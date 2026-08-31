Thứ 2 cuối cùng của tháng 8: Mở mắt ra thấy đang ở Măng Đen, Pù Luông và kỳ nghỉ mới chỉ bắt đầu!

Thứ 2 bình thường hay được coi là “cơn ác mộng” với dân văn phòng. Nhưng hôm nay thì khác.

Không có cảnh sáng sớm vội vàng ra khỏi nhà, không chen nhau trên đường đến công ty, cũng chẳng cần mở điện thoại để canh giờ check-in. Thứ 2 này vẫn nằm trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, đồng nghĩa với việc dân văn phòng được tạm “thoát” khỏi một ngày đầu tuần vốn quen thuộc.

Có người tranh thủ xách balo lên đường, có người đi phượt cùng bạn bè, có người vẫn mở laptop làm remote nhưng ít nhất cũng được đổi không khí. Và cũng có người chẳng cần làm gì nhiều, chỉ muốn ngủ thêm, ăn ngon, ngồi cà phê thật lâu.

Thứ 2 không chấm công, kỳ nghỉ mới thực sự bắt đầu

Với Diệu Linh, 23 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, khoảng 70% thời gian trong tuần của cô dành cho công việc. Làm trong lĩnh vực truyền thông nên ngoài giờ làm, Linh thường chỉ tranh thủ đi chơi với bạn bè, cà phê, dạo phố hoặc nếu thời tiết đẹp thì đi phượt.

Vì thế, cứ có kỳ nghỉ dài là cô muốn tận dụng để đi đây đó. Lần này nghỉ lễ này Linh đã lên kế hoạch với bạn từ khoảng một tháng trước, chọn đi xe máy từ Hà Nội đến Ninh Bình rồi tiếp tục tới Pù Luông (Thanh Hóa).

Và điều khiến cô hào hứng nhất trong sáng thứ 2 lại khá đơn giản: Không phải check-in ở công ty, “Thực sự đó là một cảm giác quá đã vì không phải check-in ngày đầu tuần. Vì mọi khi mình toàn check-in muộn ngày thứ 2 thôi do… dư chấn của Chủ Nhật”, Diệu Linh hóm hỉnh nói.

Diệu Linh tận dụng kỳ nghỉ lễ để đi phượt từ Hà Nội đến Ninh Bình và Pù Luông

Dù không phải đến văn phòng nhưng vì tính chất công việc nên Diệu Linh cũng chưa thể hoàn toàn relax trong kỳ nghỉ. Cô vẫn làm việc từ xa, xử lý các vấn đề khi cần thiết, chỉ là thay vì phải ngồi trên văn phòng thì chiếc laptop của Linh được mang theo trong các chuyến đi.

“Nói là nghỉ lễ đi chơi vậy thôi nhưng thực tế thì mình chỉ đổi chỗ làm việc. Nhưng dù gì thì làm việc trong một không gian thay đổi, trước mắt là thiên nhiên xanh mướt mắt, nay đây mai đó thì mình vẫn thấy tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Cảm giác này vẫn hoàn toàn khác lạ và thư giãn hơn so với việc đi làm bình thường rồi”, Linh bày tỏ.

Nếu Linh chọn cách vừa đi chơi vừa làm thì Hương Ly (28 tuổi) lại dành trọn kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm để đi Măng Đen (Quảng Ngãi) cùng bạn bè. Cô bạn làm việc trong lĩnh vực tài chính nên thường khá bận rộn vào ngày thường. Do đó những kỳ nghỉ dài là khoảng thời gian Ly muốn thực sự tạm gác công việc sang một bên.

“Ngày thường mình cũng không có quá nhiều thời gian cho bản thân. Sáng đi làm, tối về nếu không có việc thì thường ăn uống, tập thể dục hoặc gặp bạn bè. Cuối tuần có thời gian hơn một chút nhưng nhiều khi cũng dành để ngủ bù hoặc xử lý những việc còn tồn từ trong tuần. Vì vậy, với mình những kỳ nghỉ dài 3 - 4 ngày khá quý giá vì có thể thực sự tách khỏi guồng công việc thay vì chỉ nghỉ một ngày rồi hôm sau lại đi làm”, Hương Ly chia sẻ.

Cô bạn cho biết từ giữa năm đã chuẩn bị kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày này. Hương Ly chọn đi du lịch ở Măng Đen vì muốn đến một nơi có thời tiết dễ chịu, không quá đông, vừa có thể đi chơi, vừa có thời gian nghỉ.

Không phải đi làm, Hương Ly cũng tận hưởng kỳ nghỉ bằng một chuyến du lịch

Chia sẻ về ngày thứ 2 ở một nơi xa, Hương Ly bày tỏ: “Đặc biệt nhất là cảm giác không có deadline về thời gian. Bình thường sáng thứ 2 mình phải tính giờ rất kỹ: mấy giờ dậy, mấy giờ ra khỏi nhà, tắc đường thì mất bao lâu để đến công ty. Kể cả cuối tuần đôi khi mình cũng có cảm giác Chủ nhật trôi rất nhanh vì biết sáng hôm sau phải đi làm. Còn thứ 2 lần này thì tối hôm trước có đi chơi muộn thì vẫn được ngủ tiếp, không phải đặt báo thức rồi giật tỉnh dậy vì nghĩ ‘ôi muộn làm rồi’”.

Trong khi đó, Mỹ Linh (28 tuổi) - một Gen Z đời đầu đang làm PR/Truyền thông ngành mỹ phẩm tại Hà Nội - lại chọn về quê trong kỳ nghỉ lễ này. “Cuộc sống của mình cũng là chuỗi ngày 9-to-5 điển hình nơi công sở: gắn liền với các kế hoạch truyền thông bận rộn, check-in mỗi sáng và quay cuồng cùng nhịp công việc văn phòng. Nên thay vì đi du lịch, mình muốn dành những ngày nghỉ quý giá để về quê bên bố mẹ. Quê mình ở Thanh Hóa, sống xa nhà nên những ngày này mình luôn ưu tiên gia đình, tận hưởng cảm giác ấm cúng, bình yên”, cô bạn chia sẻ.

Với Mỹ Linh, sáng thứ 2 nghỉ lễ cũng mang đến một cảm giác rất khác. Ngày thường, cứ nghe tiếng chuông báo thức 7 giờ sáng là cô đã thấy uể oải, chỉ muốn nằm thêm trên giường. Nhưng trong ngày nghỉ, dù đồng hồ sinh học vẫn đánh thức đúng 7 giờ, tâm thế lại hoàn toàn khác.

“Cảm giác mở mắt ra mà không phải cuống cuồng thay đồ chạy đi chấm công, được thong thả nằm ườn lướt điện thoại, xem vài clip TikTok… thật sự là một cảm giác ‘sung sướng’ vô cùng đặc biệt”, Mỹ Linh chia sẻ.

Mỹ Linh dành kỳ nghỉ lễ để về quê cùng gia đình

Có thêm ngày nghỉ, dân văn phòng cũng sẵn sàng chi tiền cho những điều mình thích

Không phải xin nghỉ thêm, không phải tranh thủ từng buổi tối hay cuối tuần, những ngày nghỉ dài cho Diệu Linh, Hương Ly và Mỹ Linh thêm nhiều lựa chọn để đi chơi, ăn uống và trải nghiệm.

Với Linh, đây là lúc thích hợp để hoàn thành những địa điểm vẫn nằm trong bucket list. “Chẳng mấy khi được đi đâu đó mà không phải dùng đến ngày nghỉ phép thì mình phải tranh thủ hoàn thành những dự định đã đặt ra từ lâu. Về chi phí thì mình thấy khoản chi đáng tiền là dành cho du lịch, ẩm thực. Vì mình vốn là người rất thích đi khám phá và thưởng thức ẩm thực vùng miền. Nên dù thế nào mình cũng sẵn sàng chi tiền”, Linh chia sẻ.

Hương Ly cũng có tâm lý thoải mái chi tiêu hơn trong ngày nghỉ, nhất là cho những trải nghiệm mà ngày thường thường bị bỏ qua vì thiếu thời gian. Cô bạn cho biết đã chi 3,2 triệu đồng cho vé khứ hồi đi Măng Đen; 2,4 triệu đồng cho 3 đêm tại homestay và một số chi phí di chuyển, ăn uống, vé tham quan khác.

“Mình nghĩ khi đi làm, nhiều khi mình không tiếc tiền bằng tiếc thời gian. Ví dụ bình thường có một nhà hàng khá xa, muốn đi ăn phải mất cả tiếng di chuyển thì mình sẽ ngại vì buổi tối còn phải về nghỉ để hôm sau đi làm. Nhưng trong kỳ nghỉ thì mình sẵn sàng dành nửa ngày chỉ để đi ăn, uống cà phê hoặc khám phá một nơi nào đó.

Đi du lịch mình cũng chấp nhận chi thêm cho những thứ giúp mình thoải mái hơn. Mình cũng sẵn sàng thử một quán ăn được mọi người giới thiệu, gọi thêm một món đặc sản hay mua một món nhỏ làm kỷ niệm. Những khoản vài trăm nghìn có thể bình thường mình sẽ cân nhắc nhưng trong một chuyến đi thì nếu thực sự thích, mình không muốn vì tiếc tiền mà bỏ qua”, Hương Ly cho hay.

Đi du lịch ngày lễ, hội "làm công ăn lương" chấp nhận chi tiền cho những trải nghiệm khiến bản thân thấy thoải mái

Cùng chung quan điểm, Mỹ Linh cho hay có thêm thời gian nghỉ cũng đồng nghĩa với việc có thể làm những điều ngày thường bị giới hạn bởi khung giờ hành chính. Vì vậy, cô sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm để bản thân cảm thấy “up mood”.

“Khi có thêm thời gian, mình sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm mà ngày thường bị giới hạn bởi khung giờ hành chính. Những điều tưởng chừng rất nhỏ như ngồi cà phê thong thả lúc 9 giờ sáng, đi đánh pickleball vào 2 giờ chiều hay đi bơi lúc 3 giờ chiều… lại là những 'xa xỉ phẩm' về mặt thời gian mà một dân văn phòng 9-to-5 như mình ngày thường khó lòng làm được”, cô bạn nói.

Với Mỹ Linh, giá trị lớn nhất của một kỳ nghỉ thực chất chỉ gói gọn trong việc: Được làm bất cứ điều gì mình muốn

Dù cùng tranh thủ kỳ nghỉ để đi đây đó, song hầu hết đều lựa chọn một cuộc sống chill chill, không đặt nặng chuyện phải có một lịch trình dày đặc.

Với Linh, tiêu chuẩn của một kỳ nghỉ đáng giá thậm chí rất đơn giản: “Với mình thì chỉ cần làm gì khác ngoài đi làm là mình thấy thích rồi. Một bữa ăn ngon, một cốc cà phê ngon, một buổi dạo tối phố phường rồi về nhà ngủ đến trưa ngày hôm sau cũng đủ thỏa mãn với mình”.

Còn Hương Ly cũng không muốn biến 4 ngày ở Măng Đen thành cuộc chạy đua check-in “sống ảo”.

Hương Ly bày tỏ: “Mình thuộc kiểu thích kỳ nghỉ có cả đi chơi lẫn thư giãn đúng nghĩa. Nếu 4 ngày mà ngày nào cũng dậy từ 6-7h, chạy lịch trình liên tục thì đến lúc về có khi còn mệt hơn lúc đi.

Với chuyến Măng Đen này, mỗi ngày mình chỉ đi một vài điểm nhất định, còn lại thì tự do. Mình cũng không đặt mục tiêu chuyến đi phải có thật nhiều ảnh đẹp hay phải check-in hết những địa điểm nổi tiếng. Nếu sau 4 ngày mình về Hà Nội mà cảm giác đầu óc nhẹ hơn, ngủ đủ, ăn ngon, nói chuyện được với bạn bè và không phải mở laptop xử lý công việc trong suốt chuyến đi thì với mình như vậy đã là một kỳ nghỉ đáng tiền rồi”.

Thứ 2 cuối cùng của tháng 8 vì thế vẫn là thứ 2, chỉ khác ở chỗ dân văn phòng không phải bắt đầu tuần mới bằng chiếc máy chấm công trên văn phòng. Sau những ngày làm việc kéo dài, đôi khi một kỳ nghỉ đáng giá cũng chẳng cần gì quá to tát. Chỉ cần không phải check-in, không phải nhìn đồng hồ và được tự quyết định hôm nay mình muốn làm gì là đủ vui rồi.

Ảnh: NVCC