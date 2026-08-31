Căn nhà triệu đô ở Tokyo của Kim Jae Joong

Mới đây, nam ca sĩ Kim Jae Joong đã khoe căn nhà ở Tokyo, Nhật Bản trên chương trình Fun-Staurant. Rất nhanh chóng, không gian sống của giọng ca 40 tuổi trở thành chủ đề hot nhờ sự bề thế, sang trọng đến từng chi tiết.

Được biết, ngôi nhà được xây mới cách đây khoảng 3 năm. Do chủ cũ chuyển sang nước ngoài sinh sống nên Kim Jae Joong mua lại và trở thành người chủ đầu tiên. Căn nhà sang trọng có sẵn thang máy riêng bên trong, đây là điều rất hiếm thấy ở các căn nhà tại Nhật Bản.

Đoạn clip giới thiệu về căn nhà của Kim Jae Joong trên chương trình Fun Staurant. Clip: YouTube

Căn nhà của Kim Jae Joong có cả thang máy, đây là điều hiếm thấy ở Nhật Bản. Ảnh: YouTube

Cận cảnh không gian sang trọng bên trong ngôi nhà. Ảnh: YouTube

Tầng 2 của căn nhà là không gian sống chính với phòng khách rộng rãi, trần nhà cao tới 4 mét, có thiết kế vát chéo độc đáo và hệ thống cửa kính lớn tạo cảm giác như biệt thự nghỉ dưỡng. Ngôi nhà có sẵn hệ thống sưởi dưới sàn, đây cũng là điều khá hiếm ở Nhật, cùng với khu vực nhà bếp rất hiện đại. Dù bận rộn nhưng Kim Jae Joong rất thích tự tay vào bếp, anh mua nguyên liệu tự làm kimchi để thưởng thức hương vị quê nhà trong lúc ở Nhật Bản.

Bên cạnh đó, anh cũng hé lộ mọi ngóc ngách trong những khu vực riêng tư nhất của mình, bao gồm phòng ngủ và phòng tắm, khiến khán giả phải trầm trồ. Dù không công bố giá trị cụ thể nhưng dựa trên diện tích, độ sang trọng và vị trí đắc địa tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, cư dân mạng dự đoán căn biệt thự này có giá trị lên đến cả triệu đô la.

Kim Jae Joong giới thiệu căn bếp hiện đại. Ảnh: YouTube

Dù bận rộn, anh vẫn thường xuyên tự nấu nướng. Ảnh: YouTube

Nam ca sĩ giới thiệu cả phòng ngủ có tông xám. Ảnh: YouTube

Kim Jae Joong sinh ngày 26/1/1986 tại Gongju, Hàn Quốc, có tên khai sinh là Han Jae Jun và sau đó được gia đình họ Kim nhận nuôi khi mới 3 tuổi. Anh lớn lên cùng 8 chị gái và chỉ biết mình là con nuôi khi đã 20 tuổi. Với ngoại hình nổi bật, giọng hát giàu cảm xúc cùng cá tính nghệ thuật mạnh mẽ, Kim Jae Joong nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất của làn sóng Hallyu.

Năm 2003, Kim Jae Joong chính thức ra mắt với vai trò thành viên nhóm DBSK dưới trướng công ty SM Entertainment. DBSK nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu châu Á, đặc biệt có sức ảnh hưởng lớn tại Nhật Bản.

Kim Jae Joong từng là 1 "mẩu" của nhóm nhạc huyền thoại DBSK. Ảnh: X

Sau những biến động trong sự nghiệp, Jae Joong cùng Junsu và Yoochun kiện SM Entertainment, thành lập JYJ và tiếp tục hoạt động âm nhạc trên thị trường quốc tế. Từ năm 2013, anh phát triển mạnh sự nghiệp solo với các sản phẩm mang màu sắc pop, rock và R&B, qua đó dần khẳng định bản sắc riêng thay vì chỉ được biết đến như một thần tượng của nhóm nhạc.

Bên cạnh ca hát, nam idol còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Protect the Boss, Dr. Jin, Triangle, SPY và Bad Memory Eraser. Anh cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và sản xuất, cho thấy khả năng hoạt động đa dạng của một nghệ sĩ không muốn bị giới hạn trong một vai trò.

Sau khi kiện tụng SM Entertainment, Kim Jae Joong hoạt động cùng JYJ...

... đồng thời phát triển sự nghiệp solo. Ảnh: X

Một bước ngoặt đáng chú ý khác là năm 2023, Kim Jae Joong đồng sáng lập công ty giải trí iNKODE, mở rộng vai trò từ nghệ sĩ sang người quản lý và phát triển thế hệ thần tượng mới. Hiện tại, iNKODE đã có những nghệ sĩ như SAY MY NAME, Keyvitup do chính anh sản xuất, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực đào tạo và quản lý nghệ sĩ. Song song với công việc, nam idol vẫn duy trì hoạt động âm nhạc và biểu diễn quốc tế.

Ở tuổi 40, Kim Jae Joong vẫn duy trì sức hút đáng kể sau hơn hai thập niên hoạt động. Từ một thần tượng nổi tiếng của nhóm DBSK, anh đã từng bước trở thành ca sĩ solo, diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân, qua đó tạo nên một hành trình sự nghiệp nhiều biến động nhưng cũng đầy dấu ấn trong lịch sử Kpop.

Ở tuổi 40, anh vẫn cực kỳ trẻ trung. Ảnh: X

Anh hiện có thêm chức danh ông chủ công ty iNKODE. Ảnh: X

Nguồn: YouTube