 24/7/2026.

Đây được giới thiệu là món “đại vương cà phê đá”. Ảnh: Instagram

Dokgo Coffee vốn có nguồn gốc tại Pohang và hiện có nhiều điểm bán. Địa điểm được KBS giới thiệu với món cà phê gây sốt là Dokgo Coffee Gyeongju Main Branch, nằm tại 27 Seungsambuk-gil, Gyeongju, tỉnh Gyeongsangbuk-do.

Điểm khiến món nước trở nên khác biệt thực ra rất dễ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên: đá mới là “nhân vật chính”.

Thay vì cho những viên đá nhỏ vào bên trong cốc như cách pha Americano đá thông thường, quán sử dụng lượng băng lớn, tạo thành một cấu trúc cao vượt khỏi miệng ly. Nhìn từ xa, phần cà phê phía dưới gần như trở thành chiếc “chân đế” cho khối băng phía trên.

Thậm chí trải nghiệm uống cũng không giống một cốc cà phê bình thường. Theo thông tin giới thiệu về món này sau khi xuất hiện trên KBS, quán còn chuẩn bị găng tay và đĩa để khách có thể tự tách, xử lý những phần băng lớn trong quá trình thưởng thức.

Chính sự bất tiện có chủ ý ấy lại tạo nên những hình ảnh đặc biệt ăn khách trên mạng xã hội. Người xem không cần hiểu tiếng Hàn hay biết Dokgo Coffee là thương hiệu nào, chỉ cần nhìn thấy một chiếc cốc nhỏ đang phải “gánh” lượng băng khổng lồ phía trên cũng đủ để dừng lại xem.

Wikitree nhận xét kích thước và hình thức khác thường của món cà phê khiến nó đặc biệt phù hợp để khách chụp ảnh, quay video và chia sẻ lên mạng xã hội. Chương trình của KBS cũng ghi lại cả quá trình tạo nên ly cà phê lẫn phản ứng của những vị khách trực tiếp trải nghiệm.

Chỉ cần nhìn thấy một chiếc cốc nhỏ đang phải “gánh” lượng băng khổng lồ phía trên cũng đủ để dừng lại xem. Ảnh: Viory

Điều khiến món cà phê càng được chú ý là Dokgo Coffee không biến nó thành một sản phẩm bán đại trà.

Theo thông tin được trang truyền thông du lịch chính thức của Gyeongju chia sẻ, phiên bản một ly có giá 4.000 won (khoảng 75.000 đồng), trong khi phiên bản gồm hai ly nối với nhau có giá 8.000 won (khoảng 150.000 đồng). Đáng chú ý, mỗi loại chỉ được chuẩn bị với số lượng rất hạn chế, khoảng 5 suất/ngày.

Một số nguồn giới thiệu địa điểm tại Hàn Quốc cũng cho biết khách muốn trải nghiệm nên liên hệ trước qua điện thoại hoặc Instagram vì món này được bán giới hạn.

Sự khan hiếm khiến trải nghiệm càng giống một món đồ để “săn” hơn là một ly Americano thông thường. Một thực khách đến Dokgo Coffee vào khoảng 13h cuối tháng 7 cho biết món cà phê đá khổng lồ đã hết hàng khi họ tới nơi. Các đánh giá được tổng hợp trên DiningCode cũng liên tục nhắc đến yếu tố bán giới hạn của món nước đang viral này.

Mỗi loại chỉ được chuẩn bị với số lượng rất hạn chế, khoảng 5 suất/ngày. Ảnh: Instagram

Ở mức 4.000 won, giá của phiên bản một ly không quá xa lạ so với một món đồ uống tại quán cà phê Hàn Quốc. Điều khác biệt nằm ở chỗ khách không chỉ trả tiền cho cà phê. Họ còn nhận về một trải nghiệm đủ lạ để trở thành nội dung cho Instagram, TikTok hay YouTube Shorts.

Và đó cũng có thể là lý do một món tưởng như “khó uống” lại trở thành sản phẩm được săn đón.

Càng “vô lý”, càng dễ viral?

Thực tế, Extra Ice Americano gần như đảo ngược logic quen thuộc của một món đồ uống.

Thông thường, quán cà phê phải làm mọi cách để sản phẩm dễ cầm, dễ uống và tiện mang đi. Dokgo Coffee lại tạo ra một món khiến khách phải quan sát xem nên bắt đầu uống từ đâu. Phần băng quá khổ trở thành thứ gây tò mò trước cả hương vị của cà phê.

Nhưng trên mạng xã hội, chính đặc điểm tưởng như bất tiện ấy lại là lợi thế.

Chỉ cần vài giây đầu tiên của video, người xem đã có thể nhận ra sự khác thường. Không cần một câu chuyện dài, biển quảng cáo lớn hay cách trình bày cầu kỳ, hình ảnh “núi băng” nằm chênh vênh trên cốc Americano đã tự trở thành một chiếc hook.

Dokgo Coffee không biến nó thành một sản phẩm bán đại trà. Ảnh: Instagram

Con số 12 triệu lượt xem cho thấy sức lan truyền của ý tưởng này. Từ một món nước bán với số lượng cực ít tại một cửa hàng ở Gyeongju, “đại vương cà phê đá” đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia Hàn Quốc và được nhiều tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài chia sẻ lại.

Món đồ uống cũng xuất hiện đúng vào mùa hè, khi nhu cầu đối với đồ uống lạnh tăng cao. Nhưng thay vì cạnh tranh bằng một công thức cà phê hoàn toàn mới, Dokgo Coffee đẩy một yếu tố rất quen thuộc là đá viên lên mức cực đoan.

Đây cũng là cách khiến một món Americano vốn quá quen thuộc tại Hàn Quốc bỗng trở thành thứ khiến hàng triệu người phải dừng màn hình lại xem.

Điều đáng nói là phía sau 12 triệu lượt xem không phải một món đồ uống đắt đỏ hay nguyên liệu quý hiếm. Về cơ bản, đó vẫn chỉ là cà phê, nước và rất nhiều đá.

Nhưng trong thời đại mà một sản phẩm đôi khi chỉ có vài giây để giành lấy sự chú ý trên mạng xã hội, Dokgo Coffee đã biến chính sự “vô lý” của một ly Americano thành điểm nhận diện. Mỗi ngày chỉ vài suất được bán ra, nhưng hình ảnh của chúng có thể xuất hiện trước hàng triệu người.

Và có lẽ đó mới là phần đắt giá nhất của ly cà phê 4.000 won này.