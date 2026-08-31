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Có Đình Bắc, vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền nhàn hẳn

| | Lifestyle

Đình Bắc giúp Quang Hải - Chu Thanh Huyền trông con, vui đùa cùng bé Lido cực đáng yêu.

Tối 30/8, sân Hàng Đẫy ngập tràn không khí ăn mừng khi CLB Công an Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia sau chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM. Bên cạnh những khoảnh khắc các cầu thủ nâng cúp, màn tương tác đáng yêu giữa Đình Bắc và con trai đầu lòng của Quang Hải cũng khiến nhiều người chú ý.

Đình Bắc mê trẻ con, cưng chiều con trai Quang Hải hết nấc

Sau khi cùng CAHN nâng cúp, Đình Bắc nhanh chóng nhập hội với các thành viên nhí trên sân. Tiền đạo trẻ tỏ ra đặc biệt thích thú khi chơi cùng bé Lido - con trai Quang Hải, liên tục bế ẵm, vui đùa rồi chạy theo cậu bé trong lúc các cầu thủ và gia đình đang tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Không chỉ đứng cạnh chụp ảnh, Đình Bắc còn chủ động tương tác với nhóc tỳ, lúc bế em trên tay còn không quên dạy Lido tạo dáng, lúc lại vui vẻ chạy theo cậu bé trên mặt sân. Sự nhiệt tình của tuyển thủ sinh năm 2004 khiến khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch vốn đã náo nhiệt càng thêm vui vẻ.

Nhìn Đình Bắc liên tục "nhận nhiệm vụ" trông trẻ, vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền cũng phải bật cười. Cặp đôi hài hước cảm thán: "Có chú thì bố mẹ nhàn hẳn", bởi trong lúc mọi người đang ăn mừng, cậu em thân thiết của Quang Hải đã nhiệt tình giúp hai vợ chồng chăm sóc và chơi cùng nhóc tỳ.

Đình Bắc vui đùa cùng bé Lido trong khi vợ chồng Quang Hải tình tứ bên nhau (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Khoảnh khắc đáng yêu của Đình Bắc và con trai Quang Hải

Đình Bắc cũng có một buổi tối đáng nhớ

Trên sân Hàng Đẫy, Đình Bắc góp dấu ấn vào chiến thắng tưng bừng của CAHN khi được tung vào sân ở hiệp hai và nhanh chóng ghi bàn. Chỉ ít phút sau khi xuất hiện, tiền đạo trẻ đã tận dụng tốc độ để thoát xuống, vượt qua thủ môn đối phương rồi đưa bóng vào lưới trống.

Sau trận đấu, Đình Bắc tiếp tục trở thành một trong những nhân vật tạo ra nhiều khoảnh khắc vui vẻ nhất trong màn ăn mừng của CAHN. Từ một trận đấu căng thẳng trên sân cỏ, anh nhanh chóng chuyển sang hình ảnh một "ông chú" cực kỳ nhiệt tình, dành thời gian chơi đùa cùng các cầu thủ nhí.


Theo Tú Tú

Đời sống & Pháp luật

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