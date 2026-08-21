Ông Trịnh Văn Quyết nhắn nhủ: "Chúng ta cùng nhau nỗ lực"

Sáng 21/8, ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ trên trang Facebook cá nhân hình ảnh chụp cùng các phi công và tiếp viên Bamboo Airways. Theo nội dung bài đăng, ông cho biết vừa bay vào công trường tại Gia Lai và có dịp gặp gỡ các thành viên phi hành đoàn của hãng.

Ông Trịnh Văn Quyết ghi nhận nỗ lực của các phi công, tiếp viên trong mỗi chuyến bay nhằm phục vụ hành khách tốt nhất, đồng thời gửi lời cảm ơn và động viên đội ngũ cùng nhau nỗ lực.

Cụ thể bài đăng như sau:

“Sáng nay bay vào công trường ở Gia Lai, gặp các em phi công và tiếp viên Bamboo Airways. Mỗi chuyến bay, các em vẫn nỗ lực hết mình để phục vụ hành khách tốt nhất. Cảm ơn các em. Chúng ta cùng nhau nỗ lực!”

Bamboo Airways từng bước khôi phục các đường bay nội địa

Trước đó, Bamboo Airways thu hẹp đáng kể hoạt động khai thác khi tạm dừng một số đường bay nội địa trọng điểm như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Đà Nẵng và TP.HCM - Đà Nẵng. Hãng chủ yếu duy trì đường bay Hà Nội - Quy Nhơn vào cuối tuần và một số chuyến bay thuê chuyến trên tuyến Đà Nẵng - Macao.

Sau thời gian tạm dừng, mới đây Bamboo Airways đã đưa đường bay Hà Nội - Đà Nẵng trở lại khai thác. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy hãng đang từng bước khôi phục hoạt động bay thường lệ.

Theo chuyên trang hàng không Yatramagazine, Bamboo Airways đang chuẩn bị nối lại các chuyến bay thường lệ vào giữa quý III/2026, trong kế hoạch từng bước khôi phục mạng lưới và củng cố hoạt động tại thị trường hàng không Việt Nam.

Theo dữ liệu Flightradar24, đội bay Bamboo Airways hiện có 3 máy bay đang được khai thác, gồm Airbus A320neo (A20N), A320 và A321. Với quy mô đội bay này, việc đồng thời mở lại nhiều đường bay hoặc nâng tần suất khai thác vẫn gặp những giới hạn nhất định so với giai đoạn trước.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)