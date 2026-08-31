Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9

TP.HCM những ngày này cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các tuyến đường trung tâm, khu dân cư đến công sở, không gian công cộng, cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu được trang hoàng nổi bật, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày lễ lớn của đất nước.