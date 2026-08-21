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Tuyển Việt Nam dẫn đầu ASEAN Cup ở loạt thống kê ấn tượng

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Tuyển Việt Nam dẫn đầu ASEAN Cup ở loạt thống kê ấn tượng

Với 5 chiến thắng, 1 trận hòa, 17 bàn thắng và chỉ một lần thủng lưới, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu những thông số nổi bật nhất ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam dẫn đầu ASEAN Cup ở loạt thống kê ấn tượng- Ảnh 1.

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 19/8 không chỉ giúp tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 mà còn nối dài chuỗi trận ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sau 6 trận từ đầu giải, tuyển Việt Nam vẫn chưa một lần nếm mùi thất bại, với 5 chiến thắng và một trận hòa. Đây là thành tích mà không đội bóng nào khác tại ASEAN Cup năm nay duy trì được đến thời điểm hiện tại.

Sau vòng bảng, Việt Nam, Thái Lan và Singapore là ba đội giữ được thành tích bất bại. Tuy nhiên, Singapore nhận thất bại 1-3 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi. Đến trận lượt về, chính Thái Lan cũng để thua Singapore 1-2, qua đó chấm dứt chuỗi trận không thua.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam thể hiện sự ổn định đáng kể ở vòng bán kết. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đánh bại Malaysia cùng tỷ số 2-0 ở cả hai lượt trận, thắng chung cuộc 4-0 và lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận chung kết ASEAN Cup.

Không chỉ là đội duy nhất bất bại, tuyển Việt Nam còn đang sở hữu những thông số nổi bật nhất giải đấu.

Sau 6 trận, các cầu thủ Việt Nam đã ghi tổng cộng 17 bàn, nhiều nhất ASEAN Cup 2026. Thái Lan đứng phía sau với 14 bàn. Đáng chú ý, Singapore và Malaysia dù đều lọt vào bán kết nhưng lần lượt chỉ có 8 và 7 pha lập công, thậm chí ít hơn Indonesia - đội dừng bước ngay từ vòng bảng với 9 bàn thắng.

Sự vượt trội của tuyển Việt Nam còn được thể hiện ở hàng phòng ngự. Tính đến trước hai trận chung kết, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik mới chỉ để thủng lưới một lần, qua đó sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải.

Thái Lan từng kết thúc vòng bảng mà không phải nhận bàn thua nào, nhưng hàng phòng ngự của “Voi chiến” không còn duy trì được sự chắc chắn khi bước vào bán kết. Sau hai cuộc đối đầu với Singapore, họ đã để thủng lưới tổng cộng ba bàn.

Việc cùng lúc sở hữu hàng công hiệu quả nhất và hàng thủ tốt nhất cho thấy sự cân bằng trong cách vận hành của tuyển Việt Nam. Bên cạnh những chiến thắng cách biệt trước các đối thủ, đội bóng áo đỏ còn thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì sự ổn định xuyên suốt hành trình từ vòng bảng đến bán kết.

Phía trước thầy trò HLV Kim Sang-sik là thử thách lớn nhất khi đối đầu Thái Lan trong hai lượt trận chung kết vào ngày 22 và 26/8. Dù những con số thống kê không quyết định kết quả trên sân, chuỗi 6 trận bất bại cùng hiệu suất ghi bàn và phòng ngự nổi bật là cơ sở để tuyển Việt Nam bước vào cuộc đua vô địch với sự tự tin cao.

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Theo Trọng Đạt

Tiền Phong

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