Biệt thự rộng 1.400m2 của Vy Oanh

Vy Oanh hoạt động nghệ thuật từ khá sớm và được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Trong lĩnh vực âm nhạc, cô ghi dấu qua một số ca khúc như Đồng xanh, Cho em một con đường, Fly... cùng hình ảnh nữ ca sĩ có giọng hát nhẹ nhàng, phong cách nữ tính.

Bên cạnh sự nghiệp giải trí, Vy Oanh cũng từng gây chú ý khi hé lộ không gian sống rộng khoảng 1.400m² tại TP.HCM. Căn biệt thự 4 tầng là nơi nữ ca sĩ sinh sống cùng ông xã và các con, được thiết kế theo hướng gần gũi với thiên nhiên.

Tổ ấm của nữ ca sĩ rộng tới 1.400m2 với nhiều cây cối, loại hoa. Ảnh: Vy Oanh

Năm 2019, cô từng đăng tải một đoạn video dài gần 5 phút trên kênh YouTube cá nhân, ghi lại nhiều góc trong căn nhà. Vy Oanh từng chia sẻ đây cũng là nơi hai vợ chồng dành nhiều thời gian sinh sống nhất bởi gắn với nhiều kỷ niệm đặc biệt của gia đình.

Giọng ca Đồng Xanh chia sẻ: "Vy Oanh và ông xã ở ngôi nhà này cũng khá lâu rồi. Ngay từ ngày đính hôn thì 2 vợ chồng đã về đây. Đây là nơi gắn kết rất nhiều kỷ niệm quan trọng của cuộc đời mình như là lập gia đình, sinh con cái. Cả hai vợ chồng Oanh ai cũng thích gần gũi thiên nhiên, thoáng mát, thiết kế tối giản dựa trên gam màu sáng". Ngoài căn hộ này, Vy Oanh cũng đang sở hữu một số biệt thự khác ở trong và ngoài nước.

Vy Oanh và gia đình sinh sống ở căn biệt thự 4 tầng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự được thiết kế với tông trắng chủ đạo, tạo cảm giác sáng và thoáng. Không gian bên trong gồm phòng khách, bếp, ba phòng ngủ cùng khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Theo những chia sẻ trước đây của Vy Oanh, căn nhà từng được sửa chữa trong khoảng ba tháng trên nền nhà cũ, trong đó cô trực tiếp tham gia lựa chọn và trang trí nội thất.

Một trong những điểm gây ấn tượng nhất của cơ ngơi này là khoảng sân vườn rộng rãi. Vốn yêu thích cây xanh và hoa, Vy Oanh dành nhiều diện tích quanh nhà để trồng các loại hoa, cây cảnh và cây ăn trái. Qua những hình ảnh được nữ ca sĩ chia sẻ, khu vườn thường xuyên ngập sắc hoa, tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ngay trong nhà.

Căn biệt thự 4 tầng của Vy Oanh có khu vui chơi cho trẻ, ba phòng ngủ, nội thất tiện nghi. Ảnh: Vy Oanh

Vốn yêu thích cây xanh và hoa, Vy Oanh dành nhiều diện tích quanh nhà để trồng các loại hoa, cây cảnh và cây ăn trái. Ảnh: FBNV

Bên cạnh ca hát, Vy Oanh từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, dẫn chương trình và kinh doanh. Giai đoạn những năm 2010, cô là gương mặt quen thuộc tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông.

Sau khi kết hôn, Vy Oanh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc các con. Nữ ca sĩ từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường bên ông xã và các con, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và một số hoạt động nghệ thuật.

Trong những năm gần đây, Vy Oanh không còn xuất hiện dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước. Thay vào đó, cô tập trung nhiều hơn cho cuộc sống riêng và gia đình.