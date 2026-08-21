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3 lý do vì sao nên trồng một chậu cúc vạn thọ ở ban công

| | Lifestyle

Cúc vạn thọ với những bông hoa vàng, cam rực rỡ không chỉ giúp ban công thêm sinh động mà còn là loại cây khá dễ trồng, phù hợp với người mới bắt đầu làm vườn. Nếu ban công có nhiều nắng, một chậu cúc nhỏ có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn bạn nghĩ.

Cúc vạn thọ là loại hoa quen thuộc với sắc vàng, cam rực rỡ, thường được trồng trước nhà, trong sân vườn hoặc chậu cảnh. Không chỉ giúp không gian sống thêm tươi sáng, cúc vạn thọ còn khá dễ trồng, phù hợp với điều kiện nhiều nắng và có thể phát triển tốt trong chậu. Đặc biệt, những bông hoa của cây còn có thể cung cấp nguồn mật và phấn cho một số loài côn trùng thụ phấn. Vì vậy, nếu ban công nhà bạn có đủ ánh sáng, đây có thể là một lựa chọn đơn giản để vừa làm đẹp không gian, vừa bắt đầu một góc vườn nhỏ tại nhà.

Dưới đây là 3 lý do thực tế để cân nhắc trồng một chậu cúc vạn thọ ở ban công.

1. Giúp ban công rực rỡ và có thêm sức sống

Đây là lợi ích dễ nhận thấy nhất. Cúc vạn thọ có nhiều sắc độ từ vàng đến cam, đỏ cam và nâu đỏ, giúp một góc ban công vốn đơn điệu trở nên nổi bật hơn.

Cúc vạn thọ được trồng phổ biến làm cây cảnh vì dễ trồng, phát triển nhanh và cho hoa nhiều. Tùy nhóm cây, chiều cao và hình dáng cũng khác nhau, từ các giống nhỏ, mọc thành bụi đến những giống cao hơn với hoa lớn.

Nếu không gian ban công hạn chế, các giống cúc vạn thọ thấp, có dáng mọc gọn sẽ phù hợp hơn. Theo Khoa Trồng trọt, Đại học Wisconsin (Mỹ), cúc vạn thọ Pháp (Tagetes patula) thường có kích thước khá nhỏ gọn, trong khi một số giống cúc vạn thọ châu Phi (Tagetes erecta) có thể cao hơn nhiều.

Nói cách khác, chỉ cần chọn đúng giống, một chậu hoa nhỏ cũng có thể trở thành điểm nhấn cho ban công mà không chiếm quá nhiều diện tích.

3 lý do vì sao nên trồng một chậu cúc vạn thọ ở ban công - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Phù hợp với việc trồng trong chậu và không quá khó chăm sóc

Một trong những ưu điểm lớn của cúc vạn thọ là cây thích hợp với điều kiện trồng chậu. Trường Khoa học Nông nghiệp, Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), cho biết cúc vạn thọ có thể được trồng trong vật chứa, sử dụng giá thể trồng phù hợp và cần tránh để cây mọc quá dày. Cây phát triển tốt ở nơi có nhiều nắng.

Đại học California (Mỹ) cũng cho biết cúc vạn thọ có thể trồng trong chậu, phát triển tốt ở nơi có nắng và cần lượng nước tưới từ vừa phải đến thường xuyên. Việc cắt bỏ hoa đã tàn còn có thể giúp kéo dài thời gian ra hoa.

Điều này khiến cây khá phù hợp với người mới tập làm vườn. Bạn không cần một khu đất rộng, nhưng cần chọn chậu có khả năng thoát nước và đặt cây ở vị trí nhận được đủ ánh sáng.

Tất nhiên, “dễ trồng” không có nghĩa là có thể bỏ mặc cây. Đất quá ẩm hoặc tình trạng úng nước vẫn có thể làm tăng nguy cơ nấm bệnh. Đại học Bang Pennsylvania khuyến nghị tưới vào gốc và sử dụng đất thoát nước tốt để hạn chế một số vấn đề liên quan đến độ ẩm.

3. Hoa có thể góp phần thu hút bướm và các loài thụ phấn

Một ban công có hoa không chỉ dành cho con người ngắm nhìn. Những cây hoa cũng có thể cung cấp nguồn thức ăn cho một số côn trùng thụ phấn.

Đại học Bang Pennsylvania cho biết những bông cúc vạn thọ tươi, nhiều màu sắc có thể thu hút bướm và các loài thụ phấn khác. Đây là một lợi ích đặc biệt đáng chú ý với những người sống ở đô thị. Bạn không cần sở hữu một khu vườn lớn mới có thể tạo thêm không gian cho các sinh vật có ích. Ngay cả một khu vườn bằng chậu trên ban công, nếu được lựa chọn và bố trí phù hợp, cũng có thể góp phần tăng thêm nguồn hoa cho côn trùng ghé thăm.

Tất nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào loại cúc, giống cây và điều kiện xung quanh. Nhưng việc trồng thêm cây có hoa vẫn là một cách đơn giản để ban công trở nên sinh động hơn.

Một vài lưu ý khi trồng cúc vạn thọ ở ban công

Điều quan trọng nhất là ánh sáng. Cúc vạn thọ cần nắng đầy đủ để cho hoa tốt trong suốt mùa. Vì vậy, ban công quá râm có thể không phải vị trí lý tưởng.

Khi trồng trong chậu, nên chọn giống có kích thước phù hợp với không gian, sử dụng giá thể thoát nước tốt và tránh tưới quá nhiều. Với những giống cao, vị trí quá nhiều gió cũng có thể khiến cây dễ đổ hoặc gãy.

Xét về những lợi ích rõ ràng và có cơ sở, đây vẫn là một lựa chọn đáng thử: giúp ban công thêm rực rỡ, dễ trồng trong chậu, có thể thu hút các loài thụ phấn và góp phần tạo nên một không gian xanh đa dạng hơn.

Có một loại hoa chơi được đến 2 tháng, chụp ảnh với áo dài thì xinh hết nấc


Theo Trà My

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
cúc vạn thọ

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