Lona Kiều Loan công khai con trai?

Thời gian gần đây, Lona Kiều Loan không còn hoạt động ca hát hay xuất hiện tại các sự kiện dày đặc như trước. Thay vào đó, nàng hậu Gen Z liên tục được nhắc đến bởi những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm và nghi vấn đã bí mật sinh con đầu lòng. Đáng chú ý, Lona Kiều Loan cũng nhiều lần vô tình để lộ những chi tiết khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

Mới đây, Lona Kiều Loan đăng tải một đoạn clip ghi lại chuyến du lịch tại Phú Quốc. Trong video, nàng hậu xuất hiện với diện mạo chỉn chu, lên đồ sang trọng, tận hưởng những bữa ăn xa hoa phong cách quý cô. Tuy nhiên, sự chú ý của netizen lại đổ dồn vào một chi tiết thoáng qua ở rìa khung hình. Cụ thể, trong vài giây ngắn ngủi, một bé trai khoảng 2 tuổi xuất hiện bên cạnh Lona Kiều Loan. Nhóc tỳ đứng ở phía ngoài khung hình, không để lộ gương mặt nhưng có khoảnh khắc tương tác với nàng hậu. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, hình ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Ngay lập tức, nhiều netizen đặt nghi vấn đây chính là bé trai mà Lona Kiều Loan được cho là đã âm thầm giữ kín trong thời gian qua. Chi tiết này càng khiến những đồn đoán về chuyện nàng hậu đã làm mẹ được bàn luận sôi nổi.

Lona Kiều Loan bất ngờ để lộ 1 bé trai xuất hiện trong clip đi du lịch

Loạt hint Lona Kiều Loan đã có con đầu lòng

Có một khoảng thời gian, Lona Kiều Loan gần như “ở ẩn”, hạn chế hoạt động showbiz lẫn xuất hiện trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cũng trong giai đoạn này, nàng hậu từng bị bắt gặp đến thăm khám tại một bệnh viện quốc tế với vòng 2 được cho là đã khá lớn. Những hình ảnh này sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đến tháng 9/2024, mạng xã hội bắt đầu rộ lên thông tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. Khoảng 1 năm sau, cô tiếp tục khiến netizen đặt dấu hỏi khi đăng tải hình ảnh được cho là khoảnh khắc tổ chức sinh nhật cho một bé trai.

Nàng hậu gen Z từng bị bắt gặp đi khám thai tại một bệnh quốc tế

Sau đó, cô còn bị soi tổ chức tiệc thôi nôi cho bé trai

Không dừng lại ở đó, trong một sự kiện cách đây không lâu, Lona Kiều Loan còn vô tình để lộ hình nền điện thoại. Qua hình ảnh được ghi lại, màn hình của nàng hậu được cho là hiển thị khoảnh khắc một gia đình 3 người, trong đó có một bé trai được hai người lớn ôm vào lòng. Những chi tiết liên tiếp xuất hiện càng khiến nghi vấn Lona Kiều Loan đã làm mẹ được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Dù vậy, cho đến hiện tại, Lona Kiều Loan vẫn chưa chính thức lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến chuyện sinh con.

Lona Kiều Loan từng bị soi màn hình điện thoại như ảnh gia đình 3 người

Cô còn khoe bên trong nhà có những món đồ chơi dành cho bé trai

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, từng đại diện Việt Nam thi Miss Grand và dừng chân vị trí top 10. Không chỉ cuộc thi nhan sắc, cô còn thử sức với lĩnh vực MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Chuyện đời tư của Lona Kiều Loan gây nhiều bàn tán

Ảnh: Tổng hợp