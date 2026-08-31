Tình hình hôn nhân của Á hậu và chồng "tổng tài" đẹp nhất nhì Vbiz

Sau 10 năm kể từ ngày đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 đều có những lựa chọn riêng cho cuộc sống. Nếu Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn nhận được nhiều sự chú ý khi kết hôn với doanh nhân, Á hậu 1 Thanh Tú cũng có cuộc hôn nhân viên mãn thì Á hậu 2 Thùy Dung lại khá kín tiếng. Thùy Dung hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, phần lớn chỉ lộ diện trong những dịp quan trọng hoặc các buổi tiệc thân mật bên bạn bè.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 nay đều đã có cuộc sống riêng hạnh phúc, viên mãn

Bên cạnh cuộc sống riêng tư, nàng hậu còn được công chúng quan tâm bởi cuộc hôn nhân với doanh nhân Thái Long - người từng được nhiều khán giả gọi là “tổng tài” đẹp trai bậc nhất Vbiz nhờ ngoại hình sáng, phong độ và visual không thua kém các sao nam.

Á hậu Thuỳ Dung kết hôn với chồng doanh nhân, cả hai được khen vô cùng xứng lứa vừa đôi

Chồng của Thuỳ Dung còn được netizen gọi là "tổng tài" đẹp nhất nhì Vbiz khi lộ diện trong ngày cưới

Trước đây, ông xã Thùy Dung thường xuyên đồng hành cùng vợ tại các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, anh cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dẫu vậy, qua những khoảnh khắc ít ỏi được hé lộ, cuộc sống hôn nhân của Thùy Dung vẫn cho thấy sự viên mãn, hạnh phúc. Cặp đôi thường cùng nhau tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh trong và ngoài nước.

Dù không còn xuất hiện nhiều, mỗi lần lộ diện, ông xã Thùy Dung vẫn gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ. Anh thường ăn mặc khá đơn giản nhưng vẫn toát lên sức hút riêng. Hiện tại, vợ chồng nàng hậu đang tận hưởng hành trình làm bố mẹ. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến cả hai hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng tư so với trước.

Trước đây, anh từng tham gia vài sự kiện giải trí cùng với vợ

Tuy nhiên, thời gian gần đây anh ít xuất hiện công khai, thay vào đó vẫn luôn sát cánh cùng vợ trong mọi hoạt động

Bức ảnh toát ra vũ trụ "cẩu lương" của Thuỳ Dung và Thái Long

Cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch sau khi kết hôn

Chồng Thùy Dung tên Thái Long, là một doanh nhân trẻ, từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và hiện kinh doanh tại Hà Nội. Anh sở hữu ngoại hình bảnh bao, phong độ cùng chiều cao hơn 1,8m. Vợ chồng Thùy Dung chỉ chênh lệch nhau vài tuổi nên có sự đồng điệu về sở thích, tính cách cũng như quan điểm sống. Cặp đôi từng có khoảng 4 năm yêu kín tiếng trước khi quyết định tiến tới hôn nhân vào cuối năm 2022. Thùy Dung từng dành những lời ngọt ngào cho ông xã: “Từ những ngày đầu tiên, em đã biết anh sẽ là chồng của em; em cũng biết chắc chắn không một ai yêu em nhiều như anh yêu em”.

Cuối năm 2025, Thùy Dung và ông xã đón con gái đầu lòng. Trong suốt thai kỳ, nàng hậu gần như giữ kín mọi thông tin, hạn chế xuất hiện và đặc biệt không đăng tải những hình ảnh cận vóc dáng. Chỉ đến khi em bé chào đời, cô mới chia sẻ tin vui với công chúng. Trong đoạn clip được đăng tải, Thùy Dung lần đầu nhìn lại hành trình từ những ngày mang thai đến khi “về đích” thành công. Đáng chú ý, xuyên suốt hành trình ấy, nàng hậu luôn có ông xã điển trai bên cạnh chăm sóc, đồng hành và san sẻ. Những khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của nàng hậu.

Thuỳ Dung cũng đã chào đón em bé đầu lòng vào cuối năm 2025

Nhóc tỳ của cặp đôi là một bé gái xinh xắn, đáng yêu

Á hậu Thùy Dung sinh năm 1996. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô còn gây chú ý bởi thành tích học tập ấn tượng. Người đẹp từng đạt 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và 9,5 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Ngoại thương. Sau khi giành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016, Thùy Dung tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2017. Dù không đạt thành tích cao tại đấu trường này, cô vẫn để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Thuỳ Dung thỉnh thoảng sẽ chia sẻ vài hình ảnh cuộc sống bỉm sữa

Cũng như Đỗ Mỹ Linh, Thanh Tú thì Thuỳ Dung cũng đang có cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc

Ảnh: FBNV