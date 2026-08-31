Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9
Theo Minh Đức - Lương Ý/VTC News |
31-08-2026 - 14:28 PM |
Lifestyle
Ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố Hà Nội, TP.HCM vắng xe hơn thường ngày, người dân thong thả dạo phố, tận hưởng tiết trời thu mát mẻ.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, trở thành điểm nhấn trong không gian đô thị những ngày hướng về Quốc khánh 2/9.
Theo Minh Đức - Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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