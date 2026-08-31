Tài sản của Lê Giang Patrik - bạn trai MC Hoàng Oanh

Sau thời gian dài lộ hint chuyện tình cảm, Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh cuối cùng cũng có màn công khai khiến mạng xã hội bùng nổ. Tối 26/8, sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, nam thủ môn tiến về phía Hoàng Oanh trên sân Mỹ Đình, ôm và hôn bạn gái trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Nữ MC sau đó còn cùng anh xuống sân ăn mừng chiến thắng.

Sau khi chuyện tình cảm được xác nhận, profile của nam thủ môn cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Lê Giang Patrik còn có một sự nghiệp bóng đá đáng nể cùng mức thu nhập thuộc nhóm cao tại V.League.

Lê Giang Patrik có ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng gu thời trang đẹp mắt

Lê Giang Patrik sinh năm 1992, kém Hoàng Oanh 2 tuổi. Thủ môn có bố là người Việt Nam còn mẹ là người Slovakia. Bố của anh là ông Lê Giang Nam, du học ở Slovakia và sau đó kết hôn với bà Katarína. Lê Giang Patrik từng khoác áo các đội tuyển U19 và U21 Slovakia.

Năm 2023, Lê Giang Patrik trở về Việt Nam thi đấu. Anh lần lượt khoác áo Công an Hà Nội rồi chuyển tới TP.HCM. Tại V.League 2023/24, nam thủ môn có tới 23 lần ra sân trong 24 trận của đội, chỉ nhận 24 bàn thua và có 7 trận giữ sạch lưới. Phong độ này giúp anh được bầu chọn là Thủ môn hay nhất mùa giải.

Tháng 8/2024, Patrik ký hợp đồng 3 năm với CLB TP.HCM. Theo nhiều nguồn tin, nam thủ môn nhận 18.000 USD/tháng, tương đương khoảng 450 triệu đồng, cùng khoản phí lót tay 7,5 tỷ đồng, được chia thành 3 đợt, mỗi năm 2,5 tỷ đồng.

Lê Giang Patrik đang là thủ môn có phong độ ấn tượng của bóng đá Việt Nam

Bên cạnh mức lương và tiền lót tay, đời sống của Lê giang Patrik cũng được chú ý qua những món đồ anh sử dụng. Đáng chú ý nhất là chiếc đồng hồ xuất hiện trên cổ tay nam thủ môn trong nhiều hình ảnh. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đối chiếu thiết kế và cho rằng mẫu đồng hồ Lê Giang Patrik đeo có nhiều nét tương đồng với Rolex Submariner. Một hình ảnh được chia sẻ trên mạng còn đặt mức giá tham khảo khoảng 462 triệu đồng cho một mẫu Rolex Submariner tương ứng.

Nếu nói về "tài sản" đáng giá nhất của Lê Giang Patrik, có lẽ đó không nằm ở những món đồ hàng hiệu hay chiếc đồng hồ tiền trăm triệu, mà chính là bảng thành tích ngày càng ấn tượng trên sân cỏ. Sau khi chính thức hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, nam thủ môn đã hiện thực hóa ước mơ khoác áo Đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, người yêu Hoàng Oanh tiếp tục ghi dấu bằng màn trình diễn nổi bật, góp phần cùng đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch. Không dừng lại ở đó, anh còn được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu - một cột mốc giúp giá trị của Patrik trên sân cỏ ngày càng được khẳng định.

Chiếc đồng hồ gần nửa tỷ đồng thường xuyên "dính" trên tay của Lê Giang Patrik

Lê Giang Patrik có sự nghiệp thi đấu cực ấn tượng, từ Thủ môn xuất sắc nhất V.League đến ASEAN Cup 2026

Sở hữu vóc dáng cao ráo, thân hình săn chắc đúng chất vận động viên, Patrik thường xuyên ghi điểm với vẻ ngoài nam tính, khỏe khoắn. Những hình ảnh đời thường của anh cũng cho thấy phong cách khá trẻ trung và hiện đại.

Không quá cầu kỳ trong chuyện ăn mặc, Patrik thường ưu tiên những món đồ đơn giản như áo thun, sơ mi, quần short hoặc quần dài dáng cơ bản. Tuy nhiên, nam thủ môn lại tạo điểm nhấn bằng phụ kiện và giày dép. Trong nhiều hình ảnh được chia sẻ, anh thường xuất hiện với những đôi sneaker thể thao nổi bật, đặc biệt là các mẫu đồ thể thao mang phong cách streetwear. Cách phối đồ của Lê Giang Patrik nhìn chung thiên về sự năng động, nam tính nhưng vẫn có chút "chất chơi" của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Lê Giang Patrik sở hữu vẻ ngoài phong độ và gu thời trang đơn giản nhưng cuốn hút

Phong cách đời thường của người yêu Hoàng Oanh

Từ cuối tháng 7, Hoàng Oanh và thủ môn Việt kiều liên tục vướng nghi vấn hẹn hò sau hàng loạt hint được cư dân mạng xâu chuỗi. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc sau trận giao hữu Việt Nam - Myanmar hôm 18/7, khi Patrik tiến về khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao tận tay cho Hoàng Oanh.

Trước đó, nữ MC cũng từng chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt, trong đó có những khoảnh khắc nắm tay, đi du lịch. Netizen sau đó soi ra nhiều điểm trùng hợp về phụ kiện giữa người đàn ông bí ẩn này và Patrik.

Trưa ngày 27/8, một ngày sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đồ để rời khách sạn trở về câu lạc bộ. Tại sảnh của khách sạn - nơi đội tuyển Việt Nam đóng quân bắt gặp thủ môn Lê Giang Patrik nắm tay cực tình cảm với MC Hoàng Oanh. Cả hai thoải mái trò chuyện cùng các trợ lý của HLV Kim Sang-sik sau đó rời đi.

Thủ môn Lê Giang Patrik có cử chỉ tình cảm với MC Hoàng Oanh (Video: Team News)

Ảnh: IGNV