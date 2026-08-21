Mạc Văn Khoa lên tiếng về thông tin vỡ nợ 100 tỷ đồng

Gần đây, một video lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Mạc Văn Khoa vỡ nợ 100 tỷ đồng, phải đóng cửa chuỗi bún đậu mắm tôm và “bặt vô âm tín”. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều suy đoán về tình hình tài chính của nam diễn viên.

Nội dung video đề cập việc một số cơ sở bún đậu của Mạc Văn Khoa đóng cửa, từ đó đặt nghi vấn về hoạt động kinh doanh của anh. Đáng chú ý, thông tin về khoản nợ 100 tỷ đồng được nhiều tài khoản chia sẻ lại, khiến câu chuyện tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội.

Trước những đồn đoán này, Mạc Văn Khoa trực tiếp lên tiếng phủ nhận. Trên trang cá nhân, nam diễn viên cho biết anh bất ngờ khi biết mình đang trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện “vỡ nợ”, trong khi bản thân không hề hay biết.

“Cái gì vậy! Đang đi câu cá bị đồn vỡ nợ là sao! Vỡ nợ cả 100 tỷ nữa chứ!”, Mạc Văn Khoa viết.

Dòng trạng thái của Mạc Văn Khoa khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ, vừa bật cười trước tình huống “vỡ nợ từ lúc nào không hay” (Ảnh: FBNV)

Nam diễn viên cho rằng việc tạo nội dung nhằm thu hút lượt xem, tương tác có thể xuất hiện trên mạng xã hội, song những thông tin liên quan đến đời tư, công việc của một cá nhân cần được kiểm chứng trước khi đăng tải.

Sau đó, Mạc Văn Khoa tiếp tục đăng một video để nói rõ hơn về tin đồn. Theo chia sẻ của anh, chính vợ là người gửi cho anh nội dung đang được lan truyền. Điều khiến nam diễn viên bất ngờ là bản thân không hề biết mình “vỡ nợ từ khi nào”, trong khi trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin về khoản nợ 100 tỷ đồng.

Đáng nói, câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi mạng xã hội khi người thân của Mạc Văn Khoa bắt đầu gọi điện hỏi thăm. Nam diễn viên cho biết bố mẹ anh cũng liên hệ để xác nhận sự việc. Một người chị đã quen biết anh nhiều năm cũng gọi điện hỏi chuyện sau khi đọc được thông tin.

Nam diễn viên đăng video đính chính thông tin vỡ nợ 100 tỷ đồng đang lan truyền trên mạng xã hội (Nguồn: FBNV)

Mạc Văn Khoa cho rằng những nội dung chưa được xác thực khi lan truyền với tốc độ nhanh có thể khiến người thân, bạn bè của nhân vật chính lo lắng, đồng thời tạo ra những cách hiểu không chính xác về tình hình thực tế.

Mạc Văn Khoa chia sẻ về việc đóng cửa một số quán bún đậu?

Một trong những lý do được nhắc đến trong video lan truyền là việc một số cửa hàng bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa không còn hoạt động. Nam diễn viên cho biết đây là cách nhìn chưa đầy đủ về hoạt động kinh doanh của gia đình.

Theo nam diễn viên, kinh doanh bún đậu là công việc tay trái anh thực hiện cùng người thân. Trong quá trình vận hành, việc một số cơ sở dừng hoạt động hoặc chuyển sang địa điểm khác là điều có thể xảy ra.

Có những cửa hàng đã kinh doanh khoảng 5-6 năm và kết thúc hoạt động khi hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn. Trong những trường hợp khác, gia đình anh chủ động tìm địa điểm mới nếu muốn có không gian rộng hơn, thay đổi mô hình hoặc bổ sung thêm món ăn.

Nam diễn viên cũng cho biết việc hợp tác tại một số chi nhánh có thể được điều chỉnh nếu cách thức quản lý giữa các bên không còn phù hợp. Vì vậy, việc một địa điểm ngừng hoạt động không thể được xem là căn cứ để kết luận hệ thống kinh doanh đang gặp vấn đề tài chính.

Mạc Văn Khoa khẳng định các cơ sở bún đậu của anh vẫn đang hoạt động tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Gia đình anh đồng thời có kế hoạch phát triển thêm địa điểm mới, trong đó có khu vực quận 8.

Từ những chia sẻ này, nam diễn viên một lần nữa phủ nhận thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội và khẳng định không có chuyện anh vỡ nợ 100 tỷ đồng.

Chọn lọc hoạt động nghệ thuật sau 11 năm vào nghề

Trong video chia sẻ, Mạc Văn Khoa không chỉ nói về tin đồn tài chính mà còn nhắc đến hành trình hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết anh bước vào nghề khoảng 11 năm và từng có giai đoạn xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Việc liên tục xuất hiện giúp tên tuổi được biết đến rộng rãi, nhưng đồng thời cũng khiến anh nhận những phản hồi cho rằng hình ảnh xuất hiện quá nhiều.

Sau thời gian nhìn nhận lại, Mạc Văn Khoa lựa chọn giảm tần suất xuất hiện để tập trung hơn vào chất lượng vai diễn và chương trình tham gia.

Anh cho rằng thay vì xuất hiện liên tục, mỗi lần trở lại nên mang đến một vai diễn hoặc dự án có điểm riêng, phù hợp với khả năng của bản thân và tạo được giá trị cho khán giả.

Với điện ảnh, nam diễn viên ưu tiên những vai có nhiều màu sắc, có thể đem đến trải nghiệm mới thay vì chỉ nhận lời vì số lượng dự án. Anh cho biết thậm chí sẵn sàng giảm thù lao, dành thêm thời gian và công sức nếu đó là một vai diễn mà bản thân thực sự tâm huyết.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương, được chú ý sau khi giành ngôi vị Á quân chương trình Cười xuyên Việt năm 2015. Sau đó, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình, gameshow và các dự án điện ảnh như Lật mặt 4, Cua lại vợ bầu, Lật mặt 5...

Mạc Văn Khoa được biết đến với lối diễn xuất duyên dáng, dí dỏm và phong cách hài hước đặc trưng, giúp anh ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim và chương trình giải trí (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên cùng gia đình phát triển chuỗi kinh doanh bún đậu mắm tôm tại TP.HCM.

Liên quan đến tin đồn lần này, Mạc Văn Khoa nhấn mạnh mong muốn người dùng mạng xã hội thận trọng hơn khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin về người khác, đặc biệt với những nội dung liên quan đến tài chính, đời tư và hoạt động kinh doanh.