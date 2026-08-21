Mỹ nhân miền Tây được tạp chí Mỹ đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới 2026: Từng ngất xỉu tại điểm quay, vừa tỉnh dậy đã làm việc tiếp

Thúy Ngân sinh ra tại Cai Lậy, Tiền Giang (cũ), sở hữu chiều cao 1,74 m cùng diện mạo nổi bật. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, cô từng bước xây dựng sự nghiệp nghệ thuật từ năm 2009.

Trước khi được biết đến rộng rãi qua phim ảnh, Thúy Ngân từng thử sức ở các cuộc thi nhan sắc. Cô giành Á khôi 1 Hoa khôi Trang sức Việt Nam 2009, vào Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và Top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Những dấu mốc này giúp nữ nghệ sĩ tạo được sự chú ý ban đầu và mở đường cho hành trình hoạt động chuyên nghiệp.

Thúy Ngân bắt đầu đóng phim từ năm 2009, góp mặt trong một số tác phẩm như Gia Đình Phép Thuật, Màu Của Tình Yêu... Những vai diễn đầu tiên chủ yếu giúp cô tích lũy kinh nghiệm trước khi có bước đột phá đáng kể.

Năm 2018, vai Ngọc Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ trở thành bước ngoặt lớn. Nhân vật Hân Hoa hậu có tính cách ích kỷ, thực dụng và thường xuyên khiến người xem bức xúc. Thúy Ngân đã thể hiện nhân vật đủ thuyết phục để tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Sự thành công của vai diễn cũng giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật. Trong Cây Táo Nở Hoa, cô đảm nhận vai Châu, một nữ bác sĩ có tính cách trầm lắng và chất chứa nhiều tổn thương. Không còn hình ảnh nhân vật gây tranh cãi như Hân, Thúy Ngân lựa chọn cách diễn tiết chế, tập trung vào những chuyển biến tâm lý bên trong. Vai diễn mang về cho cô giải Mai Vàng lần thứ hai trong sự nghiệp.

Đến Nữ Chủ năm 2023, nữ diễn viên tiếp tục thay đổi hình ảnh khi hóa thân thành Hải Đường - nhân vật mạnh mẽ, gai góc và có nhiều phân cảnh hành động. Thúy Ngân trực tiếp thực hiện nhiều cảnh đánh đấm, qua đó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về thể lực cũng như khả năng thích nghi với một dạng vai hoàn toàn khác.

Năm 2024, cô góp mặt trong 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay với vai Thiên Ân. Nhân vật trải qua nhiều biến cố tình cảm, từ sự hy sinh cho người mình yêu đến những tổn thương khi đối diện phản bội. Khả năng thể hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp tiếp tục giúp Thúy Ngân nhận được sự chú ý của khán giả.

Sang năm 2025, cô đảm nhận vai chính trong web drama Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, tiếp tục hợp tác với đạo diễn Nguyễn Hoàng Anh - người từng làm việc cùng cô trong Nữ Chủ. Việc liên tục thử sức ở những dự án có màu sắc khác nhau cho thấy nữ diễn viên không muốn bị đóng khung trong một dạng nhân vật.

Không chỉ phát triển ở lĩnh vực phim ảnh, Thúy Ngân còn mở rộng hoạt động sang truyền hình thực tế. Cô từng tham gia 7 Nụ Cười Xuân, Running Man Việt Nam, Hành trình Rực Rỡ và 2 Ngày 1 Đêm. Sự nhanh nhạy, hài hước cùng tinh thần hết mình trong các chương trình giúp cô tạo thêm dấu ấn bên ngoài vai trò diễn viên.

Về hình ảnh cá nhân, Thúy Ngân cũng gây chú ý khi được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Dù đó mới là vòng đề cử, việc xuất hiện trong danh sách vẫn góp phần cho thấy sức hút về ngoại hình của nữ nghệ sĩ.

Sau hơn 15 năm hoạt động, Thúy Ngân đã đi qua nhiều chặng đường khác nhau, từ các cuộc thi nhan sắc đến phim truyền hình, điện ảnh và gameshow. Điểm đáng chú ý trong hành trình của cô là khả năng liên tục thay đổi hình ảnh, từ những vai diễn phản diện khiến khán giả "ghét" đến các nhân vật giàu chiều sâu và những vai hành động đòi hỏi sự lăn xả. Đây cũng là nền tảng giúp Thúy Ngân duy trì vị trí đáng chú ý trong đời sống giải trí Việt.

Trong tập đầu của Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, Thúy Ngân đã trải qua một tình huống khiến đồng đội và khán giả lo lắng khi bất ngờ ngất xỉu trong lúc thực hiện nhiệm vụ.

Mùa mới của chương trình quy tụ 8 nghệ sĩ gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Erik, Tuấn Dương, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Châu Bùi và Minh Trang. Các nghệ sĩ được huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, thuộc Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân.

Ngay trong ngày đầu, điều kiện thời tiết nắng nóng cùng cường độ huấn luyện đã trở thành thử thách đối với các thành viên. Khi đang đứng trong đội hình, Thúy Ngân dần có dấu hiệu mệt mỏi rồi bất ngờ ngã quỵ. Nữ diễn viên nhanh chóng được đồng đội hỗ trợ và đưa ra khỏi khu vực tập trung để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Dù vậy, trước sự lo lắng của đồng đội cùng ê-kíp, Thúy Ngân vẫn liên tục gượng dậy khẩn thiết: "Em vẫn quay được!" và "Nội dung sau em vẫn quay tiếp nhé!". Sự quyết tâm của cô khiến ê-kíp vừa trân trọng, vừa không khỏi lo lắng cho chặng đường huấn luyện gian nan phía trước.

Nhớ lại khoảnh khắc này, Thúy Ngân tâm sự: "Tôi cứ nghĩ mình khỏe lắm, sẽ không gặp vấn đề gì nhưng không ngờ bị ngất xỉu. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ngại ngùng. Không biết cảnh đó nếu lên sóng sẽ như thế nào".

Không chỉ đối mặt với cái nắng gay gắt, hành trình di chuyển ra đảo tiếp tục thử thách giới hạn chịu đựng của Thúy Ngân. Cô chia sẻ về chuyến đi biển đầy ám ảnh: "Cảm giác đi tàu hai ngày liên tục mà không được bước xuống khủng khiếp lắm, say từng cơn như sóng vỗ. Đó là chặng đường xa nhất tôi từng đi vì tàu cứ lắc qua lắc lại".

Tinh thần này phần nào cho thấy sự quyết tâm của Thúy Ngân khi bước vào môi trường quân ngũ. Trước đó, cô từng tham gia nhiều chương trình thực tế và không ngại thử sức với các hoạt động đòi hỏi thể lực.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV, Sao Nhập Ngũ)