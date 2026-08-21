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Nỗi buồn của NSƯT Cát Tường khi đi Mỹ về

| | Lifestyle

"Năm nay tôi rất buồn" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc lần đầu tới nhà đàn anh là diễn viên Trung Dũng tại tỉnh Vĩnh Long chơi. Được biết, Cát Tường và Trung Dũng đều cùng lớn lên ở Vĩnh Long, nhà cách nhau không xa, nhưng suốt từ khi chơi với nhau, Cát Tường chưa từng tới nhà Trung Dũng.

Nỗi buồn của NSƯT Cát Tường khi đi Mỹ về - Ảnh 1.

Cát Tường và Trung Dũng

Nhân dịp Cát Tường từ TP.HCM về Vĩnh Long thăm cha mẹ, Trung Dũng liền mời cô qua nhà chơi để thiết đãi món bò sốt vang do anh tự tay nấu. Vì nhà không cách nhau quá xa nên Cát Tường đi xe máy tới nhà Trung Dũng, trên đường mua 5 ổ bánh mì theo yêu cầu của đàn anh.

Cô nói: "Hôm nay tôi đang về quê thăm ba mẹ thì tình cờ anh Trung Dũng cũng đang ở Vĩnh Long. Thế là anh ấy gọi tôi tới nhà ăn vì có đồ ăn ngon.

Đây là lần đầu tiên sau 30 năm chơi với nhau, tôi được anh Trung Dũng mời tới nhà chơi ở Vĩnh Long. Anh em tôi chơi với nhau 30 năm nay rồi nhưng toàn gặp nhau ở Sài Gòn. Tết nhất có về Vĩnh Long cũng chỉ gặp nhau ở quán nhậu.

Từ nhà tôi sang nhà anh Trung Dũng đi có 5 phút thôi. Anh Trung Dũng kêu tôi mua giùm 5 ổ bánh mì ,nên tôi đang tấp vô lề mua 15 nghìn bánh mì".

Nỗi buồn của NSƯT Cát Tường khi đi Mỹ về - Ảnh 2.

Cát Tường vào mua bánh mì thì người bán hàng hỏi có phải cháu của Cát Tường không vì nhìn giống nhưng trẻ quá, trẻ hơn trên tivi. Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng sung sướng: "Cảm ơn cô bán bánh mì vì kêu tôi giống Cát Tường nhưng là cháu của Cát Tường. Tôi mừng quá, như vậy ở ngoài tôi trẻ hơn trong hình".

Tới nhà Trung Dũng, Cát Tường nắm tay chào hỏi mẹ đàn anh một cách vô cùng thân thiết. Mẹ Trung Dũng dù lần đầu gặp Cát Tường ở ngoài nhưng chỉ vừa nghe tiếng nói từ xa đã nhận ra. Trung Dũng nói: "Con cháu trong nhà mà, vừa nghe thấy tiếng là biết Cát Tường luôn, chắc cũng ái mộ Cát Tường lắm".

Chào hỏi xong, Cát Tường ra vườn để ăn với Trung Dũng. Cả hai ăn uống no nê xong, Cát Tường chia sẻ: "Năm nay tôi rất buồn. Tôi có kế hoạch đi Mỹ quay World Cup nên bỏ lỡ một phim đóng vai vợ anh Trung Dũng. Bây giờ thì anh Trung Dũng đã ngoại tình rồi.

Lúc đầu tôi bảo bỏ vai này anh Trung Dũng bảo luồn lắm, muốn tôi đóng bằng được. Vậy mà cuối cùng anh Trung Dũng đã làm chồng người ta rồi, tìm một cô gái xứng đáng hơn tôi rồi. Vai đó mời tôi trước tiên, nhưng vì dời lịch hoài, đúng lúc tôi kẹt lịch đi Mỹ nên đành ngậm ngùi chia tay".

NSƯT Cát Tường thông báo khẩn

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

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