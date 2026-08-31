Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9

| | Lifestyle

Ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố Hà Nội, TP.HCM vắng xe hơn thường ngày, người dân thong thả dạo phố, tận hưởng tiết trời thu mát mẻ.


Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, pano, áp phích và khẩu hiệu được trang hoàng trên nhiều tuyến phố.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

Dọc các tuyến đường trung tâm, cờ Tổ quốc tung bay cùng những khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh, tạo không khí tưng bừng trước thềm ngày lễ.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Thời tiết Hà Nội những ngày này mát mẻ, tạnh ráo, thuận lợi để người dân ra đường đi dạo, vui chơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 4.

Sáng sớm 31/8, nhiều người dân và du khách đến khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vui chơi, tham quan và chụp ảnh. Không khí tại đây nhộn nhịp nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm, nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bên những tuyến phố ngập sắc cờ đỏ.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 5.

Người phụ nữ và 2 con gái lựa chọn áo dài trắng, kết hợp cùng cờ Tổ quốc để ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm ngày lễ lớn.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 6.

Các nhóm bạn trẻ lần lượt tìm vị trí, chờ đến lượt để có những bức ảnh kỷ niệm giữa không gian rực rỡ cờ hoa.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 7.

Các cô gái chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi chụp ảnh. Người mang theo bó sen hồng, người đội nón lá in hình cờ Tổ quốc, người chọn khăn rằn hoặc hoa sen làm phụ kiện.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 8.

Tại đường Thanh Niên, khung cảnh buổi sáng yên bình hơn thường ngày. Lượng phương tiện không quá đông, nhiều người thong thả đạp xe, tận hưởng không khí trong lành.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 9.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 10.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, màn hình LED cỡ lớn hiển thị các khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh, thu hút người dân dừng chân chụp ảnh.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 11.

Ở khu vực Tràng Tiền Plaza, khi phố phường còn vắng vẻ, các nhân viên vệ sinh đã bắt đầu công việc thường ngày, góp phần giữ gìn diện mạo sạch đẹp cho Thủ đô trong dịp lễ.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 12.

Người dân đến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm để tận hưởng không khí bình yên.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 13.

Khác với nhịp sống náo nhiệt thường ngày, Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ dường như chậm lại.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 14.

Giữa sắc đỏ của cờ hoa, phố phường Hà Nội thêm phần tươi sáng, nhưng vẫn giữ nguyên nét cổ kính, bình dị vốn có của Thủ đô.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 15.

TP.HCM những ngày này cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Từ các tuyến đường trung tâm, khu dân cư đến công sở, không gian công cộng, cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu được trang hoàng nổi bật, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày lễ lớn của đất nước.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 16.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 17.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 18.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 19.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường, trở thành điểm nhấn trong không gian đô thị những ngày hướng về Quốc khánh 2/9.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 20.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sắc cờ hoa cùng các biểu ngữ chào mừng được trang trí trên nhiều tuyến đường, thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 21.

Tại một khu đô thị ở phường Bình Trưng, nhiều tuyến đường được phủ kín sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng nối tiếp nhau dọc các tuyến đường, tạo nên hình ảnh nổi bật trong những ngày cả nước chào mừng Quốc khánh.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 22.

Tại khu vực Bến Nhà Rồng, cờ đỏ sao vàng tung bay tạo điểm nhấn giữa không gian ven sông Sài Gòn.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 23.

Người dân và du khách tham quan các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa lâu đời của thành phố trong không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập.

Phố phường Hà Nội, TP.HCM đỏ thắm sắc cờ dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 24.

Sắc cờ đỏ sao vàng rợp phố phường không chỉ làm nổi bật diện mạo TP.HCM mà còn lan tỏa không khí tự hào, phấn khởi trong những ngày cả nước hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.

Theo Minh Đức - Lương Ý/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt Seoul và Singapore, một thành phố Việt Nam lọt top 15 nơi có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới

Vượt Seoul và Singapore, một thành phố Việt Nam lọt top 15 nơi có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới Nổi bật

Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max

Tin vui cho người mua iPhone 18 Pro Max Nổi bật

Thành Chung đưa vợ đẹp đi du lịch

Thành Chung đưa vợ đẹp đi du lịch

14:23 , 31/08/2026
Nàng hậu Việt lộ diện, công khai ảnh bế em bé sau khi âm thầm sinh con cho doanh nhân kín tiếng

Nàng hậu Việt lộ diện, công khai ảnh bế em bé sau khi âm thầm sinh con cho doanh nhân kín tiếng

14:12 , 31/08/2026
Nữ nghệ sĩ Việt sang Mỹ thăm bố chồng, chia sẻ điều khiến cô cảm động

Nữ nghệ sĩ Việt sang Mỹ thăm bố chồng, chia sẻ điều khiến cô cảm động

14:03 , 31/08/2026
Thu nhập giảm một nửa, cặp vợ chồng ở thành phố lớn vẫn sống với 4,7 triệu/tháng: 9 cách giữ chi tiêu xuống mức thấp

Thu nhập giảm một nửa, cặp vợ chồng ở thành phố lớn vẫn sống với 4,7 triệu/tháng: 9 cách giữ chi tiêu xuống mức thấp

13:38 , 31/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên